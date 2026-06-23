WhatsAppy la selección Colombia: cómo activar el modo James Rodríguez en Mundial 2026

Se puede transformar la interfaz de WhatsApp con fotos o ilustraciones de James Rodríguez. (Fotocomposición Infobae)

Este martes 23 de junio, la selección de Colombia afronta un partido clave frente a la República Democrática del Congo en el Mundial 2026. Este encuentro definirá qué selección avanza a los dieciseisavos de final y la expectativa gira alrededor de la actuación de James Rodríguez, capitán de la selección cafetera.

En este contexto, una de las tendencias que ha cobrado fuerza durante la Copa del Mundo consiste en personalizar la experiencia digital en WhatsApp con el denominado “modo James Rodríguez”.

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Esta modalidad no corresponde a una función exclusiva ni a una actualización especial, sino a la combinación de varias herramientas ya disponibles en la aplicación de Meta para adaptar la interfaz y reflejar la admiración por el mediocampista colombiano.

De qué trata el modo James Rodríguez en WhatsApp

La idea del modo es usar fotos o imágenes de James Rodríguez en el Mundial. (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)

El modo James Rodríguez agrupa una serie de ajustes y personalizaciones dentro de WhatsApp que permiten adaptar la apariencia de la aplicación y el perfil del usuario. No existe un botón específico ni una opción directa en el menú para activarlo, sino que se trata de la suma de distintas funciones integradas en la versión estándar de la plataforma.

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Estas opciones incluyen la actualización de la foto de perfil, el uso de imágenes alusivas en los fondos de chat, la edición del nombre de usuario y la activación de nuevas reacciones temáticas relacionadas con el Mundial.

Cómo personalizar la foto de perfil y el nombre con temática James Rodríguez

WhatsApp permite ajustar la foto de perfil y el nombre desde la aplicación. (Foto: REUTERS)

El primer paso para activar el modo James Rodríguez consiste en modificar la foto de perfil y el nombre de usuario en la cuenta de WhatsApp. Muchos aficionados optan por imágenes icónicas del futbolista, el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol o referencias directas al Mundial 2026.

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El proceso se realiza desde la sección de configuración de la aplicación, accediendo a la opción de edición del perfil y seleccionando la imagen o el texto deseado. No se requieren permisos adicionales ni se compromete la privacidad, porque todas las funciones mencionadas forman parte de la app oficial de Meta.

De qué forma cambiar el fondo de pantalla en los chats de WhatsApp

La aplicación ofrece la posibilidad de modificar el fondo de pantalla tanto en chats individuales como grupales. Para ello, solo hay que descargar una imagen relacionada con James Rodríguez, la selección de Colombia o los estadios del Mundial, y acceder al menú de configuración de los chats.

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WhatsApp permite cambiar los fondos de los chats individuales y grupales. (Foto: WhatsApp)

Al seleccionar la opción de fondo de pantalla, el usuario puede elegir la imagen almacenada previamente y aplicarla de forma inmediata.Estas imágenes pueden obtenerse a través de bancos gratuitos o ser generadas con inteligencia artificial gracias a la herramienta Meta AI, que permite crear ilustraciones personalizadas con temáticas futboleras.

Qué novedades incorpora la aplicación de WhatsApp para el Mundial 2026

Con motivo del Mundial 2026, WhatsApp ha sumado nuevas funciones diseñadas para los seguidores del fútbol, entre ellas la posibilidad de reaccionar a mensajes con el balón oficial del torneo. Esta opción se habilita al mantener pulsado el mensaje que se desea destacar y seleccionar el ícono del balón, que aparece junto a los emojis tradicionales.

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Asimismo, la integración de Meta AI facilita la creación de imágenes originales, como camisetas, banderas y escenas de celebración, que pueden utilizarse tanto en el perfil como en los fondos de pantalla de los chats.

Meta AI permite generar imágenes de futbolistas en pocos segundos. (Foto: Europa Press)

Todas estas opciones están disponibles en la versión gratuita de la aplicación y no requieren descargas adicionales ni pagos de servicios premium. La personalización se extiende a las videollamadas, donde los usuarios pueden mostrar camisetas, objetos alusivos o fondos decorativos relacionados con James Rodríguez y la selección nacional.

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En qué otras plataformas tiene presencia James Rodríguez

Netflix estrenó el pasado 21 de mayo de 2026, la serie “JAMES”. Dirigida por Simón Brand, la producción de tres capítulos explora la vida y carrera del futbolista desde sus inicios en Envigado hasta su consagración en el fútbol europeo y su proceso de madurez profesional.

El documental se aleja de los homenajes tradicionales y profundiza en los desafíos personales, las lesiones y la presión mediática que ha enfrentado el número 10.

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La serie ha generado debate por su enfoque honesto y directo, tal como lo representa la frase destacada del propio James: “He fallado más de lo que he ganado”.