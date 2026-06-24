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GTA 6 en PS5 tendrá funciones exclusivas en el control, audio y rendimiento 

El juego de Rockstar tendrá un precio de lanzamiento de 79,99 dólares y una versión Ultimate a 99,99 dólares

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Grand Theft Auto 6, de Rockstar
Grand Theft Auto VI llegará a PlayStation 5 con funciones exclusivas fruto de la colaboración entre Sony y Rockstar Games.

Grand Theft Auto VI es el juego más esperado del año y para quienes tienen una PlayStation 5, Sony anunció una colabración con Rockstar Games que le permitirá a los usuarios disfrutar de funciones exclusivas gracias al hardware de la consola y su control.

Aunque el título estará disponible también en Xbox Series X|S, la versión para PS5 será compatible con las características del DualSense, mejoras de audio y detalles de rendimiento.

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Cómo será la versión de GTA 6 en PS5

  • Funcionamiento del Dualsense

El control inalámbrico DualSense de PS5 se presenta como uno de los grandes protagonistas en la propuesta de GTA 6. Rockstar y Sony han trabajado en conjunto para que las acciones del juego se traduzcan en sensaciones físicas en las manos del usuario.

La retroalimentación háptica permitirá que cada vibración sea precisa y contextual, reaccionando a distintas acciones dentro del juego. Por ejemplo, los disparos, las colisiones o las persecuciones transmitirán diferentes tipos de vibración, haciendo que el usuario perciba cada situación de forma única.

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La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
La retroalimentación háptica del DualSense en GTA 6 diferenciará disparos, colisiones y persecuciones con vibraciones contextuales.

Los gatillos adaptativos del DualSense añaden otra capa de realismo. Estos gatillos pueden ofrecer distintos niveles de resistencia según la situación, lo que implica que acciones como acelerar un vehículo, disparar un arma o interactuar con objetos en el entorno tendrán una respuesta física diferenciada.

El altavoz integrado del mando también aporta a la inmersión. Algunos efectos de sonido, como llamadas, mensajes o señales ambientales, se reproducirán directamente desde el DualSense.

  • Audio 3D

La apuesta de GTA 6 en PS5 no se limita al aspecto táctil. Tempest 3D AudioTech, la tecnología de audio tridimensional de la consola, tiene un papel central en la experiencia.

Esta herramienta permite que el jugador perciba la ubicación de los sonidos con alta precisión. Desde el bullicio de las calles de Vice City hasta los sutiles ruidos ambientales en otras zonas de Leonida, el posicionamiento de audio ayuda a crear una atmósfera envolvente.

La preventa de GTA 6 otorgará el Pack Vintage de Vice City con un vehículo, garaje, atuendos, peinados y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti.
El altavoz integrado del mando de PS5 reproducirá en GTA 6 llamadas, mensajes y señales ambientales desde el DualSense.

Los detalles sonoros se distribuyen en el espacio, lo que facilita identificar la proximidad de un vehículo, la dirección de una conversación o la llegada de una amenaza.

  • Rendimiento y tiempos de carga

Uno de los puntos más destacados de GTA 6 en PS5 es la práctica ausencia de tiempos de carga. Esto es posible gracias al SSD ultrarrápido de la consola, que permite que el mundo abierto de Leonida se cargue de manera casi instantánea, incluso al desplazarse a gran velocidad o al iniciar el juego.

El jugador puede moverse libremente por el extenso mapa sin interrupciones notorias, una característica que marca un salto respecto a generaciones anteriores. Esta fluidez en los desplazamientos y las transiciones mejora la experiencia general, permitiendo una inmersión continua en la historia y las actividades secundarias.

Sony ha subrayado que, aunque no existe una comparativa oficial con Xbox Series X, la optimización del juego para PS5 ofrece “tiempos de carga extremadamente reducidos”.

La Ultimate Edition de GTA 6 sumará vehículos prémium, armas, objetos cosméticos y contenidos para Jason y Lucía.
El SSD de PlayStation 5 reducirá casi por completo los tiempos de carga de GTA 6 y facilitará transiciones fluidas en el mundo abierto de Leonida.

Cuándo inicia la reserva de GTA 6 y qué precio tendrá

La preventa de Grand Theft Auto VI comenzará el 25 de junio a las 00:00, hora local, para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El lanzamiento global está programado para el 19 de noviembre de 2026, siendo exclusivo para estas consolas de nueva generación.

El precio inicial será de USD 79,99 para la edición estándar y USD 99,99 para la Ultimate Edition. La estándar incluye el acceso completo al juego base, mientras que la Ultimate ofrece vehículos y armas exclusivos, talleres de personalización, variantes de estilo para Jason y Lucía, y acceso prioritario a tiendas y servicios como Stock 305, Sara’s y Electric Fang Tattoo, con más de 50 diseños originales.

Ambas versiones, al reservarse antes del 20 de noviembre, incluyen el Pack Vintage de Vice City: un vehículo clásico, atuendos y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti. La versión física de GTA 6 no traerá disco, sino un código de descarga para precargar el juego desde el 12 de noviembre, reflejando la transición hacia lanzamientos digitales en la industria.

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