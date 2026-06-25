Elon Musk perdió su estatus como el primer “billonario” de la historia: caen acciones de SpaceX y Tesla

Elon Musk dejó de ser billonario tras un desplome en el valor de SpaceX y Tesla. (Reuters)

El empresario tecnológico Elon Musk perdió su estatus de billonario el martes 25 de junio, menos de dos semanas después de convertirse en la primera persona en alcanzar ese hito tras la salida a bolsa de SpaceX, según datos del Bloomberg Billionaires Index.

La fortuna de Musk se ubicó en 957.000 millones de dólares (727.000 millones de libras) el martes, tras haber alcanzado una valoración de 1,11 billones de dólares menos de 14 días antes. La caída abrupta de las acciones de SpaceX y Tesla, sumada a una fuerte corrección en los valores tecnológicos, provocó una disminución récord en la riqueza del magnate.

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El ascenso histórico tras la salida a bolsa de SpaceX

El 12 de junio, Elon Musk marcó un precedente en el mundo financiero tras el debut público de SpaceX en el Nasdaq. La oferta pública inicial (IPO) se fijó en 135 dólares por acción y abrió operaciones en 150 dólares, lo que otorgó a la compañía una valoración superior a los 1,77 billones de dólares. El empresario poseía aproximadamente el 42% de la firma aeroespacial, situación que impulsó su patrimonio por encima del billón de dólares de forma casi instantánea.

El debut en bolsa de SpaceX impulsó temporalmente el patrimonio de Musk por encima del billón de dólares. (Reuters)

El entusiasmo de los inversores no se hizo esperar: para el 16 de junio, las acciones de SpaceX alcanzaron un máximo de 225,64 dólares, situando el valor neto total de Musk en 1,32 billones de dólares. Esta cifra lo consolidó como la persona más rica a nivel mundial y lo convirtió en el primer ser humano en superar la barrera del billón en patrimonio personal.

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Una corrección que borró cientos de miles de millones

La tendencia alcista duró poco. Según detalló Bloomberg, el mercado tecnológico experimentó una ola de ventas motivada por incertidumbre sobre la rentabilidad futura de la inteligencia artificial, el alto costo de la infraestructura tecnológica y tasas de interés que se mantienen elevadas. Las acciones de empresas como Nvidia, Intel y AMD sufrieron caídas importantes, aunque el mayor impacto recayó sobre SpaceX, cuyas acciones retrocedieron más del 30% desde su pico de mediados de junio, ubicándose cerca de los 156 dólares.

El lunes 22 de junio resultó especialmente adverso para Musk: en una sola jornada, la caída del 16% en el valor de SpaceX eliminó cerca de 240.000 millones de dólares de su saldo personal. Al día siguiente, las acciones de Tesla —donde Musk posee aproximadamente el 12% de los títulos en circulación— también descendieron casi un 6%, profundizando el ajuste en la fortuna del empresario.

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Analistas advierten que la volatilidad podría continuar cuando se liberen restricciones para la venta de acciones en SpaceX. (Reuters)

Un patrimonio vulnerable y dependiente de dos empresas

A diferencia de otros multimillonarios con carteras diversificadas, la riqueza de Elon Musk depende casi por completo de su participación accionaria en SpaceX y Tesla. Alrededor del 80% de su patrimonio está vinculado a la firma aeroespacial, mientras que el resto corresponde a la empresa de vehículos eléctricos.

Analistas del mercado destacan que la volatilidad tras una salida a bolsa es habitual en compañías de alto crecimiento. Sin embargo, la magnitud de los movimientos recientes refleja una pugna entre las expectativas optimistas y la realidad financiera.

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En este contexto, Danni Hewson, responsable de análisis financiero de AJ Bell, explicó a la BBC que “para una acción como SpaceX, muchas decisiones pudieron haber sido emocionales y basadas en la expectativa de grandes avances en la exploración espacial, pero invertir requiere una visión clara y paciencia, incluso ante cifras tan elevadas”.

Un retroceso de más del 30% en las acciones de SpaceX fue clave para la caída de su fortuna. (Reuters)

Expectativas ante nuevas presiones en el mercado

En las próximas semanas, el mercado podría enfrentar nuevas presiones. Las restricciones que impiden a los accionistas internos vender títulos de SpaceX se levantarán de forma escalonada a finales de julio, lo que podría influir en el comportamiento de la acción. Un repunte modesto del 6% en el precio de las acciones bastaría para que Musk recuperase su estatus de billonario, señala el medio británico.

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Aunque la corrección ha sido significativa, Elon Musk se mantiene como la persona más acaudalada del mundo, con una fortuna que supera ampliamente a la de sus competidores más cercanos. El desenlace de la volatilidad bursátil determinará si el empresario recupera nuevamente su lugar como el primer “billonario recurrente” de la historia reciente.