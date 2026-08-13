El Salvador entra en su tercer período de sequía meteorológica del año

El Salvador entró en su tercer período de sequía meteorológica del año tras más de seis días con lluvias por debajo de los valores históricos en 11 estaciones de monitoreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador entró en su tercer período de sequía meteorológica del año tras la ausencia de lluvias desde el 7 de agosto en 11 estaciones de monitoreo distribuidas en todo el país, según el Observatorio de Amenazas Naturales del Ministerio del Medio Ambiente (Marrn).

La sequía meteorológica se define como un período prolongado durante el cual el nivel de precipitaciones se mantiene por debajo de los valores históricos para la época.

El informe técnico precisó que la sequía meteorológica se declaró cuando las precipitaciones quedaron por debajo de los valores históricos para la época durante seis días consecutivos. En esta fase, las estaciones de Santa Ana, La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, San Salvador, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión reportaron condiciones de sequía débil.

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El análisis estadístico del Marn muestra que, si bien han ocurrido precipitaciones puntuales en algunas áreas, los acumulados se sitúan bastante por debajo de lo que corresponde al mes de agosto.

La sequía débil alcanzó cerca del 70 % de la red de monitoreo nacional, aunque en algunas áreas se registraron lluvias puntuales con acumulados inferiores a lo esperado en agosto. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

De acuerdo con el reporte oficial, en la mayoría de las estaciones las lluvias no han superado los 5 milímetros diarios, mientras que en años considerados normales los valores suelen oscilar entre 15 y 25 milímetros en el mismo periodo. Esta reducción en la disponibilidad de agua pluvial impacta de manera directa en los cultivos y en la recarga de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

De igual manera, el informe señala que el fenómeno de “canícula”, un periodo seco dentro de la temporada lluvioso, se mantiene activo y podría extenderse si las condiciones atmosféricas actuales persisten.

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El inicio de una nueva ola de calor quedó detectado en estaciones de Chiltiupán, Los Naranjos, Santiago de María y Perquín. Los datos oficiales mostraron máximas históricas en esas localidades y señalaron que el 32 % de las estaciones registró temperaturas extremas durante esta semana.

De igual manera, las autoridades meteorológicas atribuyen esta situación a la presencia de condiciones atmosféricas que favorecen la baja nubosidad y la persistencia de cielos despejados, lo cual incrementa la radiación solar y reduce la formación de lluvias.

Persisten las altas temperaturas y se esperan lluvias aisladas en el territorio salvadoreño

Según el pronóstico para los próximos días, las altas temperaturas continuarán en la mayor parte del territorio nacional, con especial énfasis en la zona oriental, donde se espera que los termómetros alcancen entre 38 °C y 41 °C (100.4 °F y 105.8 °F).

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Por otro lado, en las zonas de montaña, las máximas oscilarán entre 24 °C y 31 °C (75.2 °F y 87.8 °F), mientras que en los valles interiores se prevén valores entre 34 °C y 36 °C (93.2 °F y 96.8 °F).

Se espera una reducción de lluvias en el país, con precipitaciones puntuales en el centro y occidente, y sequía persistente en la zona oriental. (Cortesía-. Ministerio de Medio Ambiente)

Mientras que, en la franja costera también experimentará temperaturas elevadas, con registros entre 36 °C y 38 °C (96,8 °F y 100.4 °F).

A su vez, el informe advirtió que podrían presentarse lluvias puntuales en los próximos días, principalmente en las zonas occidental y central. Aun así, la distribución sería irregular y los acumulados no alcanzarían para revertir la sequía en el corto plazo.

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