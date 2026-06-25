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Cómo Khaby Lame logró entrar al top 50 de Forbes y sin decir una palabra

Lame tiene más de 162 millones de seguidores en TikTok y se popularizó por particular estilo de hacer comedia

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Khaby Lame se popularizó por su gestos en TikTok. REUTERS/Yara Nardi
Khaby Lame se popularizó por su gestos en TikTok. REUTERS/Yara Nardi

Khaby Lame es una de las figuras más famosas de TikTok, plataforma donde cuenta con más de 162 millones de seguidores. Se popularizó por su peculiar estilo: sin decir una sola palabra, reacciona a través de la comedia muda a videos absurdos de internet.

Ahora, ha ingresado al Top 50 de Forbes como uno de los creadores más influyentes y rentables del planeta, tras un histórico acuerdo de 975 millones de dólares por los derechos comerciales de su marca. Esta hazaña consolida su estatus como el rostro más seguido de TikTok y como uno de los grandes referentes de la economía global de creadores.

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Cómo Khaby Lame logró entrar al top 50 de Forbes

Khaby Lame entró directamente al prestigioso Top 50 de creadores de Forbes (ocupando el puesto 15) gracias a una monumental transición en su carrera: dejó de ser un simple influencer para convertirse en un verdadero empresario global.

Lame participa en diversos eventos dado su popularidad en redes. Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images
Lame participa en diversos eventos dado su popularidad en redes. Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images

El hito que lo catapultó a esta lista fue la adquisición de su empresa, Step Distinctive Limited, por la firma asiática Rich Sparkle Holdings. Esta transacción, valorada en 975 millones de dólares, transformó radicalmente su modelo de negocios.

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A través del acuerdo, la compañía obtuvo los derechos exclusivos de su marca, comercio electrónico y mercancía oficial durante tres años. Además, el trato incluye la explotación comercial de su rostro (“Face ID”), su voz y sus icónicos gestos mudos para el desarrollo de un gemelo digital impulsado por inteligencia artificial.

Como resultado de la operación, el creador senegalés recibió 75 millones de acciones ordinarias y se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa que gestiona su propiedad intelectual.

Esta gran profesionalización, combinada con sus altos ingresos anuales de 9,9 millones de dólares y sus más de 252 millones de seguidores, redefinió su éxito, consolidándolo como una figura central dentro de la economía digital y asegurando su lugar en la élite empresarial del planeta.

(TikTok)
Lame es el creador con mayor cantidad de seguidores en el mundo. (TikTok)

Cómo es el contenido que crea Khaby Lame

El contenido de Khaby Lame se caracteriza por la comedia muda y el sentido común. Su formato principal consiste en reaccionar a videos virales —como trucos de vida absurdos o innecesariamente complicados— resolviendo el mismo problema de la forma más obvia y sencilla posible.

La genialidad de sus videos radica en que no pronuncia una sola palabra. En su lugar, utiliza el lenguaje corporal: su movimiento característico de extender las manos con las palmas hacia arriba, acompañado de una expresión facial de ironía o desconcierto.

Este estilo silencioso le ha permitido romper barreras idiomáticas, conectando instantáneamente con una audiencia global.

Con qué figuras públicas ha colaborado Khaby Lame

La inmensa popularidad de Khaby Lame le ha permitido trascender la pantalla de TikTok y colaborar con algunas de las figuras públicas más importantes del mundo, abarcando desde el deporte de élite hasta la cima de Hollywood.

(TikTok)
El creador de contenido se popularizó en durante la pandemia del Covid-19. (TikTok)
  • Deportistas de élite: Su amor por el fútbol lo ha llevado a grabar divertidos videos con astros como Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović y Paul Pogba. También ha replicado su icónico gesto mudo junto a gigantes del tenis como Novak Djokovic y pilotos de la Fórmula 1 como Carlos Sainz.
  • Estrellas de la música: En la industria musical, ha creado contenido hilarante junto a artistas de talla mundial como Snoop Dogg, Ed Sheeran, J Balvin y Jason Derulo.
  • Leyendas de Hollywood: Ha dado el salto al cine colaborando en promociones oficiales con actores como Tom Cruise (durante el estreno de Misión Imposible), y el carismático dúo de Will Smith y Martin Lawrence (para la franquicia Bad Boys).

Estas colaboraciones demuestran que el alcance de Khaby va mucho más allá de una simple tendencia viral.

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