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La lupa sobre el polémico gol con el que Alemania abrió el marcador ante Ecuador: por qué se debió anular

El mediocampista Aleksandar Pavlović levantó la pierna y rozó con la planta del botín la cabeza del ecuatoriano Pedro Vite, aunque la jueza Tori Penso omitió la infracción y el VAR no llamó a revisar

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El mediocampista Aleksandar Pavlović levantó la pierna y rozó con la planta del botín la cabeza del ecuatoriano Pedro Vite en la jugada que derivó en el primer gol del partido entre Ecuador y Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La árbitra Tori Penso no señaló falta, el VAR avaló la decisión y Leroy Sané abrió el marcador al minuto 1:49 para poner en ventaja a los europeos por el Grupo E del Mundial 2026.

La secuencia desató la protesta inmediata de los jugadores ecuatorianos. El contacto de Pavlović sobre Vite —una plancha a la altura del rostro— fue revisado por el sistema de videoarbitraje, con Joe Dickerson como árbitro asistente de video, quien ratificó el criterio de la árbitra principal. El gol quedó en pie.

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La definición de Sané fue precisa: remate al palo derecho del arquero Hernán Galíndez, sin posibilidad de reacción. El tanto quedó registrado como el segundo más rápido de Alemania en toda la historia de los Mundiales, solo detrás del gol que Ernst Lehner marcó ante Austria en 1934, en el primer minuto de aquel encuentro.

La jugada que reclamó Ecuador (REUTERS/Mike Segar)
La jugada que reclamó Ecuador (REUTERS/Mike Segar)

Los hinchas ecuatorianos, presentes en gran número en las tribunas del MetLife Stadium, reclamaron la infracción desde las gradas.

La protesta era correcta. La forma de disputar el balón con una pierna elevada es una acción que, por la forma imprudente, se debió considerar como infracción del jugador alemán. El VAR debió revisar la APP o Atacking Possession Phase (fase de ataque con posesión del balón), es decir, cuando se inicia la ofensiva, e invitar a evaluar la jugada y el gol debió anularse.

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Vale recordar que el reglamento indica que imprudente es aquella acción en la cual un jugador muestra falta de atención o de consideración y actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario. De sancionarse no es necesario aplicar una sanción disciplinaria, según lo amerite.

Por otro lado, la respuesta de La Tri llegó al minuto 8. El delantero Nilson Angulo recibió la pelota en la frontal del área sin marca y batió a Manuel Neuer con un remate cruzado para el 1-1. Fue el primer gol de Ecuador en el Mundial 2026.

En el inicio del segundo tiempo, otra polémica tuvo lugar en el partido. La jueza Tori Penso sancionó penal por una falta de Joel Ordóñez a Kai Havertz. Sin embargo, otra vez Vite estuvo involucrado. Esta vez, con la intervención del VAR, la árbitra anuló la jugada con el concepto APP, debido a que Sané le cometió infración al defensor ecuatoriano en el inicio de la acción.

Pavlović nació el 3 de mayo de 2004 en Múnich y tiene 22 años. Formado íntegramente en las divisiones inferiores del Bayern Múnich desde 2011, el pivote de doble nacionalidad —alemana y serbia— fue incorporado al primer equipo del club bávaro en noviembre de 2023 y tiene contrato hasta junio de 2029. Mide 1,88 metros y es ambidiestro.

Vite, cuyo nombre completo es Pedro Jeampierre Vite Uca, nació el 9 de marzo de 2002 en Babahoyo, Ecuador, y tiene 24 años. El centrocampista, de 1,72 metros de altura y zurdo, juega actualmente en Pumas UNAM de México, club al que llegó en julio de 2025 con contrato hasta 2029.

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