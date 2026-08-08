Rusia bombardeó con drones y misiles balísticos infraestructura civil en Kiev: al menos tres muertos y siete heridos

Un vídeo del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania mostró a los bomberos luchando contra las llamas que envolvían edificios tras los ataques rusos.

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Al menos tres personas, incluido un niño, murieron y otras siete resultaron heridas tras una nueva serie de ataques rusos contra Kiev y sus alrededores. Las autoridades ucranianas informaron este sábado que la ofensiva comenzó poco después de la medianoche, cuando la Fuerza Aérea de Ucrania advirtió sobre el avance de varias oleadas de drones

El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, confirmó el número de víctimas fatales y precisó que entre los heridos también hay un menor de edad. El ataque causó daños en un edificio residencial, varios vehículos y otras instalaciones de la zona, mientras que en un inmueble se declaró un incendio, según el reporte oficial. Los servicios de emergencia permanecen en las áreas afectadas para evaluar los daños y asistir a los damnificados.

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Los destrozos provocados por los proyectiles rusos en la región de Kiev (Créditos: Servicio de Estado de Emergencia de Ucrania)

“Rusia sigue aterrorizando a la población civil”, denunció Tkachenko en un mensaje en el que condenó los nuevos ataques contra la ciudadanía. En la propia capital, las autoridades militares registraron cuatro lesionados, y en las localidades cercanas, otros tres.

Las primeras explosiones se escucharon en la capital alrededor de las 00.45 horas (hora local), según recogió el diario Kyiv Independent. La administración militar de la capital había pedido poco antes a los habitantes que se dirigieran a los refugios tras activarse una “alerta aérea debido al uso de misiles balísticos”.

Minutos después, se registró una nueva secuencia de explosiones. Durante la madrugada, mientras los equipos de rescate intentaban controlar los incendios en Brovari, se escucharon más detonaciones en Kiev y la Fuerza Aérea alertó sobre ataques con misiles balísticos contra la ciudad.

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Los destrozos provocados por los proyectiles rusos en la región de Kiev (Créditos: Servicio de Estado de Emergencia de Ucrania)

Brovari, localidad al este de Kiev, se encuentra en proceso de recuperación tras un reciente ataque ruso que dejó ocho muertos en una estación de tren, considerado uno de los más graves en la zona desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

Durante los últimos meses, los ataques rusos contra Kiev y otras ciudades ucranianas se intensificaron en un escenario donde Ucrania enfrenta crecientes dificultades para sostener una defensa aérea efectiva ante las olas de misiles balísticos lanzados por Moscú.

El bombardeo de este sábado ocurrió apenas dos días después de otro ataque de gran magnitud contra la capital y su región, que provocó la muerte de 17 personas y dejó cerca de 30 heridos. En esa ofensiva, Rusia lanzó 24 misiles balísticos y cuatro misiles hipersónicos, ninguno de los cuales habría sido interceptado por las defensas ucranianas, de acuerdo con la Fuerza Aérea del país.

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En Rusia, desde el 18 de julio, el panorama cambió radicalmente tras el inicio de una serie de ataques con drones realizados por Ucrania contra los almacenes de Wildberries en toda Rusia. Estos ataques, que se han vuelto casi diarios, han afectado al menos 20 instalaciones de la empresa, provocando grandes incendios y la destrucción de almacenes completos, lo que impactó de manera directa la red logística de la compañía en el país.

Una imagen satelital muestra una instalación de Wildberries dañada tras un ataque con drones ucranianos en Novosemeykino, región de Samara, Rusia, el 4 de agosto de 2026 (2026 Planet Labs PBC/Imagen cedida vía REUTERS)

Un análisis de imágenes satelitales realizado por Reuters identificó que al menos 1,18 millones de metros cuadrados de espacio de almacenamiento, es decir, más de una quinta parte de la capacidad de la empresa, resultaron dañados o destruidos. Wildberries informó el viernes sobre un nuevo ataque y señaló que busca socios para abrir nuevos centros de almacenamiento.

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La interrupción en la cadena logística ha generado conmoción en el sector minorista ruso, afectando tanto a franquiciados como a decenas de miles de pequeñas empresas que dependen de la plataforma para vender sus productos. “Las ventas han caído alrededor de un 50% durante el último mes, y eso se debe a que casi no hay entregas”, explicó Vasily Klimov, quien opera bajo franquicia de Wildberries. “El último mes ha sido totalmente deficitario”.

(Con información de Europa Press y Reuters)