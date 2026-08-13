Gemini Advanced en familia: configura el acceso compartido en menos de 5 minutos

Google ha decidido incorporar la inteligencia artificial avanzada en su paquete de almacenamiento en la nube. REUTERS/Dado Ruvic

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La suscripción a Gemini Advanced, la inteligencia artificial de Google, puede compartirse con todos los miembros de la familia de manera sencilla y rápida. Google integra este servicio dentro del plan Google One AI Premium, el cual ofrece ventajas adicionales como varios terabytes de almacenamiento en la nube.

Este sistema permite que cualquier usuario con una suscripción activa extienda el acceso tanto a Gemini Advanced como al almacenamiento a otras personas, sin coste extra, aprovechando las funciones del grupo familiar.

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Compartir Gemini Advanced y almacenamiento en Google One: cómo funciona

Google ha decidido incorporar la inteligencia artificial avanzada en su paquete de almacenamiento en la nube, de modo que no es necesario adquirir Gemini Advanced por separado.

Al crear un grupo familiar en Google One, todos los integrantes reciben acceso a Gemini Advanced. (Google)

Al contratar el plan AI Premium, no solo se obtiene acceso a Gemini, sino que también se suman 2 TB o 5 TB de espacio en la nube, dependiendo del nivel de suscripción seleccionado. Este espacio puede distribuirse entre todos los integrantes del grupo familiar, brindando una solución completa para quienes desean centralizar servicios bajo una sola cuenta.

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La posibilidad de compartir la suscripción no se limita al almacenamiento. Al crear un grupo familiar en Google One, todos los integrantes reciben acceso a Gemini Advanced y a las demás ventajas incluidas en el plan, como los 5 TB de almacenamiento. Esta función está pensada para simplificar la gestión de recursos digitales en el hogar y maximizar el aprovechamiento de la inversión en servicios de Google.

Configuración paso a paso para activar el grupo familiar de Google One

El proceso para habilitar el acceso compartido a Gemini Advanced es directo y puede realizarse en pocos minutos, tanto desde la aplicación móvil como desde la versión web de Google One.

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Al crear un grupo familiar en Google One, todos los integrantes reciben acceso a Gemini Advanced y a las demás ventajas incluidas en el plan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en iniciar sesión con la cuenta que tiene activa la suscripción AI Premium o que se utilizará para realizar el pago. Una vez dentro, se debe acceder a los ajustes y localizar la sección destinada a la gestión familiar.

En este punto se encuentra la opción para crear un grupo familiar, donde se deben introducir las direcciones de correo de las personas que se desea invitar. Tras enviar las invitaciones, los destinatarios deben aceptar el enlace recibido en su bandeja de entrada.

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Cuando las invitaciones han sido aceptadas, se habilita la casilla que permite compartir el plan Google One con la familia. A partir de ese momento, todos los miembros podrán utilizar Gemini Advanced y el almacenamiento en la nube incluido en el plan, sin costes adicionales.

La suscripción a Gemini Advanced, la inteligencia artificial de Google, puede compartirse con todos los miembros de la familia de manera sencilla y rápida.

Para quienes se preguntan cómo aprovechar Gemini Advanced en familia, el método consiste en crear un grupo familiar dentro de Google One desde la cuenta que tiene la suscripción AI Premium y activar la opción de compartir el servicio. Así, todos los integrantes pueden acceder a la IA de Google y al almacenamiento en la nube asociado, centralizando los servicios digitales en un solo pago mensual.

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Cuáles son las ventajas de la suscripción familiar a Google One AI Premium

El acceso familiar a Gemini Advanced ofrece una alternativa eficiente para hogares donde varias personas requieren servicios de inteligencia artificial y almacenamiento en la nube. Al agrupar cuentas bajo un solo plan, se facilita la administración y se evita la necesidad de contratar varias suscripciones individuales.

Además, el plan incluye beneficios adicionales que pueden resultar útiles para todos los miembros, como soporte técnico y funciones exclusivas dentro del ecosistema de Google.

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La configuración rápida y sencilla permite que, en apenas cinco minutos, todos los miembros de la familia estén listos para utilizar Gemini Advanced. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

El sistema de grupo familiar ha sido diseñado para simplificar el uso compartido de los recursos digitales y permitir que el acceso a la inteligencia artificial de Google sea una experiencia colectiva.

La configuración rápida y sencilla permite que, en apenas cinco minutos, todos los miembros de la familia estén listos para utilizar Gemini Advanced y las demás herramientas incluidas en Google One.

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