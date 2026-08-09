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La maniobra del argentino Valentín Perrone para ser tercero en el Moto3 en Silverstone: su gesto para la Selección en el podio

El motociclista logró el tercer puesto luego de superar en el final de la carrera a Adrián Fernández

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*La maniobra de Perrone en el Moto3

Valentín Perrone volvió al podio en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 con un tercer lugar que tuvo un peso muy superior al que indica la posición en sí: el piloto, que llegó a Silverstone después de semanas de lesiones, caídas y una rehabilitación, cerró la fecha 12 del campeonato 2026 con el primer resultado sólido tras el receso de verano.

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La carrera fue un duelo de seis pilotos que se mantuvieron en un grupo compacto durante prácticamente toda la extensión de las 15 vueltas. David Almansa, del equipo Liqui Moly Dynavolt Intact GP, se impuso con un tiempo de 32m45s262 y logró su segunda victoria del año. Álvaro Carpe, de Red Bull KTM Ajo, llegó segundo a 0.701 segundos del ganador. Perrone completó el podio a 0.991 segundos, por delante de Adrián Fernández (Leopard Racing Honda), cuarto a 1.111 segundos, y Joel Esteban, quinto.

El piloto nacido en Barcelona e hijo de padre argentino, Marcelo “Chelo” Perrone, pasó gran parte de la carrera en la sexta posición, con la paciencia como herramienta. La última vuelta rediseñó el orden: Joel Esteban pisó la tierra y perdió el tren delantero, mientras que Brian Uriarte, uno de los favoritos de la jornada, se fue al suelo. Con cuatro pilotos en pugna en el tramo final, el Coyote, (como se lo conoce a Valentín), superó a Adrián Fernández y cruzó la meta tercero. Fue su segundo podio del año y el cuarto de su trayectoria en el Campeonato del Mundo.

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*El festejo de Perrone con la camiseta de la Selección

El resultado adquiere mayor dimensión si se revisa lo que precedió al fin de semana en Silverstone. En las cuatro carreras anteriores al parón, Perrone sufrió dos caídas. En Hungría derribó a David Muñoz y terminó en el piso. Pese a las consecuencias físicas, llegó décimo en Chequia y cuarto en Países Bajos. Luego vino Alemania: una caída violenta de su KTM en la segunda vuelta lo catapultó por el aire en Sachsenring y le lesionó una pierna. Entró en el receso de verano con muletas.

Durante las vacaciones, Perrone pasó tres días en el Performance Center de Red Bull en Austria, donde completó un proceso de rehabilitación que le permitió retirarse del centro caminando. El trabajo físico durante el verano fue intenso, y el resultado en Silverstone fue la primera señal de que el piloto recuperó su nivel. “Fue realmente una carrera dura y muy rápida. Estuve en el límite y casi me caigo un par de veces. En la última vuelta vi el espacio y me tiré. La verdad es que entrené mucho en el verano porque no venía en buenos momentos. Hice un reseteo para empezar de nuevo”, declaró el piloto tras la carrera.

Perrone subió al podio con la camiseta de la selección argentina, un gesto que reforzó su identidad con el país del que porta la bandera, aunque haya nacido en España. Pese a que la selección de aquel país venció a Argentina en la final del Mundial de Fútbol, Valentín reivindicó a la Albiceleste.

Valentín Perrone
Valentín Perrone celebra su podio en Silverstone (Instagram: @valentinperrone73)

El fin de semana en Silverstone también estuvo marcado por su rendimiento en la pista desde el primer día: fue el más rápido de la práctica del viernes, con un tiempo de 2m09s568, y arrancó la carrera desde la tercera posición de la grilla.

En cuanto al campeonato, Máximo Quiles -quien no pudo tomar la salida tras una caída en la clasificación del sábado que le fracturó la clavícula derecha- sigue líder con 231 puntos. Carpe es segundo con 146 y Almansa tercero con 134. La baja de Quiles abrió la puerta para que sus perseguidores recortaran diferencias, algo que tanto Carpe como Almansa aprovecharon.

En tanto que el otro argentino en la divisional, Marco Morelli, fue 16º con la KTM del equipo CFMoto Aspar Team. El Moto3 es la primera promocional hacia el MotoGP, la categoría reina del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. La intermedia es el Moto2.

Más allá de los puntos, el fin de semana en Silverstone selló también el futuro inmediato de Perrone dentro del Mundial. El argentino continuará en Moto3 durante la temporada 2027, pero bajo nuevos colores: dejará Tech3 y se incorporará al equipo MSI -con presencia en Moto3 y Moto2-, donde será compañero del malayo Hakim Danish, ganador en República Checa este año. La hoja de ruta del equipo contempla dar el salto a la clase intermedia en 2028.

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