Deportación de nicaragüense revela estafas migratorias digitales en Estados Unidos

La deportación de Jasmir Urbina en Estados Unidos expuso una red de fraudes migratorios que simulaba trámites migratorios por canales digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La deportación de Jasmir Urbina, una ciudadana nicaragüense de 35 años que vivía en Nueva Orleans, permitió conocer detalles sobre el funcionamiento de una red que simula trámites migratorios en Estados Unidos a través de canales digitales y redes sociales.

Urbina, quien había huido de Nicaragua en 2022 y residía legalmente junto a su esposo mientras esperaba la resolución de su solicitud de asilo, perdió cerca de USD 10,000 tras contactar a supuestos asesores legales. Luego de denunciar el caso, fue detenida y deportada a Nicaragua.

El hecho salió a la luz por medio de un reportaje de ProPublica citado por 100% Noticias. Esa publicación indicó que las denuncias por fraudes migratorios presentadas ante la Comisión Federal de Comercio se duplicaron durante el segundo mandato del expresidente Donald Trump.

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Entre 2021 y 2024, la cantidad de quejas anuales fue de unas 960, pero en 2025 la cifra se acercó a 2,000 casos. Las pérdidas reportadas por las víctimas en cinco años suman al menos USD 94.4 millones, aunque las autoridades consideran que el monto real podría ser mayor, ya que muchas personas no denuncian por temor a ser deportadas.

Modalidad de la estafa y procedimientos utilizados

Según la información publicada, la red operaba creando perfiles falsos en redes sociales y simulando audiencias virtuales ante autoridades migratorias de Estados Unidos. Urbina encontró en Facebook una publicación que fingía pertenecer a Caridades Católicas, una organización conocida por asistir a migrantes. Luego, a través de WhatsApp, contactó a una mujer identificada como “Susan Millan”, quien se presentó como abogada.

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Durante el intercambio, la falsa asesora propuso resolver el trámite migratorio mediante una audiencia virtual. Para sostener el engaño, utilizó una fotografía profesional, compartió datos personales y solicitó formularios, referencias y varios pagos.

Los registros financieros citados por ProPublica retomado por 100% Noticias muestran que Urbina y su esposo transfirieron cerca de USD 10,000 por Zelle, dinero que habían ahorrado para comprar su primera vivienda.

En una videollamada de cinco minutos, Urbina creyó comparecer ante un funcionario federal uniformado, sentado frente a una bandera de Estados Unidos. Al día siguiente, la supuesta abogada le aseguró por WhatsApp que ya había obtenido la residencia permanente y que no era necesario asistir a la audiencia programada ante la corte de inmigración. Poco después, la comunicación se interrumpió y Urbina comprendió que había sido engañada.

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Las denuncias por fraudes migratorios ante la Comisión Federal de Comercio casi se duplicaron en 2025 y rozaron los 2,000 casos en Estados Unidos. (Foto: cortesía)

Respuesta institucional y evolución de la investigación

Luego de la denuncia presentada por Urbina, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cambió una de sus citas virtuales por una comparecencia presencial. En esa ocasión, Urbina fue arrestada y, en enero, deportada a Nicaragua.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que reforzó la investigación sobre redes que emplean documentos fraudulentos, audiencias virtuales apócrifas y perfiles digitales para captar a personas en situación migratoria vulnerable. Según comunicados oficiales, estas organizaciones utilizan herramientas tecnológicas y medios digitales para simular trámites oficiales y solicitar transferencias electrónicas.

Especialistas citados por ProPublica afirmaron que los métodos de engaño han evolucionado con inteligencia artificial, imágenes generadas digitalmente y anuncios en plataformas como Facebook y TikTok, dirigidos principalmente a hispanohablantes.

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Chris Ross, de Caridades Católicas, indicó que estos mecanismos pueden parecer reales para quienes desconocen los procedimientos migratorios. Charity Anastasio, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, señaló que estas redes suelen estar bien estructuradas y emplean distintos canales digitales para captar víctimas.

La investigación federal sobre estas redes sigue en curso. Las autoridades recomendaron precaución frente a ofertas de gestión migratoria que propongan procesos acelerados o requieran pagos elevados a través de medios digitales.

Se aconseja verificar la legitimidad de los asesores y utilizar únicamente los canales oficiales para realizar trámites migratorios en Estados Unidos.