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ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 12 de agosto de 2026

La actualización mensual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de junio, mientras el organismo acredita jubilaciones mínimas, asignaciones y pensiones no contributivas según la terminación del documento

ANSES acredita este miércoles 12 de agosto de 2026 prestaciones sociales con un aumento del 1,89 % por la movilidad atada al IPC de junio (REUTERS/Francisco Loureiro)
ANSES acredita este miércoles 12 de agosto de 2026 prestaciones sociales con un aumento del 1,89 % por la movilidad atada al IPC de junio (REUTERS/Francisco Loureiro)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia una nueva jornada clave para millones de argentinos que dependen del cronograma de prestaciones sociales, en un contexto de actualización mensual por inflación y pago de bonos extraordinarios.

Hoy, miércoles 12 de agosto, se acreditan distintas prestaciones sociales, cuyos montos presentan un incremento del 1,89 % respecto al mes anterior. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad que utiliza la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, según lo establecido por la normativa vigente y el INDEC.

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Quiénes cobran hoy, 12 de agosto de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

En la jornada de hoy, cobran los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cuyos DNI terminan en 2. Este grupo recibe el haber mensual actualizado por la movilidad, más el bono extraordinario dispuesto por ANSES.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

También reciben el pago los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo cuyos DNI terminan en 2. Este beneficio, que busca garantizar el acceso a recursos básicos para niñas, niños y adolescentes, se abona en la misma fecha para ambos tipos de asignación.

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Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Las jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 2 cobran hoy en ANSES el haber actualizado más el bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2 también acceden hoy al pago. La prestación acompaña a las personas gestantes en situación de vulnerabilidad y se actualiza cada mes en línea con el IPC.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Este miércoles 12 de agosto de 2026, cobran la Asignación por Prenatal las beneficiarias cuyos DNI terminan en 2 y 3. Esta prestación está destinada a trabajadoras registradas o monotributistas durante el embarazo y se actualiza mensualmente conforme a la movilidad basada en el IPC.

En cuanto a la Asignación por Maternidad, el pago se realiza el primer día del calendario de cobro para todas las terminaciones de DNI, por lo que ya fue acreditado a todas las titulares en la primera fecha del cronograma de agosto.

Pensiones No Contributivas

En el día de hoy cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez cuyos DNI terminan en 4 y 5. Este beneficio está dirigido a quienes no pueden acceder a una jubilación contributiva y requieren de un ingreso estatal para sus necesidades básicas.

Fachadas ANSES
Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez con DNI terminados en 4 y 5 cobran hoy según el calendario de ANSES

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todos los titulares de Asignaciones Familiares de PNC pueden cobrar desde hoy, ya que el período de pago para esta prestación se extiende desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre, sin distinción por terminación de documento. Esto amplía la ventana de cobro y facilita la disponibilidad de fondos para quienes están comprendidos en este beneficio.

De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026

En agosto de 2026, el monto que perciben los jubilados y pensionados se ve impactado tanto por el incremento de la fórmula de movilidad como por el pago del bono extraordinario. El haber mínimo mensual se ubica en $489.775,93, suma que resulta de adicionar $419.775,93 correspondientes al haber actualizado y el bono de $70.000 otorgado por ANSES.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total llega a $405.820,74, compuesto por $335.820,74 del haber actualizado más $70.000 del bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $363.843,15, al combinar $293.843,15 del haber con el bono extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos corresponde a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar es de $489.775,93.

La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente. Todos estos valores se revisarán periódicamente conforme avance la inflación y según lo que disponga la normativa, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes con base en el IPC de dos meses previos.

Las Asignaciones Familiares de PNC están habilitadas desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre sin distinción por terminación de DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las Asignaciones Familiares de PNC están habilitadas desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre sin distinción por terminación de DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en agosto 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben en agosto un reajuste conforme a la movilidad y la inflación registrada. El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 por cada menor, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza este mes los $75.433.

El pago de las asignaciones se realiza conforme al calendario habitual de acreditaciones, sin modificaciones en las fechas de cobro respecto a meses anteriores. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro accediendo a los canales oficiales del organismo e ingresando su número de beneficio o CUIL en el sistema de consulta habilitado.

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