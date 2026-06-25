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Descarga FIFA Heroes para celulares: juego Arcade gratuito de la Copa Mundial

Disponible para iPhone y Android. Su estilo de juego prioriza tus reflejos rápidos por encima de las tácticas complejas

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FIFA Heroes presenta un videojuego de fútbol gratuito con formato arcade, disponible en consolas, PC y móviles a partir de abril 2026.
FIFA Heroes presenta un videojuego de fútbol gratuito con formato arcade, disponible en consolas, PC y móviles.

La FIFA ha lanzado un nuevo juego llamado FIFA Heroes, es gratuito y diseñado para celulares iPhone y Android. Esta entrega nos devuelve a la época dorada del fútbol arcade.

Con una propuesta centrada en la acción rápida, la fantasía y la accesibilidad, es el título ideal para disfrutar de la emoción de la Copa Mundial en cualquier momento y lugar.

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Cómo es FIFA Heroes

Desarrollado por el estudio Solace en colaboración con la Federación Internacional de Fútbol Asociación, este título móvil deja atrás la rigurosidad táctica.

En FIFA Heroes, la experiencia se basa en dinámicos enfrentamientos de 5 contra 5 que brillan por su ritmo acelerado. Los controles han sido optimizados para que jugar en tu pantalla táctil sea muy intuitivo, priorizando los buenos reflejos sobre las formaciones complejas.

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(App Store de Apple)
El juego se encuentra disponible en la App Store y Play Store. (App Store de Apple)

El toque distintivo de esta entrega es que aquí el balón no sigue las leyes convencionales de la física: los personajes cuentan con habilidades sobrehumanas y modificadores especiales que pueden cambiar el rumbo del partido en el último segundo, garantizando que ninguna partida sea igual a la anterior.

A medida que juegas, la progresión se centra en armar la mejor plantilla posible mediante un entretenido sistema de colección de héroes. El juego ofrece un catálogo diverso que mezcla a reconocidos futbolistas profesionales licenciados con un toque de pura nostalgia: las históricas mascotas oficiales de la Copa Mundial.

Cada personaje aporta un estilo visual único y poderes específicos a la cancha. Descubrir cómo combinar las habilidades de un delantero estrella con las de una mascota clásica resulta en una experiencia amena y llena de creatividad, donde el único límite es tu capacidad para ejecutar los mejores trucos.

Descarga gratuita para iOS y Android con juego cruzado

La barrera de entrada para probar esta nueva apuesta de la FIFA es prácticamente nula. FIFA Heroes funciona bajo un modelo free-to-play, por lo que puedes descargarlo sin costo directamente desde la App Store (para usuarios de iPhone) y Google Play (para dispositivos Android).

FIFA Heroes será totalmente gratuito.
El juego es gratuito. (FIFA Heroes)

Además, uno de sus mayores aciertos tecnológicos es la integración del juego cruzado (cross-play). Gracias a esta función, el ecosistema de jugadores no está dividido; podrás competir en las mismas clasificaciones globales contra amigos o rivales que estén jugando desde otras plataformas, incluyendo consolas de sobremesa.

Juego de la Copa Mundial 2026 en Google

Para celebrar la gran fiesta del fútbol, Google ha integrado Mini Cup, un divertido minijuego interactivo directamente en su buscador para celulares Android e iOS.

Sin necesidad de descargar aplicaciones o realizar pagos, los usuarios pueden unirse a la fiebre del Mundial 2026 buscando palabras como “Mundial 2026” o el nombre de un partido específico.

Al hacerlo, aparecerá un ícono de una pelota azul. Con solo tocarlo, podrás elegir la selección que deseas representar y comenzar a cobrar penales deslizando el dedo por la pantalla. La dificultad aumenta con cada acierto y tus puntos se sumarán a una tabla de clasificación mundial en tiempo real.

Tres capturas de pantalla de la "Mini Cup" de Google en un móvil. Se ve selección de equipos, un personaje animado con un balón de fútbol y marcadores del Mundial 2026
El juego permite a los usuarios escoger su equipo. (Google)

Juego de la FIFA en Netflix

Netflix y la FIFA se han unido para lanzar FIFA World Cup: Launch Edition, un nuevo videojuego exclusivo para los suscriptores de la plataforma de streaming sin costo adicional. Disponible desde el 11 de junio en Netflix Games, este título transforma tu sala en un estadio: solo necesitas tu televisor como pantalla y tu celular como control táctil mediante un código QR.

El juego incluye a las 48 selecciones participantes, 16 estadios reales y más de 1.200 jugadores oficiales de la Copa Mundial 2026. Su propuesta es accesible e inmediata, ideal para disfrutar en grupo, ya que permite partidas multijugador fluidas de hasta cuatro personas en la misma pantalla.

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