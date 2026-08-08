El movimiento de protesta indio “Cucarachas” mantiene la presión sobre Narendra Modi

Partidarios del Cockroach Janta Party (CJP) corean consignas, sostienen pancartas y ondean la bandera nacional mientras celebran la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a raíz de las filtraciones del examen de acceso nacional NEET y tras una protesta, en Bombay (India), el 26 de julio de 2026 (REUTERS)

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Dos semanas después de que las protestas lideradas por jóvenes obligaran al ministro de Educación de la India a dimitir, el gobierno del primer ministro Narendra Modi se enfrenta a las consecuencias de uno de sus desafíos políticos más difíciles en años.

Lideradas por el Partido Janata de la Cucaracha (CJP, por sus siglas en inglés), las manifestaciones se extendieron desde Nueva Delhi a otras ciudades, pasando de la indignación por las irregularidades en los exámenes a un movimiento más amplio sobre el desempleo, las oportunidades para los jóvenes y lo que los críticos describen como el gobierno cada vez más autoritario de Modi.

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El primer ministro bajo presión

La dimisión del ministro de Educación el 25 de julio supuso un raro cambio de postura para un primer ministro que ha pasado más de una década cultivando una imagen de firmeza inquebrantable.

Desde entonces, las autoridades han intentado ganarse el favor de los jóvenes, y el Parlamento ha aumentado las sanciones por filtrar exámenes.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, hace un gesto mientras se dirige a la prensa a su llegada para asistir a la primera jornada del periodo de sesiones del monzón del Parlamento en Nueva Delhi, India, el 20 de julio de 2026 (REUTERS/Altaf Hussain)

La policía retiró los cargos contra los manifestantes en varias ciudades tras las críticas por el uso excesivo de la fuerza.

Las protestas también pusieron de manifiesto un panorama digital en rápida evolución, donde los manifestantes utilizaron las redes sociales para difundir su mensaje. Modi, un usuario asiduo de la red social X, recurrió a Instagram, publicando sus primeros vídeos verticales para aprovechar el medio preferido por los jóvenes.

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Represión de la vigilancia

Las manifestaciones colocaron al descubierto cómo las autoridades están utilizando tecnología de cámaras con inteligencia artificial para vigilar e identificar a los manifestantes.

Muchas mujeres afirman haber recibido amenazas de violación y mensajes abusivos en línea después de que sus videos durante las manifestaciones se volvieran virales.

El corte de internet en los alrededores del principal lugar de protesta en Nueva Delhi interrumpió las comunicaciones, obligando a los jóvenes a encontrar nuevas formas de mantenerse en contacto.

Según Access Now Monitor, India ocupó el segundo lugar a nivel mundial en cortes de internet el año pasado, incluyendo apagones localizados durante protestas, conflictos y violencia intercomunitaria.

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Simpatizantes del partido indio Cockroach Janta Party (CJP) celebran tras la dimisión del ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, producida después de días de protestas que exigían su renuncia debido a la filtración de los exámenes de acceso y elegibilidad nacional (NEET), en Nueva Delhi, India, el 25 de julio de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

Cuestiones que van más allá de los exámenes

Las filtraciones de los exámenes fueron la chispa que encendió la mecha, pero la ira se extendió rápidamente a frustraciones más profundas entre los jóvenes indios en relación con el empleo, las oportunidades económicas y la falta de confianza en las instituciones.

Para muchos manifestantes, la perspectiva de un empleo incierto tras años de estudio y exámenes altamente competitivos se ha convertido en un símbolo de una lucha más amplia por la seguridad económica.

Eso le otorga al movimiento una potencial permanencia más allá de la disputa original.

Aunque el gobierno aborde el problema de las trampas en los exámenes, no podrá resolver fácilmente las quejas más amplias que llevaron a los jóvenes a las calles.

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Influencia de Cucaracha

Las protestas dieron lugar a un movimiento juvenil con millones de seguidores en internet, pero eso no garantiza una influencia política duradera.

El CJP anunció que organizará una “gira de escucha a nivel nacional” para conocer las preocupaciones de los jóvenes indios, al tiempo que continúa respaldando las protestas por las irregularidades en los exámenes.

Las manifestaciones continúan en el estado oriental de Jharkhand, lo que sugiere que la ira que alimentó las protestas que comenzaron en la capital no ha desaparecido.

Una mujer coloca un chal sobre los hombros de Abhijeet Dipke, líder del Cockroach Janta Party (CJP), en su domicilio de Chhatrapati Sambhajinagar, India, el 4 de agosto de 2026 (REUTERS/Francis Mascarenhas)

El fundador de CJP, Abhijeet Dipke, hizo un llamamiento a “un movimiento ciudadano para restablecer la confianza y la neutralidad en las instituciones públicas”. “El público está muy frustrado y cansado de estas cosas. Por eso nuestro movimiento recibió un apoyo tan masivo”, dijo. Pero “por ahora, el CJP funcionará como un grupo de presión”, añadió Dipke, en lugar de como un partido político.

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Voto juvenil

Las protestas podrían obligar a los partidos políticos de la India a centrarse en las necesidades y demandas de los votantes jóvenes. Los jóvenes indios constituyen un enorme electorado potencial, pero convertir la energía de la protesta en votos es otra cuestión.

A casi tres años de las próximas elecciones nacionales, tanto el partido gobernante de Modi como la oposición podrían intentar canalizar la ira y la frustración expresadas por los jóvenes para obtener réditos electorales.

(AFP)