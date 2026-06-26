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Binance deja al aire 500.000 cuentas españolas: qué está pasando con la mayor plataforma de criptomonedas

La plataforma de criptomonedas más grande del mundo dejará de ofrecer varios de sus servicios en la Unión Europea desde julio tras no obtener la licencia MiCA

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La plataforma de criptomonedas Binance no obtuvo autorización para operar en la Unión Europea y miles de cuentas españolas se han visto afectadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La plataforma de criptomonedas Binance no obtuvo autorización para operar en la Unión Europea y miles de cuentas españolas se han visto afectadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Binance, el exchange de criptomonedas con más usuarios del mundo, suspenderá gran parte de sus operaciones en la Unión Europea desde el 1 de julio tras no obtener la licencia MiCA, el permiso obligatorio para operar bajo la nueva regulación europea de criptoactivos.

La decisión afecta especialmente a España, donde se estima que existen alrededor de 500.000 cuentas activas que deberán buscar alternativas mientras la compañía intenta conseguir autorización en otro país del bloque.

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La empresa había iniciado el proceso de licencia en Grecia, pero decidió retirarlo después del rechazo del regulador local. Ahora busca obtener la autorización en otro Estado miembro, aunque todavía no ha revelado cuál será el país elegido.

Binance deberá suspender sus operaciones en la Unión Europea tras no obtener la licencia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Binance deberá suspender sus operaciones en la Unión Europea tras no obtener la licencia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué cambiará para los usuarios europeos de Binance

Con la entrada en vigor plena del reglamento MiCA, Binance solo podrá realizar las operaciones necesarias para facilitar una salida ordenada de sus clientes europeos.

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Entre las restricciones anunciadas se encuentran:

  • Suspensión de la compra y venta de criptomonedas.
  • Fin de los servicios de préstamos.
  • Cancelación de los programas de recompensas.
  • Cierre automático de operaciones abiertas después del período de gracia establecido por la empresa.

Según las autoridades europeas, durante esta transición únicamente podrá mantenerse la custodia de los activos mientras los usuarios transfieren sus fondos o cierran sus posiciones.

La empresa aseguró que continúa comprometida con el mercado europeo y afirmó que espera obtener la licencia “en los próximos meses”, aunque no existe una fecha oficial para ello.

Miles de cuentas españolas se han visto afectadas por el cierre de operaciones de Binance en la UE. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Miles de cuentas españolas se han visto afectadas por el cierre de operaciones de Binance en la UE. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué es la licencia MiCA y por qué es tan importante

MiCA (Markets in Crypto-Assets) es la nueva regulación de la Unión Europea destinada a supervisar el funcionamiento de las empresas dedicadas a los activos digitales.

Su objetivo es establecer normas comunes para proteger a los inversionistas, aumentar la transparencia del sector y exigir controles más estrictos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

A partir de julio, cualquier plataforma que quiera ofrecer servicios de criptomonedas dentro de la Unión Europea necesita esta autorización.

Sin ella, las compañías no pueden captar nuevos clientes ni prestar la mayoría de sus servicios financieros relacionados con criptoactivos.

Binance solo podrá usarse en Europa para facilitar la salida de sus usuarios de la plataforma. Photo: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa
Binance solo podrá usarse en Europa para facilitar la salida de sus usuarios de la plataforma. Photo: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Por qué Binance no consiguió la autorización

Diversas fuentes del sector señalan que Binance enfrentó numerosos obstáculos durante el proceso regulatorio. Antes de presentar la solicitud en Grecia, la empresa habría explorado opciones en países como Malta, Francia, Alemania, Suecia y España.

Sin embargo, varios supervisores europeos mantienen reservas por el historial regulatorio de la compañía. Entre los principales factores que complican la obtención de la licencia aparecen:

  • Investigaciones abiertas relacionadas con lavado de dinero.
  • La compleja estructura societaria del grupo.
  • La amplia variedad de servicios financieros que ofrece.
  • La influencia que mantiene su fundador, Changpeng Zhao (CZ).

Los reguladores consideran especialmente relevante el historial judicial de Zhao, quien en Estados Unidos aceptó responsabilidades relacionadas con incumplimientos en los controles contra el lavado de dinero y posteriormente fue condenado a cuatro meses de prisión.

La normativa MiCA establece que los accionistas con participaciones significativas no deben tener antecedentes relacionados con delitos financieros o financiación del terrorismo que comprometan su honorabilidad.

Binance afronta investigaciones en Estados Unidos, por lo que UE habría decidido no darle la licencia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/
Binance afronta investigaciones en Estados Unidos, por lo que UE habría decidido no darle la licencia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/

El pasado regulatorio sigue pesando sobre Binance

Durante los últimos años Binance acumuló investigaciones en distintos países. En 2023, las autoridades estadounidenses alcanzaron un acuerdo con la empresa que incluyó una multa superior a los 4.300 millones de dólares, una de las mayores sanciones impuestas a una compañía del sector financiero.

Posteriormente, Francia intensificó investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero y fraude fiscal.

Aunque Binance renovó parte de su dirección ejecutiva con la llegada del nuevo CEO, Richard Teng, los supervisores europeos consideran que todavía existen aspectos estructurales que deben analizarse antes de conceder una licencia de alcance comunitario.

Binance señaló que no se va a rendir en el mercado europeo.
Binance señaló que no se va a rendir en el mercado europeo.

Qué deben hacer los usuarios

Los clientes europeos podrán retirar o trasladar sus criptomonedas hacia plataformas que sí cuenten con autorización MiCA.

Algunos usuarios podrían optar por utilizar filiales de Binance ubicadas fuera de Europa, como las establecidas en Emiratos Árabes Unidos o Estados Unidos. Sin embargo, hacerlo implica operar fuera del marco regulatorio europeo y perder las protecciones que ofrece la normativa comunitaria.

Mientras Binance intenta regresar al mercado europeo mediante una nueva licencia, cientos de miles de usuarios deberán decidir si esperan el regreso de la plataforma o trasladan definitivamente sus activos a exchanges regulados dentro de la Unión Europea.

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