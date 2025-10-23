Estas son las funciones poco conocidas de Waze y que te salvarán el día

La aplicación Waze muestra en tiempo real desvíos y alertas sobre el tráfico para optimizar cada trayecto. REUTERS/Dado Ruvic

Waze se ha posicionado como uno de los navegadores GPS favoritos, no solo por su capacidad para guiar de un punto a otro, sino también por la colaboración de su comunidad, que enriquece los recorridos con alertas en tiempo real sobre accidentes, tráfico y otros hitos relevantes.

Más allá de estas ventajas conocidas, la aplicación suma una serie de utilidades menos evidentes pero que pueden marcar la diferencia en la experiencia de viaje, reduciendo sorpresas y optimizando cada trayecto.

Navegación avanzada: evitar peajes, cruces difíciles y caminos sin asfaltar

Waze ofrece funciones de personalización dentro de los ajustes de navegación, ideales para quienes desean planificar sus recorridos al detalle. Una de las más valoradas es la opción de mostrar el coste aproximado de los peajes en las rutas seleccionadas, información que la aplicación calcula gracias a los datos compartidos por la comunidad y los ajustes predefinidos de cada usuario. De este modo, es posible anticipar y decidir si conviene o no tomar ciertas vías de pago.

Estas aplicaciones pueden consumir más datos según la ruta trazada al pasar por áreas de menos cobertura. (Waze/Google Maps)

Además, en la configuración se pueden activar filtros para evitar cruces complicados o tramos sin asfaltar, aspectos especialmente útiles si no se cuenta con experiencia al volante o se conduce un vehículo urbano que podría verse perjudicado por rutas alternativas poco convencionales. Estas funcionalidades permiten minimizar riesgos y elegir el camino más cómodo y seguro para llegar al destino.

Búsqueda inteligente de gasolineras y aparcamientos

Otro punto fuerte de Waze es la ayuda para encontrar estaciones de servicio y lugares de aparcamiento. Al seleccionar la opción ‘Combustible’, el usuario recibe información sobre las gasolineras más próximas y sus precios, datos actualizados a partir del aporte constante de otros conductores. El sistema no solo revela la ubicación y distancia, sino también el horario de apertura y si la estación está disponible en tiempo real.

Waze amplía su utilidad ofreciendo información específica para quienes conducen vehículos eléctricos; basta con acceder a una sección dedicada para consultar los puntos de carga disponibles, el tipo de cargador y su estado de uso al momento de la búsqueda.

Usuarios de Waze pueden informar sobre accidentes, controles viales y obstáculos desde el mismo móvil. (Foto: Waze)

Por otro lado, la función de aparcamientos muestra en el mapa las opciones para estacionar cerca de la localización del usuario o del destino al que se dirige. Si bien en algunos casos no incluye los precios, permite ahorrar tiempo y reduce el estrés de circular sin saber dónde dejar el vehículo al llegar a una zona poco conocida.

Horario óptimo para salir de viaje y optimizar el tráfico

Otro recurso que marca la diferencia en Waze es la función ‘Salir más tarde’, que sugiere el mejor momento para emprender el viaje en función del estado actual del tráfico y condiciones previstas.

Un gráfico visual ayuda a entender cuándo conviene evitar las horas punta o prever atascos, aportando flexibilidad y eficiencia en la planificación de rutas, algo especialmente útil en trayectos largos o en vacaciones.

Características de Waze

Waze es una aplicación de navegación que emplea la colaboración entre usuarios para ofrecer información en tiempo real sobre el tránsito. Al utilizar la app, cada conductor comparte datos sobre rutas, velocidad y condiciones de la vía sin necesidad de intervención manual, gracias a la tecnología de geolocalización.

El mapa interactivo de Waze se actualiza continuamente gracias a la colaboración de una comunidad global.

La plataforma analiza esta información y la utiliza para calcular las rutas más rápidas y evitar congestionamientos. Además, permite que las personas reporten accidentes, controles policiales, obstáculos y otros eventos, lo que enriquece la precisión de los avisos.

Waze integra alertas personalizadas en el trayecto, sugiere desvíos y actualiza el recorrido según las circunstancias. Esta función colaborativa, junto con mapas interactivos, convierte a la aplicación en una herramienta útil para quienes buscan llegar a su destino en el menor tiempo posible.