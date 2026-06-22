GTA Online anuncia el asalto más esperado y actualizaciones gratuitas en consolas y PC

La actualización veraniega de GTA Online transformará al Kortz Center. (Composición Infobae: Rockstar Games)

La próxima actualización de GTA Online, prevista para julio de 2026, traerá consigo un nuevo golpe a la galería de arte Kortz Center, junto con la llegada de mejoras técnicas gratuitas para consolas y PC. Esta expansión, llamada ‘El Robo del Kortz Center’, será probablemente el último contenido importante antes del lanzamiento de GTA 6 y marcará un cambio en la experiencia de juego para los usuarios de todas las plataformas.

Robo al Kortz Center: el nuevo gran atraco de GTA Online

La actualización veraniega de GTA Online transformará al Kortz Center, ubicado en las colinas de Pacific Bluffs en Los Santos, en el escenario central de un atraco. Hasta ahora, este lugar solo funcionaba como un centro cultural dentro del universo del juego, pero pronto será el objetivo de las bandas criminales que los jugadores controlan.

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La misión principal de la expansión permitirá a los jugadores planificar y ejecutar un asalto a la colección de arte internacional que alberga la galería. El botín obtenido servirá para incrementar las ganancias de los personajes, añadiendo un incentivo económico a las acciones de los usuarios.

GTA Online es el componente multijugador en línea de Grand Theft Auto V. (Rockstar)

Cabe señalar que esta nueva dinámica está pensada para renovar el interés en el título y ofrecer un desafío estructurado en varias fases, desde la planificación hasta la huida final.

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Como requisito previo para iniciar el golpe, los jugadores deberán incorporar un Estudio de Arte en sus Mansiones dentro del juego. Una vez adquirida esta mejora, comenzarán las tareas de reconocimiento y análisis del complejo cultural, lo que permitirá diseñar la estrategia de infiltración, definir el modo de operar y preparar la salida tras el robo. Esta segmentación por etapas busca ofrecer una experiencia más elaborada y estratégica en comparación con otras misiones anteriores.

Actividades previas y recompensas exclusivas en la actualización de julio

Durante las semanas que anteceden al lanzamiento del atraco, el mundo virtual de GTA Online ofrecerá eventos especiales y actividades preparatorias. Los usuarios tendrán acceso a bonificaciones de dinero dentro del juego, importantes descuentos y la oportunidad de conseguir objetos únicos mediante el programa Coleccionista de Bellas Artes.

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Así anunció Rockstar el próximo gran golpe en GTA Online. (@RockstarGames)

Es pertinente indicar que estas acciones previas están orientadas a mantener la participación de la comunidad e incentivar la preparación para el golpe principal.

A los miembros suscriptos al servicio GTA+ se les ofrecerán ventajas adicionales. Entre los beneficios destacados, se encuentra una rebaja de 2.000.000 de GTA$ en la compra de propiedades de Prix Luxury Real Estate, así como una promoción general del 40% de dinero extra en la adquisición de Tarjetas Tiburón, que son utilizadas para comprar artículos virtuales y mejorar la experiencia de juego.

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Mejoras técnicas gratuitas para consolas y PC con la nueva expansión

Además del nuevo contenido, Rockstar Games implementará una serie de actualizaciones técnicas sin costo para los jugadores. A partir de mañana, quienes tengan las versiones de PlayStation 4 y la edición digital de Xbox One podrán migrar a las ediciones de PlayStation 5 y Xbox Series X|S sin realizar pagos adicionales.

GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation. (Rockstar)

Esta transición permitirá a los jugadores disfrutar de mejoras visuales, transferir el progreso tanto del modo campaña como del multijugador, y acceder a vehículos exclusivos de Hao’s Special Works, además de obtener recompensas por los logros alcanzados en la Carrera.

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La comunidad de PC también será beneficiada con la actualización gratuita de la versión ‘Legacy’ a la ‘Enhanced’. Esta mejora técnica incluirá opciones avanzadas, como la oclusión ambiental con trazado de rayos y la iluminación global, que elevarán la calidad gráfica y visual del juego en ordenadores.

Por otro lado, los usuarios de GTA+ que aún no cuenten con la campaña principal podrán acceder al Modo Historia a través de la biblioteca interna de la plataforma, ampliando las posibilidades de juego y el acceso a nuevos contenidos.

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La llegada definitiva del atraco al Kortz Center, junto con todas las mejoras técnicas y las nuevas funcionalidades, está prevista para el mes de julio de 2026. Esta actualización estará disponible de forma simultánea tanto para consolas de la generación actual y anterior como para ordenadores. La expectativa por este contenido es alta, considerando que podría ser la última gran expansión antes del esperado lanzamiento de GTA 6.