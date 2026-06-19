Por qué la inteligencia artificial cambia el acceso de los jóvenes al mercado laboral

La inteligencia artificial cambia el acceso de los jóvenes al mercado laboral porque automatiza tareas de ingreso y reduce las oportunidades de primer empleo

La inteligencia artificial modifica el acceso de los jóvenes al mercado laboral porque automatiza tareas que antes funcionaban como puerta de entrada al empleo. Ese proceso genera una demanda mayor de perfiles con experiencia, mientras quienes buscan sus primeros trabajos encuentran menos oportunidades. El especialista en tecnología Tomás Balmaceda explicó que esa transformación rompe la trayectoria laboral tradicional y crea una paradoja para las nuevas generaciones.

La situación afecta especialmente a los puestos de nivel inicial. Balmaceda sostuvo en Infobae Al Mediodía que muchas tareas administrativas, de atención al cliente o de producción de contenidos básicos ya pueden resolverse con inteligencia artificial. Según indicó, esa capacidad cambia los criterios de contratación y lleva a las empresas a buscar trabajadores con experiencia previa.

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El especialista también señaló que el fenómeno contradice una idea extendida sobre la relación entre juventud y tecnología. Explicó que muchas personas suponían que los jóvenes ocuparían una posición privilegiada por su cercanía con las herramientas digitales, pero afirmó que las estadísticas muestran un escenario diferente.

Las empresas modifican sus criterios de contratación y buscan perfiles con experiencia previa ante el avance de la inteligencia artificia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metáfora de una escalera que perdió sus primeros escalones

“Cuando uno empieza a trabajar, en general, puede imaginar la carrera laboral como una escalera. Vas empezando por los primeros pasos y luego vas creciendo”, explicó Balmaceda.

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Sin embargo, consideró que la inteligencia artificial altera ese recorrido. “Está rota la escalera porque la inteligencia artificial está haciendo algo en el mundo laboral que nadie esperaba, que es una disrupción en términos laborales para los más jóvenes”, afirmó.

El especialista indicó que antes muchos suponían que la inteligencia artificial favorecería a quienes crecieron rodeados de pantallas y dispositivos digitales. “La verdad es que eso no es lo que nos muestran las estadísticas en todo el mundo, pero también en la Argentina”, señaló.

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Balmaceda sostuvo que las tareas de ingreso al mercado laboral son precisamente las que la inteligencia artificial ejecuta con mayor eficiencia. Mencionó trabajos vinculados con llamadas telefónicas, atención al cliente, tareas administrativas simples y elaboración de contenidos básicos como ejemplos de actividades automatizables.

“Todos esos trabajos son los que la IA hace muy bien. Son las tareas para las que es muy buena”, expresó. Según su análisis, esa situación reduce las oportunidades para quienes buscan adquirir experiencia laboral.

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La automatización ya alcanza tareas administrativas, de atención al cliente, llamadas telefónicas y producción de contenidos básicos en el mercado laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más experiencia requerida y menos oportunidades iniciales

Balmaceda explicó que las empresas priorizan la contratación de perfiles intermedios o jerárquicos. “Los mandos bajos los automatizan y cuando buscan personas para mandos medios piden una cantidad de experiencia que los jóvenes todavía no tienen”, afirmó.

Durante la conversación también se planteó que las carreras universitarias extensas pueden retrasar el ingreso al mercado laboral. Balmaceda señaló que varias instituciones ofrecen trayectos más largos que los de otros países y que eso posterga la acumulación de experiencia profesional.

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El especialista agregó que la disminución del empleo formal también influye sobre las decisiones laborales de los jóvenes. En ese contexto, muchos optan por proyectos propios o por trayectorias profesionales con mayor movilidad entre empresas.

La alta adopción tecnológica no garantiza empleo

Balmaceda describió otra paradoja vinculada con la inteligencia artificial. Explicó que América Latina presenta una elevada adopción de estas herramientas, pero eso no asegura mejores condiciones laborales para los jóvenes.

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También observó que las nuevas generaciones permanecen menos tiempo dentro de una misma organización. “La vieja idea de entrar a un lugar a trabajar y jubilarse ahí, para los más jóvenes es casi una pesadilla”, sostuvo.

Según su análisis, esa realidad obliga a las empresas a formar trabajadores que probablemente cambiarán de empleo en pocos años o desarrollarán proyectos propios. “Las empresas tienen que tomar un acto de generosidad que por ahora no están tomando. Voy a formar gente que no se va a quedar conmigo”, afirmó.

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La alta adopción de inteligencia artificial en América Latina no garantiza mejores condiciones de empleo para los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia amplía el rendimiento de la inteligencia artificial

El especialista sostuvo que los trabajadores con experiencia pueden obtener mejores resultados con inteligencia artificial porque conocen los procesos tradicionales de cada oficio. “Los que somos más grandes nos sentimos cómodos utilizando la inteligencia artificial porque sabemos hacer la tarea, sabemos hacer el oficio”, explicó.

También afirmó que la experiencia permite evaluar y corregir las respuestas generadas por estas herramientas. “Conocemos el proceso de forma artesanal”, indicó al referirse a las actividades profesionales.

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Desde esa perspectiva, consideró que la inteligencia artificial funciona como un complemento para quienes ya dominan una disciplina, mientras plantea mayores dificultades para quienes todavía no desarrollaron conocimientos prácticos.

Costos, dependencia tecnológica y riesgos para el aprendizaje

Por otra parte, Balmaceda señaló que el reemplazo completo de trabajadores por inteligencia artificial enfrenta límites económicos. Explicó que el procesamiento tiene costos elevados y que algunas empresas comenzaron a revisar estrategias de automatización por ese motivo.

Además, advirtió sobre una posible dependencia de estas plataformas. “Ya tienen tus datos. Ya saben más o menos qué les estás pidiendo. Parece que se está armando una trampa”, expresó.

El especialista también abordó el impacto sobre las capacidades cognitivas. Prefirió hablar de “pereza cognitiva” antes que de “atrofia cognitiva” para describir la tendencia a delegar procesos de razonamiento en la inteligencia artificial. “Aprendemos a pedir más que a resolver”, concluyó.

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