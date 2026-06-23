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Zuckerberg anuncia Meta Glasses, las nuevas gafas con asistente inteligente, cámara y audio

Las gafas incorporan altavoces que no aíslan del entorno y un sistema de micrófonos con reducción de viento

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Más de 8 horas de autonomía y hasta 40 extra con estuche de carga, la apuesta práctica de Meta Glasses - crédito Meta
Más de 8 horas de autonomía y hasta 40 extra con estuche de carga, la apuesta práctica de Meta Glasses - crédito Meta

La llegada de las Meta Glasses marca un nuevo capítulo en la integración de inteligencia artificial en dispositivos de uso cotidiano. Este lanzamiento posiciona a Meta en el centro de la innovación portátil, apostando por un producto que combina asistente inteligente, captura de imágenes y audio continuo en un formato elegante y personalizable, pero sin la firma de Ray-Ban en su diseño.

La propuesta busca transformar la experiencia de usuario, permitiendo acceder a Meta AI, realizar llamadas, tomar fotografías y disfrutar de audio durante toda la jornada, todo desde unas gafas que priorizan el diseño y la funcionalidad. La apuesta cobra relevancia en un momento donde la IA se consolida como motor de los nuevos dispositivos personales, y Meta acelera su estrategia más allá de alianzas tradicionales.

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La línea incorpora uso continuo prolongado y accesorios para recarga portátil, incluida una base compatible con distintos modelos, diseñada para facilitar el uso en casa u oficina sin depender de enchufes constantes - crédito Meta
La línea incorpora uso continuo prolongado y accesorios para recarga portátil, incluida una base compatible con distintos modelos, diseñada para facilitar el uso en casa u oficina sin depender de enchufes constantes - crédito Meta

Cómo son las nuevas gafas inteligentes de Meta

Meta Glasses surge tras cinco años de desarrollo en colaboración con EssilorLuxottica, y recoge la experiencia acumulada por la compañía en el mercado de gafas de IA. La novedad principal es la eliminación de la marca Ray-Ban, dando paso a una línea propia que ofrece formas audaces, materiales premium y una paleta de colores variada.

Con 26 estilos distintos, la colección incluye desde el modelo Adventurer, de silueta rectangular, hasta Fury, con presencia llamativa, y la edición especial diseñada junto a Kylie Jenner.

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El rango de opciones abarca combinaciones de lentes solares, polarizadas y transparentes, y permite añadir lentes graduadas mediante la función Rx Lens Swap, facilitando la personalización sin perder la garantía. Las gafas están disponibles desde 299 dólares, con venta en Estados Unidos, Europa y Australia, tanto en tiendas físicas como en línea.

Tras años de desarrollo con EssilorLuxottica, la firma estrena una colección propia con materiales premium, opciones de lentes solares o transparentes y compatibilidad con graduación mediante Rx Lens Swap, sin perder garantía - crédito Meta
Tras años de desarrollo con EssilorLuxottica, la firma estrena una colección propia con materiales premium, opciones de lentes solares o transparentes y compatibilidad con graduación mediante Rx Lens Swap, sin perder garantía - crédito Meta

El corazón tecnológico de Meta Glasses es la integración nativa de Meta AI, ahora impulsado por el modelo Muse Spark desarrollado en Meta Superintelligence Labs. Este asistente multimodal ofrece respuestas contextualizadas, recomendaciones locales, gestión de agenda, traducción en tiempo real en 20 idiomas y ayuda en la organización de tareas diarias.

Un botón de acción permite invocar rápidamente Meta AI o personalizar accesos directos para funciones favoritas. La experiencia evoluciona con actualizaciones periódicas de software, que añaden nuevas capacidades como foto dinámica, selección automática de la mejor toma y navegación para peatones sin pantalla.

Cómo es el audio y control por voz de las nuevas gafas

Meta Glasses incorpora altavoces abiertos al oído que brindan calidad de audio nítida sin aislar al usuario del entorno, permitiendo escuchar música, pódcast o llamadas mientras se mantiene la conciencia situacional. Un sistema avanzado de micrófonos con reducción de ruido por viento garantiza claridad en la comunicación y precisión en el control por voz, incluso en exteriores o ambientes ruidosos.

La función de captura de fotos y vídeos con manos libres permite documentar momentos de manera discreta, mientras que los controles de privacidad aseguran que el usuario decida siempre qué compartir y cómo hacerlo, con salvaguardas integradas para el respeto de la privacidad de terceros.

La compañía presenta una nueva línea de gafas con asistente nativo, llamadas, fotos y audio durante la jornada, con 26 estilos personalizables y precio desde 299 dólares para venta en Estados Unidos, Europa y Australia - crédito Meta
La compañía presenta una nueva línea de gafas con asistente nativo, llamadas, fotos y audio durante la jornada, con 26 estilos personalizables y precio desde 299 dólares para venta en Estados Unidos, Europa y Australia - crédito Meta

Cuánto es el tiempo de uso de las Meta Glasses

La autonomía es otro de los puntos fuertes de Meta Glasses, que ofrecen más de 8 horas de uso continuo y cuentan con un estuche de carga portátil capaz de aportar hasta 40 horas adicionales. La nueva Base de Carga Meta Glasses, compatible con distintos modelos de la compañía, refuerza la comodidad y el diseño, pensada para acompañar la vida diaria en casa o en la oficina.

El lanzamiento de Meta Glasses responde a la creciente demanda de dispositivos portátiles que integran inteligencia artificial de manera fluida y natural. Las gafas inteligentes buscan posicionarse como la categoría de hardware más relevante en la era de la IA, permitiendo al usuario interactuar con el entorno y con el asistente digital sin depender del teléfono o la computadora.

Meta apuesta por un ecosistema propio, desligado de colaboraciones previas, y refuerza la tendencia hacia la personalización y la experiencia multimodal. La compañía promete seguir ampliando funciones y compatibilidad para consolidar este formato como el centro de la vida digital.

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