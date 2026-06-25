Un equipo internacional logró leer mediante IA un rollo carbonizado de Herculano de casi 2.000 años

Un equipo internacional logra leer de forma no invasiva un rollo carbonizado de Herculano mediante inteligencia artificial

La posibilidad de rescatar ideas y textos perdidos tras catástrofes del pasado ha representado, durante siglos, un límite infranqueable para la ciencia y la cultura.

En 2026, un equipo internacional logró la primera lectura completa y no invasiva de un rollo carbonizado de la biblioteca de Herculano, un avance que reconfigura el panorama de la investigación clásica y marca un punto de inflexión en la fusión entre ciencia, patrimonio y tecnología.

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El resultado apunta a transformar no solo la recuperación de cientos de manuscritos clásicos, sino también las estrategias para preservar el conocimiento ante la destrucción y el tiempo.

El Vesuvius Challenge impulsa una competencia global para descifrar manuscritos sellados sin dañarlos. ((University of Kentucky College of Engineering))

Desde que los primeros rollos carbonizados fueron hallados en la ciudad romana de Herculano en el siglo XVIII, su contenido había permanecido oculto bajo capas de ceniza y muerte térmica, imposible de desplegar sin dañar o destruir para siempre los textos.

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Filósofos, historiadores y tecnólogos buscaron durante décadas métodos para acceder a la única biblioteca intacta del mundo grecorromano; sin embargo, la extrema fragilidad del material impedía todo intento físico de lectura.

La pregunta sobre si la tecnología podría algún día permitir “leer sin tocar” permanecía vigente. El escenario cambió radicalmente con la reciente noticia de que un grupo de expertos pudo, por primera vez, extraer y leer columnas completas, argumentos filosóficos extensos y títulos inéditos desde el interior de los rollos sin abrir.

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El pergamino PHerc. 1667 se desenrolla virtualmente y recupera casi metro y medio de escritura continua. ((University of Kentucky College of Engineering))

La confirmación institucional de este hito fue difundida a través del anuncio principal del Vesuvius Challenge realizado por la University of Kentucky, donde se detalla cómo el pergamino PHerc. 1667 fue desenrollado virtualmente y se logró recuperar casi metro y medio de texto ininterrumpido, distribuido en unas 20 columnas que jamás habían sido vistas antes.

Ciencia internacional y la recuperación de la biblioteca

El avance fue posible gracias al Vesuvius Challenge, una competencia lanzada en 2023 que reunió a universidades, laboratorios tecnológicos y especialistas en restauración patrimonial de distintas partes del mundo.

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El desafío propuso una recompensa de USD 1 millón para el primer equipo que lograra leer de forma íntegra y digital todo el texto de un rollo sellado, sin causar ningún daño físico. Según informó Reuters, el proyecto ya lleva distribuidos premios por USD 1,8 millones por logros vinculados al desciframiento parcial o total de estos textos.

La microtomografía de alta resolución permite reconstruir en tres dimensiones las capas comprimidas del papiro carbonizado. ((University of Kentucky College of Engineering))

En conferencia de prensa transmitida desde Nápoles, Brent Seales, profesor de informática de la Universidad de Kentucky y uno de los líderes del grupo, describió el impacto de la noticia: “Hace apenas un año nos habría parecido una locura creer que se podría leer un pergamino completo de forma totalmente no invasiva, con cientos de columnas de texto. Hoy les hemos demostrado que eso es posible. Creo que vamos a leer todos y cada uno de los rollos de la colección”, sostuvo, según recogió Reuters.

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Hasta ahora, alrededor de 45 rollos y fragmentos fueron escaneados con microtomografía de altísima resolución, pero permanecen sin abrir más de 600 manuscritos en la biblioteca de Herculano y parte de la villa en que se encontraron no ha sido excavada completamente.

Según detalló el patrocinador tecnológico Nat Friedman a Reuters, “se abrirá la competencia y los datos al público global, confiando en que se podrán mejorar enormemente los algoritmos y técnicas de detección de tinta”. La colaboración a gran escala es un eje estratégico: científicos en informática y especialistas en aprendizaje automático están invitados a sumarse con nuevas aproximaciones y metodologías.

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Cómo funciona la lectura virtual de los rollos

Los modelos de inteligencia artificial distinguen residuos microscópicos de tinta invisibles para el ojo humano y los rayos X convencionales. ((University of Kentucky College of Engineering))

El proceso empleado para este logro combina imágenes tridimensionales generadas mediante microtomografía computarizada —realizadas en instalaciones especializadas de Francia y el Reino Unido— con algoritmos de inteligencia artificial capaces de distinguir residuos microscópicos de tinta sobre fibras de papiro carbonizadas.

