Colombia vs. Congo: así te pueden estafar o hackear si ves el partido en Magis o Xuper TV

Luis Díaz y Yoanne Wissa. El duelo del grupo K, llena de expectativa a miles de fanáticos a nivel mundial, poniéndolos muchas veces a merced de apps ilegales y fraudulentas - Troy Taomina-Eloisa Sánchez/Imagn Images-REUTERS

El esperado duelo entre Colombia y la República Democrática del Congo el 22 de junio de 2026 ha disparado la búsqueda de alternativas para ver el partido en línea, pero acceder a plataformas como Magis TV o Xuper TV puede convertirse en una puerta de entrada para estafas, robo de datos y hackeos.

La fiebre por el Mundial lleva a miles de aficionados a recurrir a servicios no oficiales que, bajo la promesa de transmisiones gratuitas, exponen a los usuarios a riesgos digitales y legales.

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El consumo de contenido por streaming ha transformado los hábitos de entretenimiento en todo el mundo. Según datos de Statista, el audio en streaming supera los 750 millones de usuarios de pago, y el video cuenta con más de 155 millones de suscriptores globales. No obstante, junto con las plataformas oficiales han proliferado aplicaciones y dispositivos que ofrecen acceso gratuito a eventos deportivos, series y películas, muchas veces fuera del control de tiendas como Google Play o App Store.

Permisos excesivos en apps piratas, el punto ciego que convierte un partido en un vector de hackeo

Qué riesgos existen en apps como Magis y Xuper TV

Las aplicaciones que no pasan por los filtros de las tiendas oficiales suelen solicitar permisos críticos y excesivos en los dispositivos de los usuarios. Estos permisos pueden incluir acceso a tareas en ejecución, almacenamiento externo, notificaciones, audio, instalación de paquetes y escritura de archivos, entre otros.

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Cada uno de estos privilegios puede ser aprovechado por software malicioso para espiar, robar información o controlar el equipo a distancia.

Al examinar aplicaciones de acceso ilegal para ver partidos, expertos en ciberseguridad han identificado que muchas de estas herramientas solicitan permisos poco habituales y altamente invasivos en los dispositivos. Entre ellos, se encuentran autorizaciones para consultar qué tareas están activas en el teléfono, montar o desmontar sistemas de archivos, leer y modificar archivos almacenados, e incluso instalar nuevas aplicaciones sin aviso.

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Estos privilegios, una vez concedidos, abren la puerta para que un atacante pueda revisar fotos, videos, mensajes, documentos y hasta instalar programas maliciosos sin que el usuario lo perciba. La consecuencia es que la privacidad y la seguridad del dispositivo quedan completamente expuestas, y toda la información personal puede ser sustraída o manipulada a distancia.

Ver el Mundial gratis puede salir caro por bloqueos, sanciones y pérdidas económicas por fraude - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede robar información por ver un partido online?

La criticidad de los permisos solicitados convierte al usuario en un objetivo vulnerable. El dispositivo puede ser usado para instalar herramientas que rastrean la ubicación, acceden a contenido multimedia, espían mensajes y envían datos a servidores externos. Además, estas aplicaciones pueden abrir las puertas para que otras amenazas ingresen a la red doméstica.

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El uso de plataformas no oficiales para retransmitir eventos con derechos protegidos conlleva consecuencias legales. Las autoridades y proveedores de internet pueden bloquear el acceso a estos servicios, y en algunos casos, los usuarios pueden enfrentar sanciones o acciones judiciales. Además, los perjuicios económicos derivados del robo de información personal pueden superar, con creces, el costo de una suscripción legal.

Cómo protegerse

Evitar instalar aplicaciones fuera de tiendas oficiales: Esta es la principal barrera de protección contra el malware y el robo de datos.

Revisar los permisos solicitados: Si una app pide acceso a funciones críticas que no corresponden a su propósito, es mejor no instalarla.

Usar soluciones de seguridad confiables: Mantener el sistema operativo actualizado y contar con software de protección ayuda a detectar y bloquear amenazas.

No compartir la red doméstica con dispositivos de dudosa procedencia: Un solo equipo comprometido puede afectar a toda la red familiar.

La emoción por el fútbol y la facilidad para encontrar alternativas gratuitas generan un entorno ideal para que los ciberdelincuentes desplieguen campañas de fraude y malware. Aunque la tentación de ver partidos sin pagar es alta, el costo en términos de privacidad, seguridad y legalidad puede ser mucho mayor. La decisión de cómo consumir contenido digital debe basarse en una evaluación consciente de los riesgos y en la prioridad de la protección personal y familiar.

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