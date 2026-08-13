Panamá y Costa Rica buscan punto en común para tratar de agilizar el transporte de carga

Dos camiones de carga con las banderas de Panamá y Costa Rica se detienen frente a frente en un paso fronterizo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá y Costa Rica buscan promover acciones que contribuyan a agilizar y facilitar el movimiento de mercancías, a través del transporte de carga.

La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, y el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, se reunieron en la capital panameña y acordaron intercambiar información con los gremios del sector de cada país.

Esto, con el propósito de conocer sus planteamientos y recopilar insumos que permitan fortalecer la coordinación y facilitar el transporte de carga entre ambos países.

El transporte de carga terrestre entre Panamá y Costa Rica atraviesa, entre 2025 y 2026, una fase de fuerte contraste entre, por un lado, conflictos comerciales sin resolver y episodios de cierres fronterizos con elevados costos económicos.

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Por otro, existe un avance significativo en la modernización de la infraestructura fronteriza, la digitalización de los trámites aduaneros y la construcción de nuevos proyectos logísticos de largo plazo como el Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano.

El ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, dijo que existen retos compartidos y también planteamientos propios de los sectores productivos que forman parte de la agenda bilateral. EFE/ Carlos Lemos

En este periodo, ambos gobiernos han puesto en marcha mecanismos de coordinación para agilizar el paso de mercancías, han consolidado modelos de gestión coordinada de fronteras como el Centro de Control Integrado de Paso Canoas.

De igual manera, han impulsado pilotos para el uso de declaraciones electrónicas anticipadas en el tránsito internacional de carga, al mismo tiempo que mantienen una compleja disputa ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por medidas sanitarias y restricciones a las exportaciones agrícolas y agroindustriales.

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El estado actual del transporte de carga refleja, en consecuencia, una dualidad: operativamente, pues la frontera funciona con mejores condiciones físicas y tecnológicas que hace pocos años, sin embargo, la estructura regulatoria y el conflicto comercial de fondo continúan generando incertidumbre para los exportadores y transportistas, mientras que la vulnerabilidad del corredor a huelgas y bloqueos sociales sigue siendo un riesgo latente.

El transporte de carga entre Panamá y Costa Rica ocupa una posición central en la arquitectura logística de Centroamérica, al conectar el istmo panameño, con su economía fuertemente orientada a los servicios y la logística global, con el mercado costarricense y, a través de este, con el resto de Mesoamérica.

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La frontera terrestre entre ambos países se articula principalmente alrededor del paso de Paso Canoas, una ciudad y complejo fronterizo que ha sido descrito como un punto neurálgico para la circulación de carga y personas y que, en la última década, se ha transformado en el principal laboratorio regional de gestión coordinada de fronteras.

Vista de archivo de una fila de camiones en espera de cruzar la frontera hacia Costa Rica durante una protesta. EFE/Marcelino Rosario

Este paso se encuentra en la zona sur de Costa Rica, a unos 300 kilómetros por carretera de San José, y a escasos kilómetros de la línea fronteriza con Panamá, lo que le confiere un carácter de nodo donde convergen tanto los flujos binacionales como los tránsitos hacia otros países centroamericanos.

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En el ámbito físico, Paso Canoas ha pasado de ser un espacio fragmentado con instalaciones dispersas, donde los controles migratorios y aduaneros se realizaban en múltiples oficinas, a convertirse en un Centro de Control Integrado, concebido por los programas de integración fronteriza de ambos países con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el marco de la reunión con su homóloga costarricense, el ministro Moltó también confirmó personalmente la recepción de la propuesta presentada por Costa Rica la primera semana del mes de agosto en relación con el proceso comercial que ambos países mantienen ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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Esta propuesta, dijo, será evaluada con la debida profundidad técnica, comercial y jurídica. Panamá seguirá conduciendo este proceso con firmeza, respeto y una visión de beneficio mutuo.

Señaló que existen retos compartidos y también planteamientos propios de los sectores productivos que forman parte de esta agenda bilateral.

Ambos países mantienen una disputa comercial que Costa Rica elevó a la OMC. (Visuales IA)

Nuestro compromiso, aseguró, es avanzar con responsabilidad, procurando soluciones que faciliten el comercio, fortalezcan las condiciones para el transporte de carga y generen oportunidades reales en ambas direcciones.