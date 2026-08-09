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Argentinos Juniors le ganó 2-1 a Racing y es el único líder de la Zona B del Torneo Clausura

Antes, Gimnasia le ganó a Barracas Central, al mismo tiempo que Defensa y Justicia hizo lo propio con Newell´s. En el cierre de la jornada, el Bicho se impuso ante la Academia

La jornada del domingo contará con cuatro partidos
La jornada del domingo contará con cuatro partidos
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La Liga Profesional tuvo su plato fuerte de arranque este domingo con el clásico que protagonizaronn San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro. Sin embargo, a su término, se presentan tres grandes propuestas que le dan color a la actividad del Torneo Clausura. Gimnasia le ganó a Barracas Central en La Plata; al unísono, Defensa y Justicia hizo lo propio ante Newell’s en Florencio Varela. En tanto, el más interesante de los cotejos tuvo lugar en La Paternal, con Argentinos Juniors y Racing.

GIMNASIA LA PLATA-BARRACAS CENTRAL:

Gimnasia La Plata le ganó 2-0 a Barracas Central, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, el Lobo llegó a nueve puntos en la Zona B y alcanzó a su rival de esta noche y a Argentinos Juniors en la cima del grupo.

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La primera mitad se caracterizó por la intensidad con la que jugaron ambos equipos, lo que atentó contra la fluidez, debido a las interrupciones por infracciones que existieron. En cuanto a lo ofensivo, las ocasiones fueron escasas. Por el lado del Lobo, Agustín Auzmendi tuvo una chance de abrir el marcador cerca de la media hora, pero falló en la definición dentro del área; mientras que el Guapo esperó replegado e intentó con remates desde media y larga distancia.

En el inicio del complemento, el Tripero tomó ventaja. Nicolás Barros Schelotto hizo una buena apilada, le cedió el balón a Pedro Silva Torrejón, quien mandó un centro al corazón del área que Agustín Colazo facturó con una palomita para establecer el 1-0.

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Sobre el final, Franco Torres sentenció el resultado. Con una buena trepada desde la derecha, se metió dentro del área y sacó un fuerte remate que venció la resistencia de Miño para decretar el 2-0.

En la próxima jornada, Gimnasia deberá disputar un duelo muy especial: el clásico de la ciudad frente a Estudiantes de La Plata, el sábado 15 de agosto desde las 16:45. Barracas, por su parte, recibirá a Rosario Central.

Formaciones:

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Nicolás Lamolina

Televisará: TNT Sports

DEFENSA Y JUSTICIA-NEWELL’S:

Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Newell´s, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, el conjunto de Florencio Varela llegó a siete puntos en la Zona A, mientras que los de Rosario continúan con cuatro.

El Halcón pegó primero. Fernando Román estableció el 1-0 a los 32 minutos del primer tiempo. Las malas noticias para la Lepra continuaron llegando: Jerónimo Russo fue expulsado poco antes del descanso por doble amarilla.

En el complemento, Pérez puso el 2-0; mientras que Bruno Cabrera descontó para el elenco rosarino y le puso suspenso al desenlace a los 83 minutos, aunque finalmente no le alcanzó.

Formaciones:

Estadio: Norberto Tomaghello

Árbitro: Álvaro Carranza

Televisará: ESPN Premium

ARGENTINOS JUNIORS-RACING:

Argentinos Juniors le ganó 2-1 a Racing, que jugó gran parte del encuentro con un jugador menos, y lidera en soledad la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos.

El conjunto de La Paternal rompió el cero a los nueve minutos. Tras un fuerte remate de Kevin Gutiérrez que se estrelló en el travesaño, Tomás Molina capturó el rebote y definió con un toque sutil para establecer el 1-0.

Antes de los 20 minutos de juego, Adrian Maravilla Martínez fue expulsado en Racing. El delantero le propinó un codazo a Gutiérrez en la zona de la mitad de la cancha y, tras una revisión en la cabina del VAR, el juez Pablo Dóvalo le mostró la tarjeta roja. El atacante no reclamó e incluso le pidió disculpas a su rival, que tuvo que ser atendido por el cuerpo médico, dado que tenía un corte en su rostro que derivó en sangrado.

De todos modos, pese a la adversidad, la Academia encontró el empate antes de la media hora. Ezequiel Cannavo puso el 1-1 tras un gran pase filtrado al área de Alejandro Tello.

Ya en el complemento, una jugada totalmente desafortunada sacó del campo al defensor de Racing, Marco Di Cesare. El zaguero se estiró para evitar que Tomás Molina convierta dentro del área chica, lo logró, pero se sentó sobre su tobillo tras el esfuerzo y se lesionó. Inmediatamente, sus gritos desgarradores alertaron a los futbolistas que rápido pidieron asistencia médica. En su lugar ingresó Nazareno Colombo.

A los 31 de la segunda mitad, Hernán López Muñoz decretó el 2-1 favorable a Argentinos. El atacante surgido de River Plate capturó un rechazo al medio del área, se perfiló y remató para dejar sin opciones a Facundo Cambeses.

Formaciones:

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Pablo Dóvalo

Televisará: ESPN Premium

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