El Salvador

“Santa Ana IV”: El nuevo proyecto que genera el 25% de la energía solar en El Salvador

Una alianza entre AES El Salvador y ECORAY puso en marcha una central fotovoltaica de 55 megavatios, con una inversión superior a 60 millones de dólares, cuya producción se integra a la red nacional

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Planta de paneles solares más grande de El Salvador - AES El Salvador - Emerson Del Cid
Inauguración de la planta de paneles solares más grande de El Salvador por parte de AES El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

AES El Salvador y ECORAY inauguraron Santa Ana IV, una planta solar en el occidente de El Salvador con 55 megavatios de potencia nominal y una inversión superior a USD 60 millones.

Según AES, el proyecto eleva a 18 sus parques solares en el país y representa cerca del 25% de la generación solar nacional.

La planta incorpora 124,432 paneles solares bifaciales de 585 vatios cada uno, capaces de captar radiación en su cara frontal y posterior. Los módulos también utilizan sistemas de seguimiento solar, conocidos como trackers, para orientar los paneles según la posición del sol.

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La energía producida se inyecta a la red nacional de transmisión para abastecer la demanda eléctrica de la zona occidental y aportar a la estabilidad del sistema energético.

Según AES El Salvador, la entrada en operación de Santa Ana IV permitirá evitar la emisión de aproximadamente 119 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año. La empresa estima que el total de parques solares bajo su operación evita la emisión de unas 330 mil toneladas de CO₂ anuales, equivalentes a retirar de circulación cerca de 70 mil vehículos de combustión interna.

Planta de paneles solares más grande de El Salvador - AES El Salvador - Emerson Del Cid
Inauguración de la planta de paneles solares más grande de El Salvador por parte de AES El Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía AES El Salvador)

Las definiciones de los directivos sobre el proyecto

Miguel Nasser, director de ECORAY, se refirió al proyecto durante la inauguración. “Hoy incorporamos a nuestro complejo de generación la planta solar Santa Ana IV, nuestro proyecto renovable más grande construido en el país. Este logro es resultado de una visión compartida y de un esfuerzo colectivo”, afirmó Nasser.

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Ricardo Falú, presidente de AES Corporation, también habló en la ceremonia sobre la inversión en infraestructura energética. “Cuando un país fortalece su infraestructura energética, crea mejores condiciones para crecer, atraer inversiones y construir un futuro más próspero para las futuras generaciones”, aseguró.

El directivo recordó que la compañía invirtió en los últimos cinco años cerca de USD 300 millones en generación, distribución y modernización de la red eléctrica nacional.

Planta de paneles solares más grande de El Salvador - AES El Salvador - Emerson Del Cid
Inauguración de la planta de paneles solares más grande de El Salvador por parte de AES El Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía AES El Salvador)

Los representantes de AES enfatizaron en que el proyecto además, representa innovación, empleo, desarrollo local, alianzas estratégicas y una energía más limpia para acompañar el desarrollo de la sociedad salvadoreña.

Sel sector gubernamental, Daniel Álvarez, titular de la Dirección General de Hidrocarburos y Minas (DGHM) dijo que el Estado, junto con la empresa privada, avanza en el rubro energético, lo que ha permitido no sufrir de apagones en el marco del fenómeno del niño.

Los antecedentes de la expansión renovable

La apuesta de AES por las energías renovables incluye la planta AES Lejapa Gas en 2011, el inicio de operaciones solares con AES Moncagua en 2015 y la expansión posterior con proyectos como Buford y AES Meanguera del Golfo, este último pionero en integrar almacenamiento de energía con baterías.

Posteriormente, en 2015 la compañía construyó AES Moncagua la primera planta solar del país diseñada bajo la modalidad de generación distribuida e impulsó el proyecto Bósforo, uno de los complejos solares más emblemáticos del país, integrado por 10 plantas fotovoltaicas distribuidas estratégicamente en diferentes departamentos.

Planta de paneles solares más grande de El Salvador - AES El Salvador - Emerson Del Cid
Inauguración de la planta de paneles solares más grande de El Salvador por parte de AES El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

También destacaron el desarrollo de la planta de AES Meanguera del Golfo, pionera en combinar generación solar con sistemas de almacenamiento mediante baterías, permitiendo suministrar energía renovable a comunidades insulares, dándoles mayores niveles de autonomía energética.

Según Falú, “la energía no es un fin en sí mismo, es la infraestructura que hace posible el desarrollo de un país, impulsando nuevas industrias, generando empleo y creando oportunidades para todos”.

El desarrollo de Santa Ana IV se enmarca en las políticas energéticas impulsadas por las autoridades salvadoreñas para diversificar la matriz de generación, fortalecer la seguridad energética y reducir el impacto ambiental del sector.

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