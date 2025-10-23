Tecno

Estas son las funciones poco conocidas de Waze y que te salvarán el día

En la configuración de la app se pueden activar filtros para evitar cruces complicados o tramos sin asfaltar, aspectos útiles si no se cuenta con experiencia al volante

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La aplicación Waze muestra en
La aplicación Waze muestra en tiempo real desvíos y alertas sobre el tráfico para optimizar cada trayecto. REUTERS/Dado Ruvic

Waze se ha posicionado como uno de los navegadores GPS favoritos, no solo por su capacidad para guiar de un punto a otro, sino también por la colaboración de su comunidad, que enriquece los recorridos con alertas en tiempo real sobre accidentes, tráfico y otros hitos relevantes.

Más allá de estas ventajas conocidas, la aplicación suma una serie de utilidades menos evidentes pero que pueden marcar la diferencia en la experiencia de viaje, reduciendo sorpresas y optimizando cada trayecto.

Navegación avanzada: evitar peajes, cruces difíciles y caminos sin asfaltar

Waze ofrece funciones de personalización dentro de los ajustes de navegación, ideales para quienes desean planificar sus recorridos al detalle. Una de las más valoradas es la opción de mostrar el coste aproximado de los peajes en las rutas seleccionadas, información que la aplicación calcula gracias a los datos compartidos por la comunidad y los ajustes predefinidos de cada usuario. De este modo, es posible anticipar y decidir si conviene o no tomar ciertas vías de pago.

Estas aplicaciones pueden consumir más
Estas aplicaciones pueden consumir más datos según la ruta trazada al pasar por áreas de menos cobertura. (Waze/Google Maps)

Además, en la configuración se pueden activar filtros para evitar cruces complicados o tramos sin asfaltar, aspectos especialmente útiles si no se cuenta con experiencia al volante o se conduce un vehículo urbano que podría verse perjudicado por rutas alternativas poco convencionales. Estas funcionalidades permiten minimizar riesgos y elegir el camino más cómodo y seguro para llegar al destino.

Búsqueda inteligente de gasolineras y aparcamientos

Otro punto fuerte de Waze es la ayuda para encontrar estaciones de servicio y lugares de aparcamiento. Al seleccionar la opción ‘Combustible’, el usuario recibe información sobre las gasolineras más próximas y sus precios, datos actualizados a partir del aporte constante de otros conductores. El sistema no solo revela la ubicación y distancia, sino también el horario de apertura y si la estación está disponible en tiempo real.

Waze amplía su utilidad ofreciendo información específica para quienes conducen vehículos eléctricos; basta con acceder a una sección dedicada para consultar los puntos de carga disponibles, el tipo de cargador y su estado de uso al momento de la búsqueda.

Usuarios de Waze pueden informar
Usuarios de Waze pueden informar sobre accidentes, controles viales y obstáculos desde el mismo móvil. (Foto: Waze)

Por otro lado, la función de aparcamientos muestra en el mapa las opciones para estacionar cerca de la localización del usuario o del destino al que se dirige. Si bien en algunos casos no incluye los precios, permite ahorrar tiempo y reduce el estrés de circular sin saber dónde dejar el vehículo al llegar a una zona poco conocida.

Horario óptimo para salir de viaje y optimizar el tráfico

Otro recurso que marca la diferencia en Waze es la función ‘Salir más tarde’, que sugiere el mejor momento para emprender el viaje en función del estado actual del tráfico y condiciones previstas.

Un gráfico visual ayuda a entender cuándo conviene evitar las horas punta o prever atascos, aportando flexibilidad y eficiencia en la planificación de rutas, algo especialmente útil en trayectos largos o en vacaciones.

Características de Waze

Waze es una aplicación de navegación que emplea la colaboración entre usuarios para ofrecer información en tiempo real sobre el tránsito. Al utilizar la app, cada conductor comparte datos sobre rutas, velocidad y condiciones de la vía sin necesidad de intervención manual, gracias a la tecnología de geolocalización.

El mapa interactivo de Waze
El mapa interactivo de Waze se actualiza continuamente gracias a la colaboración de una comunidad global.

La plataforma analiza esta información y la utiliza para calcular las rutas más rápidas y evitar congestionamientos. Además, permite que las personas reporten accidentes, controles policiales, obstáculos y otros eventos, lo que enriquece la precisión de los avisos.

Waze integra alertas personalizadas en el trayecto, sugiere desvíos y actualiza el recorrido según las circunstancias. Esta función colaborativa, junto con mapas interactivos, convierte a la aplicación en una herramienta útil para quienes buscan llegar a su destino en el menor tiempo posible.

Temas Relacionados

WazeAppAutosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google busca 15 personas dispuestas a probar los nuevos Pixel 10

La selección se llevará a cabo mediante el programa Superfans, una plataforma que opera como comunidad exclusiva para seguidores de productos de la compañía

Google busca 15 personas dispuestas

Los usuarios de Tinder en EE. UU. tendrán que verificar su identidad con un selfie

El proceso solicita a quienes se registren por primera vez que envíen un breve video donde su rostro debe coincidir con las fotos del perfil

Los usuarios de Tinder en

Amazon identificó la falla que provocó la caída global de AWS

La causa de la interrupción se debió a un error en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

Amazon identificó la falla que

9 gestos en Google Maps que todo conductor debe saber para evitar accidentes

El control de voz y la descarga de mapas offline garantizan navegación eficiente y sin interrupciones

9 gestos en Google Maps

Jeff Bezos contradice a Zuckerberg y cree que la universidad si es clave para tener éxito

El fundador de Amazon destaca que los casos de éxito sin título, como Zuckerberg y Gates, son excepciones y no la norma

Jeff Bezos contradice a Zuckerberg
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chubut: llevan a juicio

Chubut: llevan a juicio al principal sospechoso del brutal asesinato de Myrna Maidana

Arrastró a una joven desnuda por las calles de Rosario tras abusarla y la Justicia analizará su imputabilidad

Ampliaron la investigación por las presuntas pensiones por discapacidad falsas en Salta

Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile por los incidentes ante Independiente

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la Justicia se centra en reconstruir la reputación de los acusados

INFOBAE AMÉRICA
Por primera vez en casi

Por primera vez en casi 500 años, un monarca británico rezó en la Capilla Sixtina: histórica reunión de Carlos III y el papa León XIV

Daniel Noboa anunció la reducción del precio del diésel en Ecuador tras el fin del paro indígena

Estados Unidos felicitó a Sanae Takaichi tras ser nombrada primera ministra de Japón y buscará profundizar la cooperación bilateral

Brasil subastó cinco nuevos bloques petroleros en el Atlántico, a pocos días de la cumbre climática COP30

Crisis sanitaria en Cuba: el régimen de Díaz-Canel admitió el repunte nacional de dengue, chikunguña y oropouche

TELESHOW
Rod Stewart y su fiesta

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar

La venganza a Marcelo Tinelli en vivo: “He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón”