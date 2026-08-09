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Tres Emmys, finalista de ‘Survivor’ y productor: Romeo Escobar, el salvadoreño que triunfa en la televisión de EE.UU.

Productor, entrevistador de celebridades y exdirector de Miss Universo Belice, Escobar detalló su trayectoria y su vínculo con el país natal en una charla difundida por la embajadora Milena Mayorga en YouTube

Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, junto a Romeo Escobar, productor y ganador de tres premios Emmy (Cortesía: Milena Mayorga).
Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, junto a Romeo Escobar, productor y ganador de tres premios Emmy (Cortesía: Milena Mayorga).
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La historia de Romeo Escobar, un salvadoreño radicado en Estados Unidos, representa una trayectoria de éxito en la industria televisiva norteamericana. Productor en la cadena angelina KTLA, ganador de tres premios Emmy y finalista del famoso reality show Survivor, Escobar se ha destacado como referente para la diáspora salvadoreña en el marco del Día del Salvadoreño en Estados Unidos, que se celebra el 6 de agosto.

Su testimonio fue brindado en una entrevista realizada por la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, quien dio a conocer su historia a través de su canal de YouTube.

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Durante la entrevista, Escobar relató que emigró a Estados Unidos cuando tenía cinco años. Criado en un hogar donde el español y la cultura salvadoreña eran esenciales, comentó que su infancia transcurrió entre Los Ángeles y frecuentes viajes a El Salvador, lo que permitió que su vínculo con sus raíces se mantuviera fuerte. “A pesar de habernos mudado tan pequeños, mis padres siempre nos inculcaron la cultura, los dichos y la gastronomía salvadoreña”, explicó Escobar, quien permanece en contacto con familiares en San Salvador y regresa cada año a su país de origen.

La figura de Escobar cobró notoriedad no solo por su desempeño profesional, sino también por su recorrido vital. “Mi sueño siempre fue trabajar en la televisión estadounidense y obtener un Emmy”, reveló. El productor reconoció que, como inmigrante, enfrentó barreras lingüísticas y económicas, pero atribuyó a la perseverancia y al apoyo familiar el haber superado esos obstáculos.

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Romeo Escobar es un claro ejemplo del talento salvadoreño brillando en el extranjero.

Éxitos en la televisión: tres premios Emmy y el set de KTLA

El trabajo de Escobar en la industria televisiva de EE.UU., abarca 18 años, diez de ellos en la reconocida cadena KTLA de Los Ángeles. Su especialidad es la producción de segmentos de entretenimiento y coberturas de eventos como alfombras rojas, donde ha entrevistado a celebridades de la talla de Jennifer López y Morgan Freeman.

A lo largo de su carrera, Escobar ha recibido tres galardones Emmy: dos en la categoría nacional, por segmentos producidos para programas de alcance en todo el país, y uno más en la categoría local por su labor en KTLA.

El productor relató que las entrevistas más complejas suelen ser con artistas poco dispuestos a mostrar su faceta personal, aunque también mencionó que algunas experiencias, como la entrevista con Jennifer López, resultaron inolvidables.

En esta entrevista exclusiva, el galardonado productor Romeo Escobar revela los secretos detrás de sus victorias en los Emmy, su especialidad en el mundo de la farándula y sus experiencias entrevistando a celebridades como Jennifer Lopez y Morgan Freeman.

En 2022, el salvadoreño participó en la temporada 42 del reality show Survivor, transmitido por la cadena CBS. Su desempeño lo llevó hasta la gran final, donde obtuvo el tercer lugar. “Pensé que me eliminarían el primer día, pero llegué a estar entre los tres finalistas negociando el voto del jurado”, recordó.

La vivencia en Fiji, sin comodidades y enfrentando retos físicos y emocionales, contrastó con su vida habitual en Los Ángeles. “Nunca había acampado ni soportado tanto tiempo sin bañarme, pero logré adaptarme y superé mis propios límites”, afirmó Escobar. La experiencia en el reality lo consolidó como figura pública y referente para la comunidad salvadoreña en el extranjero.

Además de su papel en la televisión y los realities, Escobar fue director de la franquicia de Miss Universo Belice entre 2018 y 2022. Su interés por los certámenes de belleza surgió desde la niñez y lo llevó a buscar la forma de involucrarse en el mundo de Miss Universo.

Recientemente, Escobar fue invitado como presentador de Miss California USA y se desempeña como coach de participantes en certámenes de belleza a nivel internacional. La organización de concursos y la formación de nuevos talentos se han convertido en otra de sus facetas más visibles.

Romeo Escobar durante uno de los retos de la temporada 42 de Survivor, reality show en el que representó a la comunidad salvadoreña y alcanzó el tercer lugar en la final transmitida por CBS (Cortesía: Romeo Escobar).
Romeo Escobar durante uno de los retos de la temporada 42 de Survivor, reality show en el que representó a la comunidad salvadoreña y alcanzó el tercer lugar en la final transmitida por CBS (Cortesía: Romeo Escobar).

Tras cumplir varios de sus objetivos personales y profesionales, como obtener un Emmy, llegar a la final de Survivor y convertirse en propietario de una vivienda en Estados Unidos, Escobar reconoce que ahora se plantea nuevas metas.

La historia de Romeo Escobar ilustra el esfuerzo de la comunidad salvadoreña en el exterior y su capacidad para sobresalir en sectores altamente competitivos como la industria del entretenimiento estadounidense. Su historia se presenta como un ejemplo para las nuevas generaciones de migrantes que buscan abrirse camino y mantener vivas sus raíces culturales.

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