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Códigos de Free Fire para reclamar este 11 de junio de 2026

Los jugadores pueden acceder a recompensas como diamantes, skins y objetos exclusivos, siempre que utilicen cuentas verificadas y completen el proceso sin errores

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Free Fire y sus códigos gratis en setiembre.
Free Fire es un popular videojuego disponible en celulares. (Foto: Garena)

Cada día, varios usuarios de Free Fire esperan la publicación de los nuevos códigos de recompensas que libera Garena. Este 11 de junio de 2026, la empresa liberó una nueva serie de combinaciones alfanuméricas válidas por tiempo limitado, que permiten acceder a diamantes, objetos exclusivos y artículos de edición especial.

Esta dinámica genera interacción y competencia entre los usuarios registrados, quienes buscan obtener las mejores recompensas antes de que la vigencia expire o la demanda agote las existencias.

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Cuáles son los códigos de Free Fire habilitados para hoy 11 de junio

Garena publicó una lista oficial de códigos alfanuméricos activos para este jueves, válidos únicamente durante el 11 de junio de 2026.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En este día hay más de 10 combinaciones para canjear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos códigos permiten canjear diamantes, skins, accesorios y objetos coleccionables dentro del juego. La lista de recompensas incluye más de 15 combinaciones únicas, cada una compuesta por letras y números que deben ingresarse de forma exacta:

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  • FF6YH3BFD7VT.
  • B1RK7C5ZL8YT.
  • 4ST1ZTBZBRP9.
  • BR43FMAPYEZZ.
  • UPQ7X5NMJ64V.
  • S9QK2L6VP3MR.
  • FFR4G3HM5YJN.
  • FFRSX4CYHLLQ.
  • FT4E9Y5U1I3O.
  • FP9O1I5U3Y2T.
  • FM6N1B8V3C4X.
  • FA3S7D5F1G9H.
  • FK3J9H5G1F7D.
  • FU1I5O3P7A9S.
  • F7F9A3B2K6G8.
  • FE2R8T6Y4U1I.
  • FFSKTXVQF2NR.
  • NPTF2FWSPXN9.
  • FFDMNSW9KG2.
  • FFCBRAXQTS9S.
  • FFSGT7KNFQ2X.
  • FFBC-HGF2-LKOP.
  • FFMX-REDE-EM12.
  • FFPLUJEHBSVB.
  • FFGYBGD8H1H4.
  • FF2VC3DENRF5.
  • FFR3GT5YJH76.
  • FF1V2CB34ERT.
  • FFIC33NTEUKA.
  • FF5B6YUH8VF3.

Cómo canjear los códigos de Free Fire correctamente

El proceso de canje se realiza exclusivamente a través del portal oficial de recompensas de Garena, accesible en reward.ff.garena.com. Para iniciar el procedimiento, es imprescindible iniciar sesión utilizando una cuenta vinculada a plataformas autorizadas como Google, Facebook, Apple, Huawei o VK.

(Garena)
Se debe acceder al portal oficial de Garena para la reclamación de las recompensas. (Foto: Garena)

Las cuentas de invitado no pueden acceder a las recompensas, así que resulta indispensable haber registrado previamente una cuenta formal.El sistema exige ingresar las combinaciones de letras y números exactamente como aparecen, respetando las mayúsculas y evitando errores tipográficos.

Cualquier variación o equivocación durante el ingreso puede invalidar el código. Al concluir el proceso, la plataforma informa si la acreditación fue exitosa o si el código ya expiró por alta demanda o uso previo.

Qué hacer si el código de Free Fire aparece como inválido o expirado

La demanda por estos códigos suele agotar la disponibilidad en cuestión de minutos. Si al intentar canjear un código, el sistema arroja el mensaje “código inválido o expirado”, significa que la vigencia concluyó o que otro usuario ya utilizó la combinación.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Es clave actuar rápido antes que se agoten los códigos de Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene permanecer atento a las actualizaciones de Garena y realizar el procedimiento de validación apenas se anuncian los nuevos códigos.

Además, intentar el canje de códigos a través de métodos no oficiales representa un riesgo para la seguridad digital del usuario. El intercambio debe efectuarse únicamente a través del portal oficial, porque las plataformas externas pueden comprometer la información personal y los recursos de la cuenta.

Cuáles recompensas ofrecen los códigos de Free Fire

La lista de incentivos incluye diamantes, objetos coleccionables, accesorios, skins de armas y artículos exclusivos, algunos de ellos disponibles únicamente durante eventos conmemorativos o promociones temporales.

Los diamantes figuran entre los premios más solicitados, porque permiten realizar compras y desbloquear contenido adicional dentro del videojuego.

Teléfono móvil con pantalla mostrando Free Fire, diamantes, cofres y skins; efectos de luz y códigos flotando.
Los diamantes son muy demandados por los usuarios por permitir acceder a mayor personalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En fechas especiales, Garena amplía la variedad de premios y la cantidad de códigos habilitados, lo que incrementa la competencia entre usuarios y eleva el flujo de canjes diarios. Las recompensas suelen acreditarse en menos de 24 horas, aunque pueden presentarse demoras puntuales durante jornadas de alta demanda.

Qué pautas de seguridad deben seguir los jugadores

Para participar en la dinámica y asegurar la validez de las recompensas, los jugadores deben descargar Free Fire únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play Store para Android o App Store para iOS.

El dispositivo debe disponer de espacio suficiente y contar con una conexión estable a internet para evitar interrupciones. El uso de aplicaciones modificadas o descargadas fuera de los canales verificados incrementa la vulnerabilidad frente a robos de cuentas o exposición de datos personales.

Asimismo, las aplicaciones no verificadas carecen de actualizaciones regulares y elevan el riesgo de fallos de seguridad. Mantener el juego actualizado y evitar el uso de programas externos resulta clave para resguardar el acceso a los premios.

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