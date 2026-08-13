Cocinar sin electricidad: cómo usar el calor guardado en hornos y cocinas eléctricas

El calor acumulado en los hornos eléctricos constituye un recurso valioso cuando se interrumpe el suministro eléctrico. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Cocinar sin electricidad puede parecer una tarea complicada para quienes dependen de la red eléctrica en la vida diaria. Sin embargo, existen alternativas que permiten preparar comidas calientes incluso durante cortes de luz prolongados. Una de las estrategias más prácticas consiste en aprovechar el calor residual de hornos y cocinas eléctricas, optimizando la inercia térmica que estos electrodomésticos conservan tras apagarse.

Además, el uso de dispositivos portátiles alimentados por gas, leña o alcohol amplía las posibilidades para garantizar la preparación de alimentos en situaciones de emergencia.

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Cómo aprovechar el calor residual en hornos y cocinas eléctricas

El calor acumulado en los hornos eléctricos constituye un recurso valioso cuando se interrumpe el suministro eléctrico. Gracias a sus paredes aislantes y bandejas internas, el horno mantiene temperaturas elevadas durante un periodo considerable tras ser apagado.

Una característica principal de los hornos eléctricos es que ofrecen un control de temperatura más preciso y estable en comparación con los hornos de gas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante los primeros 15 a 30 minutos, si el horno alcanzaba los 180 ℃ al momento del corte, se puede terminar la cocción de diversos alimentos, como gratinados, repostería o pescados delgados. Entre los 30 y 60 minutos posteriores, la temperatura desciende a un rango moderado, ideal para calentar platos, descongelar alimentos o fundir mantequilla y chocolate.

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Para maximizar este efecto, es recomendable no abrir la puerta del horno, ya que cada apertura provoca una pérdida brusca de temperatura interna. Colocar una piedra para pizza o una bandeja gruesa de hierro en la base del horno antes de un corte programado ayuda a almacenar calor adicional, que se liberará lentamente y permitirá prolongar el tiempo útil para cocinar.

En el caso de las placas de cocina, el tipo de superficie determina la cantidad de calor que se puede aprovechar una vez apagadas. Las placas de hierro fundido y vitrocerámica radiante pueden retener el calor entre 15 y 25 minutos, facilitando la finalización de guisos, arroces o huevos.

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Por su parte, las placas de inducción conservan el calor principalmente en el recipiente, sobre todo si este es de hierro fundido, prolongando la utilidad hasta 20 minutos después del apagado.

Una característica poco conocida del horno eléctrico es que produce calor completamente seco. (Imagen ilustrativa Infobae)

Opciones portátiles para cocinar sin electricidad en casa

Cuando la energía eléctrica no está disponible, recurrir a aparatos portátiles es una solución efectiva para seguir cocinando. Entre las alternativas más accesibles se encuentran los hornillos de alcohol, que destacan por su bajo costo y facilidad de transporte.

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Este tipo de hornillo utiliza alcohol de quemar, carbón o ramas secas como combustible y permite calentar agua o preparar comidas sencillas, soportando utensilios de hasta 7 kg.

Las mini estufas plegables de gas son otra opción práctica. Estas destacan por su tamaño compacto, resistencia a la corrosión y facilidad de uso. Su eficiencia se refleja en la distribución uniforme del calor y en su instalación rápida, con un peso que ronda los 300 gramos, lo que facilita su transporte y almacenamiento.

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Este tipo de hornillo utiliza alcohol de quemar, carbón o ramas secas como combustible y permite calentar agua o preparar comidas sencillas. (Imagen ilustrativa Infobae)

También existen hornillos de acampada con dos niveles de cocinado, que incluyen parrilla portátil y permiten calentar o cocinar alimentos a diferentes alturas. Su construcción en acero inoxidable garantiza durabilidad y un montaje sencillo, siendo ideales para mantenerlos guardados hasta necesitarlos.

Otra alternativa clásica es el hornillo de campin gas, que suele venir acompañado de un maletín y cartuchos de repuesto. Su potencia calorífica de 2.200 vatios y consumo eficiente de gas lo convierten en una herramienta confiable para emergencias. La manipulación segura y la facilidad de uso lo posicionan entre las opciones preferidas en situaciones de corte eléctrico.

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Para quienes disponen de espacios exteriores, las estufas de leña portátiles ofrecen una solución robusta y ligera, fabricadas en titanio para facilitar el transporte.

Otra alternativa clásica es el hornillo de campin gas, que suele venir acompañado de un maletín y cartuchos de repuesto. (Imagen ilustrativa Infobae)

Se ensamblan rápidamente y pueden utilizarse para cocinar pescados, verduras o preparar parrilladas en terrazas, patios o jardines. Estas estufas incluyen una bolsa de almacenamiento y permiten cocinar con facilidad siempre que los utensilios empleados sean de tamaño reducido.

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En el segmento de los quemadores de gas portátiles, algunos modelos incorporan encendido piezoeléctrico y potencia ajustable hasta 3.500 vatios. El diseño compacto y metálico permite el uso de diferentes tipos de cartuchos de gas y asegura una elevada eficiencia energética. Son ideales para quienes desean una solución portátil y de rápido encendido, sin ocupar demasiado espacio.

Consejos esenciales para cocinar sin luz y mantener la seguridad

Preparar comidas sin electricidad exige organización y previsión. Es fundamental mantener la calma y contar con un kit de supervivencia previamente preparado, que incluya una radio solar o analógica para estar informados en todo momento. Antes de comenzar a cocinar, se recomienda tener a mano fuentes de luz alternativas, como velas de larga duración o linternas LED, además de mecheros y encendedores.

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Un horno eléctrico funciona transformando la energía eléctrica en calor mediante el uso de resistencias metálicas ubicadas en la parte superior e inferior. (Imagen ilustrativa Infobae)

La gestión de provisiones adquiere un papel relevante, priorizando alimentos que no requieren refrigeración como frutos secos, conservas y embutidos. Elegir un espacio amplio y bien ventilado resulta esencial para evacuar el humo generado durante la cocción.

Para quienes cuentan con chimenea en casa, esta puede emplearse como superficie de cocción utilizando encendedores naturales. Además, aprovechar el calor residual de los electrodomésticos y planificar el cocinado teniendo en cuenta la duración y el tipo de calor disponible permite optimizar recursos y garantizar la seguridad alimentaria durante el corte de electricidad.