Alessandro Mirone, responsable técnico del European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), explicó en el comunicado institucional que esta tecnología permite “detectar diferencias sutiles y reconstruir imágenes tomográficas de alta calidad”.

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El equipo de EduceLab, con base en la Universidad de Kentucky, desarrolló modelos de inteligencia artificial específicamente entrenados para reconocer la tinta carbonosa utilizada en los papiros de Herculano —invisible para el ojo humano y los rayos X convencionales—, mediante el análisis de patrones y texturas que permitieron mapear el texto en varias capas comprimidas.

El proyecto ya distribuye premios millonarios por avances parciales y totales en la lectura digital de los rollos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los volúmenes de datos resultantes, de cientos de terabytes por cada manuscrito, permiten a los especialistas “desenrollar virtualmente” los rollos y extraer, por primera vez, textos completos, líneas continuas y pasajes largos.

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El desafío de la restauración, como aseguró Seales en el comunicado, deja de estar restringido a lo puramente tecnológico y se desplaza al terreno filológico: “Ya no se trata solo de imágenes o aprendizaje automático, sino de expertos capaces de editar, traducir y comprender los textos leídos”.

De la ética antigua a los nuevos títulos inéditos

El grueso del material recuperado hasta ahora incluye 70 columnas de “Sobre los vicios”, Libro 1, obra atribuida al filósofo epicúreo Filodemo.

Más de 600 manuscritos permanecen sin abrir en la biblioteca de Herculano mientras continúan los escaneos y la excavación incompleta de la villa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente, el desenrollado digital de PHerc. 1667 proporcionó acceso a un documento anterior, fechado en el período helenístico, entre los siglos 3 y 2 a.C., lo que lo convierte en el texto más antiguo descifrado hasta el momento de esta colección.

La temática, según el análisis del equipo, abarca cuestiones de ética, arte y comportamiento humano, con referencias destacadas a términos filosóficos como ὁρμή (hormē, impulso vital) y φρόνησις (phronēsis, sabiduría práctica).

El autor del texto aún no ha sido identificado, aunque el perfil y ciertas alusiones señalan la hipótesis de un origen estoico. “Si este texto hubiera aparecido en Egipto o en otro lugar, probablemente se clasificaría enseguida como estoico”, indicó Federica Nicolardi, papirologista principal del equipo, en el comunicado institucional. “Pero si es efectivamente estoico, Crisipo sería un candidato plausible”, agregó.

Los textos recuperados abordan ética, arte y conducta humana con términos filosóficos clave del pensamiento antiguo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hito fue la identificación de un nuevo título dentro del archivo epicúreo de Filodemo, al hallarse por primera vez el nombre de la obra “Sobre los dioses, Libro 8”, rotulado, lo que permite reconfigurar todo el corpus conocido sobre la teología epicúrea.

Marzia D’Angelo, integrante del equipo, señaló en el comunicado: “Por primera vez podemos situar Sobre los dioses dentro de una estructura mayor y ver cómo se articulan los textos como parte de una investigación filosófica sostenida en la Roma antigua”.

Qué cambia en la lectura de los pergaminos

Hasta el presente, todo intento físico de acceder al interior de los pergaminos implicaba destruir al menos una fracción del material original, creando un dilema ético entre conservación y acceso. Para Nicolardi, “con los métodos físicos más eficaces aún era necesario dañar los rollos.

El desenrollado digital revela un documento del período helenístico y lo convierte en el texto más antiguo descifrado de esta colección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero el desenrollado virtual nos libera por fin del dilema entre proteger o comprender el pasado: por primera vez podemos hacer ambas cosas”, indicó en el comunicado institucional y reafirmó en declaraciones citadas por Reuters.

El ritmo de avance, según los últimos datos, ha sido acelerado: “En las últimas 24 horas, los investigadores habían desenrollado la totalidad de un pergamino, lo que generó unas 140 columnas de texto nuevo. Añadió que, hasta hace poco, solo descubrían alrededor de 10% de las columnas”, detalló Reuters, dando cuenta tanto de la aceleración tecnológica como del potencial para los próximos años.

Como sintetizó Seales en el comunicado institucional: “Hoy estamos escuchando voces que han estado en silencio durante casi 2.000 años. Por primera vez, empezamos a comprenderlas”.