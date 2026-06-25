Windows Update incorpora una vista de calendario que habilita la pausa programada de descargas e instalaciones. MICROSOFT

Un Windows 11 más limpio y sin ruido visual es posible con el parche opcional KB5095093. La reciente actualización acumulativa, aún en fase de vista previa, introduce una serie de mejoras que buscan perfeccionar la experiencia cotidiana de uso.

A través de la build 26200.8737 para la versión 25H2 y 26100.8737 para la 24H2, Microsoft apuesta por optimizaciones que no solo corrigen errores, sino que también refinan aspectos esenciales del sistema operativo, atendiendo demandas históricas de los usuarios y anticipando los próximos pasos hacia una versión más estable y funcional.

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Actualización KB5095093: optimización y control en Windows 11

El despliegue de la actualización KB5095093 trae consigo una de las modificaciones más solicitadas: la reducción de la intrusión visual en el entorno de trabajo. El panel de Widgets, fuente habitual de interrupciones accidentales, deja de abrirse de manera automática al pasar el cursor por su icono en la barra de tareas.

A través de la build 26200.8737 para la versión 25H2 y 26100.8737 para la 24H2, Microsoft apuesta por optimizaciones que no solo corrigen errores. Foto: Microsoft/dpa

Además, las notificaciones asociadas a este panel se minimizan por defecto, disminuyendo de forma significativa las distracciones durante el uso habitual del sistema.

Otra novedad relevante se encuentra en la gestión de las actualizaciones. Windows Update incorpora una vista de calendario que habilita la pausa programada de descargas e instalaciones, permitiendo al usuario fijar una fecha concreta para reanudar el proceso. Esta funcionalidad otorga un margen de hasta 35 días, lo que facilita la administración de los parches en equipos destinados a tareas críticas y evita interrupciones en momentos clave.

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Mejoras en el Explorador de archivos y en las opciones de accesibilidad

El Explorador de archivos experimenta una aceleración en su arranque inicial, aunque esto implica un ligero aumento en el consumo de memoria RAM. El parche resuelve un bloqueo histórico que afectaba a la sincronización con OneDrive cuando la ventana del explorador operaba con privilegios de administrador.

El Explorador de archivos experimenta una aceleración en su arranque inicial, aunque esto implica un ligero aumento en el consumo de memoria RAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, desaparecen los elementos duplicados en la sección de favoritos, y se implementan acciones rápidas contextuales al situar el cursor sobre un archivo, como la opción de abrir la ubicación o consultar a Copilot. Esto también incluye una mayor compatibilidad de la barra de direcciones con rutas complejas, lo que simplifica la gestión de archivos en entornos profesionales.

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En materia de accesibilidad, las herramientas de acceso y escritura por voz avanzan significativamente. Con la actualización, Voice access y la escritura por voz reciben soporte mejorado para el español, francés y alemán, perfeccionando la corrección gramatical, la inserción automática de signos de puntuación y la precisión en el reconocimiento fonético en tiempo real.

Bluetooth profesional y mejoras en Phone Link

El sistema Bluetooth de Windows 11 incorpora una lista extensa de ajustes, entre los que destaca la sincronización instantánea del estado de silencio del micrófono entre el mezclador de audio del sistema y los auriculares con perfil manos libres. El tiempo de emparejamiento con determinados accesorios, como los AirPods de Apple, se reduce notablemente.

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Un Windows 11 más limpio y sin ruido visual es posible con el parche opcional KB5095093. Europa Press

También se optimiza el funcionamiento del micrófono en modelos como Beats Studio Pro y se atenúan los problemas de desconexión tras la reactivación del PC desde la hibernación.

Phone Link, la herramienta de sincronización con dispositivos móviles, ajusta la gestión de llamadas entrantes para que el tono de marcado permanezca en el teléfono hasta que la llamada se responde desde el ordenador. Cuando el modo No molestar está activado en Windows 11, las llamadas del teléfono emparejado quedan silenciadas en el monitor, contribuyendo a un entorno de trabajo sin sobresaltos.

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Recuperación avanzada, inteligencia artificial local y seguridad reforzada

Una de las funciones más destacadas que incorpora la actualización es la restauración Point-in-time restore for Windows. Gracias a esta tecnología, el sistema puede revertir su estado a un punto seguro reciente sin afectar programas instalados, configuraciones personales ni archivos del usuario, facilitando la recuperación tras un fallo de software.

Con la actualización, Voice access y la escritura por voz reciben soporte mejorado para el español, francés y alemán. (captura: YouTube)

El parche atiende también a usuarios con equipos de alto rendimiento, optimizando la gestión de memoria del kernel gráfico en dispositivos con más de 32 GB de RAM. Esto permite ejecutar modelos de inteligencia artificial local de gran tamaño con mayor fluidez, ampliando las capacidades del sistema operativo para tareas avanzadas.

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En el apartado de seguridad, se renuevan los certificados de Secure Boot, anticipando su próxima caducidad. Este proceso se realiza de manera silenciosa, asegurando que los equipos continúen arrancando y recibiendo soporte sin interrupciones, incluso si el fabricante de la placa base no ha actualizado aún los certificados.

Cambios visuales, GIFs animados y compatibilidad con Office

El parche KB5095093 soluciona un problema visual en la Papelera de reciclaje, relacionado con la visualización incorrecta del nombre del archivo en el cuadro de diálogo al vaciarla. Además, se realiza la migración de la API de Tenor a GIPHY en el panel de emojis para la inserción de imágenes GIF animadas.

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La actualización presenta una incompatibilidad conocida: algunos programas de terceros tienen dificultades para abrir o vincular automáticamente aplicaciones. MICROSOFT

Microsoft informa que instalar esta y posteriores actualizaciones a partir de finales de junio de 2026 será imprescindible para mantener activa la biblioteca de imágenes.

No obstante, la actualización presenta una incompatibilidad conocida: algunos programas de terceros tienen dificultades para abrir o vincular automáticamente aplicaciones y documentos de Office mediante OLE. Como medida temporal, Microsoft recomienda abrir los archivos afectados directamente desde sus carpetas originales hasta que se publique una solución definitiva.

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