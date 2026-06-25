Un camión circulaba por la General Paz, chocó contra un puente y quedó atrapado: generó demoras en el tránsito

El incidente en la General Paz ocurrió cerca de las 14 en la zona de Mataderos y provocó demoras en el tránsito durante varias horas

Un camión excedido de altura intentó pasar por debajo de un puente por la Avenida General Paz a la altura del kilómetro 18.5, en el carril lento del sentido al Riachuelo, y quedó incrustado. Tras el impacto no logró salir y provocó demoras en el tránsito.

El incidente se registró alrededor de las 14 horas del jueves en el cruce de Avenida de Los Corrales, cerca de la zona de Mataderos y con sentido a Riachuelo. La Autopista del Sol (AuSol), que administra el corredor vial, emitió una alerta de tránsito y recomendó a los conductores circular con precaución por el sector afectado.

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La presencia del vehículo de gran porte en el carril lento obligó a extremar las medidas de seguridad en uno de los accesos más transitados del área metropolitana de Buenos Aires.

AuSol emitió una alerta de tránsito por el choque del camión en la General Paz y recomendó circular con precaución en el sector afectado

De acuerdo con lo que se puede ver en las imágenes exclusivas de Infobae, la cabina del camión pasó, incluso una pequeña parte de la carga también. Sin embargo, al intentar pasar por completo, fue cuando la situación se complicó y quedó completamente varado.

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La Policía de la Ciudad acudió a la zona para asegurar la zona, mientras que una grúa de gran tamaño realizó las tareas de remoción del vehículo de carga para poder quitarlo y que el tránsito sea reanudado por el carril lento. No se reportaron personas heridas.

Casi tres horas después del primer reporte, cerca de las 17, la AuSol informó que el tramo quedó liberado al tránsito, de acuerdo con un comunicado emitido a través de sus redes sociales.

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La normalización del tráfico en el km 18.5 de Av. General Paz puso fin a las demoras acumuladas durante la tarde, en uno de los corredores más concurridos que tiene la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía de la Ciudad y una grúa trabajaron en la remoción del camión para reanudar la circulación en el carril lento de la Avenida General Paz

El antecedente ocurrido semanas atrás

En abril ocurrió el mismo incidente en la Avenida General Paz, también en el puente que se encuentra sobre el kilómetro 18, cerca de la zona de la Avenida de los Corrales. El hecho, en ese entonces, también generó complicaciones para el tránsito en dirección al Río de la Plata.

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Un camión chocó contra la estructura de un puente y quedó atascado, lo que bloqueó el carril lento, según informó la Policía de la Ciudad a Infobae. El vehículo, de acuerdo con la Ley de Tránsito de la Ciudad, tenía el paso prohibido por esa vía.

El siniestro no dejó personas heridas. El rodado, que circulaba por el carril afectado, sufrió daños severos en la parte superior tras el contacto directo con la base del puente. Las primeras imágenes difundidas muestran las marcas de los raspones bajo el puente, junto al camión inmovilizado y la cabina destruida en su sector superior.

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Agentes de Tránsito desplegaron un operativo en el lugar para ordenar la circulación y colaborar en las tareas de remoción. El bloqueo de uno de los carriles generó demoras y obligó a los conductores a extremar la precaución por la reducción parcial de la calzada.

En abril, otro camión chocó contra el mismo puente de la General Paz, cerca de la Avenida de los Corrales, y también bloqueó el carril lento

Los trabajos de despeje se extendieron hasta retirar el camión por completo, mientras se evaluó el estado de la estructura del puente. El tránsito permaneció restringido en uno de los carriles hasta nuevo aviso, según confirmaron voceros oficiales.

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Pasadas las 7 de la mañana, personal de Autopistas del Sol (AUSOL), junto a la Policía de la Ciudad, llegó al lugar para iniciar la remoción de las ruedas del camión, con el objetivo de reducir su altura y así sacarlo del atasco. Veinte minutos después, el vehículo de gran porte salió sin inconvenientes y fue ubicado en la banquina.

No se registraron otros vehículos involucrados en el incidente, ni reportes de daños adicionales en la infraestructura vial más allá de los raspones visibles en la base del puente.

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