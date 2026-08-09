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Cuánto cuesta estudiar fuera del país y cuánto dinero envían los argentinos al exterior con fines educativos

España se consolidó como el principal destino elegido por los argentinos, pero hay estudiantes en decenas de naciones, con diferentes idiomas y costos

Un estudiante extranjero atiende a clase
El primer semestre de 2026 concentró más de USD 4,4 millones en transferencias con destino a estudios en el exterior. (Adobe Stock)
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Estudiar en el exterior implica afrontar un desembolso que crece año a año, tanto por el costo de las matrículas como por los gastos de manutención en los principales destinos académicos. En la Argentina, la salida de las vacaciones de invierno coincide con una etapa clave para quienes proyectan hacerlo: la de las matriculaciones y los primeros pagos de cara al ciclo lectivo que, en buena parte de Europa y en Estados Unidos, arranca entre septiembre y octubre. En ese contexto, la digitalización de los pagos internacionales se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada para afrontar esos costos.

España concentra buena parte de la demanda de los estudiantes argentinos que buscan continuar su formación fuera del país. Según un relevamiento de la fintech Global66 en base a datos de transferencias realizadas por sus usuarios, ese país se transformó en el principal destino educativo dentro de Europa.

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De acuerdo con el informe “El impacto económico de los estudiantes internacionales en España 2024”, la matrícula promedio de un máster presencial en universidades públicas españolas asciende a 9.070 euros (unos $16.144.600 al tipo de cambio oficial del Banco Nación) para los estudiantes que provienen de fuera de la Comunidad Europea. Se trata de uno de los valores de referencia más utilizados a la hora de proyectar el costo de un posgrado en ese país, aunque no contempla otros gastos como alojamiento, seguro médico o manutención.

Cuánto gastan los estudiantes extranjeros en España

El desembolso total de los alumnos extranjeros en España mostró un salto considerable en los últimos años. Entre los ciclos académicos 2018-2019 y 2022-2023, el gasto promedio por estudiante creció 190%, al pasar de 3.633 euros a 10.528 euros anuales. Ese incremento incluye matrícula, alojamiento y gastos corrientes, y refleja tanto la suba de precios en el mercado inmobiliario y educativo español como una mayor exigencia de recursos para sostener una experiencia académica completa en el exterior.

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La matrícula promedio de un máster presencial en universidades públicas españolas ronda los 9.070 euros para alumnos de fuera de la Comunidad Europea. (Europa Press)
La matrícula promedio de un máster presencial en universidades públicas españolas ronda los 9.070 euros para alumnos de fuera de la Comunidad Europea. (Europa Press)

Dentro de esa estructura de gastos, los programas de máster son los que generan el mayor impacto económico y también el mayor desembolso individual dentro del sistema universitario español. Esto se explica por la duración de los programas, la carga horaria y, en muchos casos, por la necesidad de residir en ciudades con costos de vida más altos, como Madrid o Barcelona.

Cuánto envían los argentinos para pagar sus estudios

En simultáneo con el crecimiento del gasto en destino, también aumentó el volumen de dinero que los argentinos giran al exterior con fines educativos. Según el relevamiento, entre enero y junio de 2026 se transfirieron más de USD 4,4 millones a otros países por ese motivo. De ese total, Europa concentró el 62%, lo que equivale a más de USD 2,7 millones. El volumen de envíos hacia el continente europeo creció 61% de forma interanual, mientras que la cantidad de usuarios únicos que realizó transferencias con destino educativo aumentó 65% en el mismo período.

España lidera ese flujo de manera pronunciada. Ese país recibió más de USD 1,5 millones entre enero y junio de este año, un 62% más que en igual período de 2025, y concentra el 55% de todo el dinero que los argentinos envían a Europa para estudiar. La magnitud de ese liderazgo se refleja en la comparación con otros destinos: España recibió más fondos que Italia, Chile y Estados Unidos combinados.

Detrás de España, el podio europeo lo completan Italia, con más de USD 400.000 recibidos, y Alemania, con más de USD 175.000. El monto promedio de cada envío también varía según el destino. Irlanda exhibe el ticket promedio más alto del continente, con USD 760 por transferencia mensual, pese a manejar un volumen total menor que otros países. Le siguen Alemania, con un ticket promedio de USD 697, y Francia, con USD 601. En el otro extremo se ubica Portugal, con un promedio de USD 382 por envío, el más bajo del ranking, aunque con una frecuencia de transferencias más alta.

Jóvenes estudiantes sentados en mesas al aire libre con libros y mapas en un campus universitario con edificios históricos y árboles. Otros caminan y andan en bicicleta.
Los envíos de dinero hacia Francia crecieron más de 65% interanual, con un ticket promedio de USD 601 por transferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso puntual de España, el ticket promedio de los envíos con motivo de estudio se ubicó en USD 585, por encima del promedio general hacia Europa, que fue de USD 478 por transferencia mensual.

Otros destinos que ganan terreno

El atractivo de Europa como destino académico también encuentra respaldo en los rankings internacionales. Según el QS Best Student Cities 2026, seis de las diez mejores ciudades del mundo para estudiar están en el continente europeo. Londres ocupa el tercer puesto a nivel global, mientras que Berlín y Múnich también aparecen entre las mejor posicionadas. Dentro de España, Madrid se ubica en el puesto 28 del ranking y Barcelona en el 35.

Más allá de los destinos tradicionales, el relevamiento identificó algunos polos emergentes. Portugal fue uno de los países con mayor crecimiento: superó los USD 55.000 recibidos acumulados en la primera mitad del año, un incremento de más del 76% frente al mismo período de 2025. Francia también mostró un aumento significativo, por encima del 65%, mientras que Malta registró un salto de más del 180% y se metió entre los diez destinos más elegidos por los estudiantes argentinos.

No todos los destinos europeos mostraron esta tendencia ascendente. Reino Unido fue el único país del top diez que registró una caída significativa en los envíos, con un retroceso del 52% interanual. Ese descenso podría vincularse al aumento de los costos de visas y matrículas que se produjo tras el Brexit. Suiza y Lituania también mostraron bajas en el período analizado.

El mapa de destinos educativos de los argentinos es, en los hechos, más amplio de lo que sugieren los principales países receptores. Entre enero de 2025 y junio de 2026 se registraron envíos con fines de estudio hacia 29 países europeos distintos, entre los que aparecen microdestinos como San Marino, Andorra, Montenegro y Luxemburgo. El caso más singular es el de Finlandia, que se convirtió en el destino europeo más lejano al que un argentino envió dinero para estudiar: entre Buenos Aires y ese país nórdico hay una distancia aproximada de 13.400 kilómetros.

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