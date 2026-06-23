Así puedes probar los nuevos juegos más esperados en Steam durante el Next Fest

Steam Next Fest 2026 habilita cientos de demos gratis para probar juegos antes del lanzamiento

El Steam Next Fest 2026 irrumpe en pleno calendario con una oferta inusual: anticipar y jugar gratis cientos de demos de los títulos más esperados que llegarán a la plataforma de Valve en los próximos meses.

Para quienes buscan descubrir propuestas originales, explorar géneros variados o simplemente sumar novedades a su biblioteca digital, esta semana representa una oportunidad difícil de igualar en la industria del videojuego.

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Qué es el Steam Next Fest y por qué importa

Steam Next Fest es un evento digital semestral que transforma la tienda en una vitrina de demos gratuitas, transmisiones en vivo y sesiones de preguntas y respuestas. Durante una semana, los jugadores pueden acceder y probar anticipadamente proyectos de todos los estilos, desde simuladores hiperrealistas y rol clásico hasta juegos de acción, deportes y títulos indie con mecánicas experimentales.

Qué es Steam Next Fest y por qué se volvió clave para descubrir juegos nuevos - crédito Valve

La edición actual destaca por la llegada de algunos de los juegos gratuitos de acción más exitosos del mundo, así como el debut de nuevas experiencias que abarcan deportes, simulación, estrategia y propuestas narrativas.

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Los lanzamientos clave y el calendario de la semana

Uno de los anuncios más llamativos es la llegada de Zenless Zone Zero a Steam, con su actualización “A Sleepwalker’s Confession”. Este RPG de acción de estética anime y mecánicas gacha permite trasladar el progreso de otras plataformas, facilitando la migración de cuentas y el acceso inmediato a contenido nuevo, como la región de Roscaelifer y personajes inéditos.

Para los fanáticos del deporte y la simulación, el lunes 15 de junio marca el lanzamiento de Pro Cycling Manager 26, enfocado en la estrategia y planificación de temporada. El martes 16 debuta City Car Driving 2.0 en acceso anticipado, junto a Copa City, un original simulador de gestión de eventos futbolísticos en estadios emblemáticos, donde el jugador debe ocuparse de la logística, zonas de fans y la seguridad de equipos como Bayern München o Arsenal.

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El jueves 18 de junio se presenta The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un RPG de los creadores de Octopath Traveler, y R-Type Tactics I • II Cosmos, que trae de regreso los clásicos de estrategia de PSP en una edición occidental. Cierra el día YOU ARE THE MONSTER, un juego independiente donde el usuario encarna a un monstruo gigante y debe destruir la ciudad enfrentando a la policía y ataques aéreos.

El RPG de acción de estética anime suma su parche “A Sleepwalker’s Confession” y permite trasladar avances desde otras plataformas, facilitando migración de cuentas y acceso a contenido nuevo como regiones y personajes, en una de las novedades más llamativas del evento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 19 de junio llega Thank You For Your Application, inspirado en Papers, Please, que pone al jugador en la piel de un entrevistador encargado de seleccionar empleados en una ciudad futurista mientras equilibra la presión laboral y la salud mental.

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Cómo acceder y aprovechar el Next Fest

Probar estos títulos es sencillo:

Crear una cuenta o iniciar sesión en Steam: Accede a store.steampowered.com y regístrate, o ingresa con tu cuenta existente. Navegar la sección de Next Fest: Busca la pestaña especial en la tienda para ver todos los demos disponibles y filtra por género o popularidad. Descargar demos y jugar: Selecciona los títulos de interés, descarga los demos y pruébalos. No hay límite de descargas ni costo asociado. Agregar a tu lista de deseos: Si un juego te convence, marca “Agregar a la lista de deseos” para recibir alertas sobre el lanzamiento final o futuras promociones. Interactuar con desarrolladores: Aprovecha las transmisiones en vivo y foros para dejar feedback y participar en sorteos o eventos especiales.

Steam Next Fest demuestra que la tienda apuesta por la variedad y la participación de la comunidad. Más allá de los grandes nombres, la posibilidad de descubrir joyas independientes y experimentar mecánicas inusuales hace de este evento una cita imprescindible para cualquier gamer con ganas de explorar y anticipar el futuro del gaming. Durante una semana, Steam convierte la curiosidad y la exploración en el verdadero motor de la industria.

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