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Códigos de Free Fire para hoy miércoles 24 de junio de 2026: recompensas gratis, diamantes y más

Con códigos como FT4E9Y5U1I3O y S9QK2L6VP3MR, los usuarios pueden acceder a diamantes, skins y otras ventajas dentro del juego

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Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Free Fire ofrece una serie de códigos diarios para que sus jugadores accedan de forma gratuita a recompensas, diamantes y mucho más. Los códigos disponibles para hoy, miércoles 24 de junio de 2026, son los siguientes:

  • FT4E9Y5U1I3O
  • FP9O1I5U3Y2T
  • B1RK7C5ZL8YT
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FFR4G3HM5YJN
  • F7F9A3H2K6G8
  • FK3J9H5G1F7D
  • FA3S7D5F1G9H
  • FJI4GFE45TG5
  • S9QK2L6VP3MR
  • FU1I5O3P7A9S
  • 4N8M2XL9R1C3
  • FF6Y13BFD7VT
  • FL2K6J4H8G5F
  • FR2D7G5T1Y8H
  • FM6N1B8V3C4X
  • K9QP6K2MNL8V
  • V3QJ1M9KRP7V
  • D8MJ4Q6LVK2R
  • FQ9W2E1R7T5Y
  • H8YC4TN6VKQ9
  • K9QP6K2MNL8V
  • S9QK2L6VP3MR
  • UPQ7X5NMJ64V
  • V3QJ1M9KRP7V
(Garena)
Los jugadores deben ingresar a la plataforma de Garena para canjear los códigos. (Garena)

Cómo canjear estos códigos de Free Fire

El proceso para reclamar tus recompensas y diamantes gratis es el siguiente:

  1. Ingresa a la página oficial de canje de recompensas de Garena Free Fire.
  2. Elige la plataforma con la que vinculaste tu perfil del juego para acceder. Puedes iniciar sesión usando Facebook, Google, VK, Apple ID, Huawei ID o X/Twitter.
  3. Copia uno de los códigos de la lista y pégalo en los espacios en blanco que aparecerán en pantalla. Asegúrate de que tenga entre 12 y 16 caracteres, combinando letras mayúsculas y números.
  4. Pulsa en el botón “Confirmar” y luego acepta cuando aparezca el mensaje de éxito en la pantalla.
  5. Las recompensas pueden tardar un máximo de 24 horas en llegar a tu cuenta. Solo abre la aplicación de Free Fire, dirígete a la sección del correo interno del juego y recoge tus nuevos artículos.
Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I
Free Fire es un juego disponible solo para celulares. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

No podrás canjear ningún código si juegas con una cuenta de “Invitado”. Es indispensable que vincules tu cuenta a alguna de las plataformas mencionadas para poder recibir los premios. Además, los códigos suelen tener una validez de 24 horas o límite de usos, por lo que es recomendable canjearlos lo antes posible.

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Para qué sirven los códigos de Free Fire

Los códigos de recompensa de Free Fire son una iniciativa que Garena, el estudio desarrollador, ofrece a su enorme comunidad para obtener artículos exclusivos dentro del juego sin necesidad de gastar dinero real.

Estos códigos alfanuméricos, que suelen tener entre 12 y 16 caracteres, funcionan como cupones promocionales diseñados para enriquecer la experiencia de los usuarios.

Free Fire
Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Al canjearlos con éxito en la plataforma oficial, los jugadores pueden desbloquear una amplia variedad de elementos cosméticos y ventajas competitivas.

Entre las recompensas más habituales se encuentran skins (aspectos) para personalizar armas y atuendos de personajes, mascotas con habilidades únicas, cajas de botín y emotes especiales. En ocasiones muy especiales, los códigos más codiciados llegan a otorgar diamantes, la valiosa moneda premium del título.

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El propósito principal de esta dinámica es mantener a la comunidad activa, motivada y premiar su lealtad constante. Garena suele liberar estos códigos de forma diaria, así como durante eventos especiales, actualizaciones importantes o transmisiones de torneos oficiales.

Para los jugadores que prefieren no invertir en microtransacciones, estos códigos son la oportunidad perfecta para mejorar su inventario y lucir increíbles en el campo de batalla de forma totalmente gratuita.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Free Fire Max es una versión mejorada y premium del popular juego de supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Free Fire Max

Free Fire Max es una versión mejorada y premium del popular juego de supervivencia (Battle Royale) desarrollado por Garena. Diseñada específicamente para ofrecer una experiencia mucho más inmersiva, esta entrega está pensada para aprovechar al máximo las capacidades técnicas de los teléfonos móviles modernos y de gama alta.

La principal diferencia entre la versión estándar y Free Fire Max radica en su apartado técnico y visual. Los jugadores pueden disfrutar de gráficos en resolución Ultra HD, texturas de mayor calidad, animaciones mucho más fluidas y efectos de sonido envolventes que hacen que cada partida sea más realista. Además, incluye un lobby personalizable en 360 grados donde puedes exhibir tus vehículos y armas.

Una de sus mayores ventajas es la exclusiva tecnología Firelink. Esto significa que no necesitas crear una cuenta nueva; puedes iniciar sesión con tu perfil habitual y todo tu progreso, inventario y estadísticas se sincronizarán en tiempo real.

Asimismo, el juego cruzado está habilitado, por lo que podrás seguir formando escuadras con tus amigos sin importar si ellos utilizan la versión clásica o la versión Max. En resumen, es la opción definitiva para quienes buscan la mejor calidad posible.

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