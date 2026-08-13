Así es el proyecto de USD 2 mil millones para crear una ciudad futurista con taxis voladores y centros inteligentes

El plan Green District Smart City integrará transporte eléctrico terrestre y plataformas para aeronaves eVTOL en Orlando. (Green District Street)

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La ciudad de Orlando avanza con un proyecto valorado en 2.000 millones de dólares para desarrollar un distrito inteligente que integrará taxis voladores, centros de movilidad y viviendas accesibles. La iniciativa, denominada Green District Smart City, busca transformar el histórico barrio de Parramore en un modelo de urbanismo tecnológico, con obras previstas para iniciar en el verano de 2027.

El plan maestro, presentado oficialmente ante la administración local, contempla una integración inédita de transporte eléctrico terrestre, carga de vehículos eléctricos y plataformas para aeronaves eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico) en una misma zona urbana. El proyecto representa el primer paso formal hacia la creación de un ecosistema de movilidad avanzada en el corazón de la ciudad.

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Hubs multifunción y tecnología en la vida cotidiana

En el núcleo del desarrollo se ubicarán dos estructuras denominadas Smart Hub, situadas en 17 N. Westmoreland Drive y 320 W. Clear Lake Street. Estas instalaciones combinarán estacionamiento, locales comerciales, puntos de carga para vehículos eléctricos y múltiples opciones de transporte, transformando el concepto tradicional de estacionamiento en un verdadero nodo de movilidad.

El diseño urbano busca fusionar tecnología avanzada con servicios y espacios para residentes y visitantes. (Green District Street)

Una tercera edificación estará dedicada a salud, bienestar y respuesta a emergencias, al tiempo que apoyará operaciones de movilidad aérea avanzada mediante infraestructura especializada en sus azoteas.

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La planificación considera la incorporación de vertipuertos en las cubiertas de los edificios, lo que permitirá la operación de taxis voladores eléctricos. Esta infraestructura posicionaría a Orlando como pionera en la integración de redes de movilidad terrestre y aérea de corta distancia en un entorno urbano.

Transporte eléctrico y socios tecnológicos

La Green District Smart City seleccionó a Eve Air Mobility como su socio preferente para proveer aeronaves eVTOL y colaborar en el diseño de la infraestructura aérea. Asimismo, i-charging USA fue elegida como socia tecnológica para la gestión de la carga de vehículos eléctricos y aeronaves. Estas alianzas buscan asegurar que la infraestructura de transporte eléctrico terrestre y aéreo sea funcional y escalable.

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El proyecto contempla hubs de movilidad que combinarán estacionamiento, comercios y carga para vehículos eléctricos. (Green District Street)

El distrito se diseñará en varias capas de tecnología de transporte. Las estaciones de carga atenderán a los vehículos eléctricos, mientras que los hubs multimodales enlazarán distintas formas de desplazamiento. Sobre ellos, los vertipuertos servirán como puntos de aterrizaje y despegue para taxis voladores, sentando las bases para una futura red aérea urbana.

En fases futuras, el desarrollo incluirá un supermercado, cuatro hoteles, viviendas de distintos tipos, un centro de conferencias, comercios, restaurantes, espacios de entretenimiento y un museo. Este enfoque integral pretende dinamizar la vida urbana y ofrecer servicios variados tanto para residentes como para visitantes.

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Vivienda y desarrollo comunitario

La vivienda ocupa un lugar central en la propuesta. El proyecto prevé unidades accesibles y para trabajadores, así como opciones de adquisición para familias de la zona. Tres hoteles planeados llevarán el nombre de establecimientos históricos de Parramore: The Green Book Hotel, The Wells Hotel y The Sadler Hotel, en un esfuerzo por mantener el vínculo con la identidad del barrio.

El financiamiento del distrito combinará inversión pública y privada, con incentivos para la comunidad local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tim Green, desarrollador y fundador de la Green District Smart City, enfatizó que el objetivo es conectar la innovación tecnológica con las necesidades reales de la comunidad de Parramore. “Al reunir tecnología de transporte transformadora, vivienda, desarrollo económico, educación y capacitación laboral, estamos conectando la innovación directamente con las necesidades de la comunidad”, declaró Green.

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El empresario, originario de Parramore, afirmó que el plan busca generar oportunidades económicas y sociales a través de infraestructura moderna sin perder el legado histórico del vecindario.

Diseño, financiación y visión a largo plazo

La firma de arquitectura Cooper Carry, con sede en Atlanta, fue elegida para diseñar la integración de los elementos de transporte y uso mixto en el distrito. El financiamiento del proyecto combinará inversión local y nacional, participación de grupos comunitarios e incentivos municipales.

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De concretarse, el Green District ofrecerá una propuesta urbana donde la infraestructura para vehículos eléctricos, la movilidad multimodal y las operaciones eVTOL convivirán en un solo desarrollo, en lugar de funcionar como sistemas independientes. Este modelo aspira a sentar precedentes para futuras ciudades inteligentes que busquen fusionar tecnología, inclusión social y preservación histórica.