Crimen y Justicia
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Detuvieron a una mujer acusada de vender drogas desde su casa en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó dos allanamientos en domicilios del barrio Villa El Libertador y secuestró elementos de interés para la causa

Agente uniformado con casco y una mujer cubierta en el interior de una casa con paredes verdes, refrigerador y un cochecito de bebé
Un agente de la FPA acompaña a una mujer detenida durante un operativo por venta de drogas en una vivienda de Córdoba (El Doce.tv)
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Dos procedimientos realizados en Villa El Libertador, en el sur de la ciudad de Córdoba, culminó con la detención de una mujer de 35 años acusada de vender drogas desde su domicilio.

El operativo, llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), forma parte de una investigación más amplia coordinada por el Ministerio Público Fiscal.

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En el marco de esta causa, la Policía ejecutó dos allanamientos en viviendas situadas sobre Villa María al 5600 y Francisco de Mauro sin número. Los efectivos irrumpieron en los domicilios bajo la supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, logrando la detención de la principal sospechosa por presunto narcomenudeo. La mujer fue trasladada a sede judicial, donde continúa el proceso bajo la órbita del fuero especializado.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el despliegue policial en Villa El Libertador responde a una estrategia para desarticular redes de venta de estupefacientes en barrios identificados por la reiteración de este tipo de delitos. Según se informó desde la FPA, la investigación que motivó los recientes allanamientos está conectada de manera directa con otro procedimiento realizado en la misma zona durante la semana anterior.

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Esa intervención policial resultó en la detención de un hombre de 42 años, también acusado de narcomenudeo, y en el desmantelamiento de un punto de venta de drogas. Los voceros de la FPA indicaron que los domicilios allanados en esta nueva etapa de la causa tendrían vínculos con la misma estructura criminal.

Entre los elementos secuestrados en los procedimientos, los investigadores hallaron indicios que serán incorporados como prueba en la causa, aunque no se precisaron detalles sobre la cantidad ni el tipo de sustancias incautadas. El Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, supervisó en todo momento el desarrollo de las actuaciones y dispuso la continuidad de las tareas investigativas.

Agente de seguridad con uniforme táctico y rifle de pie junto a una puerta abierta de una casa de noche. Se observa la silueta de una persona en el interior
Un agente de seguridad resguarda la entrada de una casa durante un allanamiento por venta de drogas en el barrio Villa del Libertador de Córdoba (El Doce.tv)

En el marco de la lucha contra el narcotráfico en Córdoba, también la semana pasada, la FPA desarticuló una banda que compraba droga en la Ciudad de Córdoba y la trasladaba en colectivos hasta Deán Funes. Con las pruebas reunidas, los agentes realizaron cuatro allanamientos en viviendas ubicadas sobre la calle Pedro Goyena, en el barrio Kilómetro 2, en la localidad del norte provincial.

Durante uno de los procedimientos, los efectivos sorprendieron a una de las investigadas mientras fraccionaba cocaína para su comercialización. Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres sospechosos: dos hombres y una mujer.

Además, los investigadores secuestraron varios envoltorios de cocaína, 13 plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, dos balanzas digitales, dos motocicletas y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Fuentes del caso detallaron a este medio que la presunta líder de la banda trasladaba la droga desde la ciudad de Córdoba utilizando colectivos y luego la distribuía desde los domicilios bajo su control en Deán Funes. Además, los investigadores establecieron que la organización empleaba a menores de edad para comercializar las sustancias ilícitas.

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