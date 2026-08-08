Taipéi condenó los controles de China en el estrecho de Taiwán por la llegada del tifón Dolphin: “Una violación de las leyes internacionales”

Un barco de la Guardia Costera de China (AP Foto/Bullit Marquez, Archivo)

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Las autoridades de Taiwán calificaron de “ridículos” los controles a la navegación de buques anunciados por China desde la entrada sur del estrecho de Taiwán ante el paso del tifón Dolphin. Según Taipéi, Beijing utiliza la tormenta como “pretexto” para atribuirse la gestión de aguas que la isla considera propias.

En un comunicado difundido en la red social WeChat (el WhatsApp chino), la Administración de Seguridad Marítima de la provincia de Cantón informó que implementaría controles de navegación para buques que transiten hacia el norte por el estrecho. El texto instó a todos los navíos a cumplir estrictamente los requisitos, buscar zonas seguras para resguardarse de la tormenta y seguir las órdenes emitidas por la administración marítima en tiempo real.

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Ante este escenario, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán, organismo encargado de las relaciones con China, respondió el viernes mediante una denuncia pública en su sitio web.

El organismo describió la declaración del gigante asiático como “una violación de las leyes internacionales” y sostuvo: “Esta declaración irracional y grosera (…) constituye una muestra de ignorancia, indiferencia y pisoteo del orden y las normas internacionales. ¡Es sumamente ridículo! (…) El Partido Comunista de China no tiene derecho alguno a ejercer ningún tipo de ‘control’ o ‘jurisdicción’ sobre las aguas territoriales de nuestro país”.

Las autoridades de la isla reclamaron a Beijing que actúe con moderación, respete las normas internacionales y se limite a atender los daños del tifón en su territorio, sin intervenir en asuntos ajenos.

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El tifón Dolphin se acerca a China (Captura de pantalla - Créditos: Windy)

A pesar del cruce de declaraciones, la Guardia Costera de Taiwán informó el viernes que no se ha detectado ningún “movimiento fuera de lo normal” por parte de buques chinos ni se han recibido denuncias de “interferencias” a compañías de transporte marítimo en la zona.

La institución, citada por la agencia noticiosa CNA, consideró las acciones de Pekín como un intento de “guerra cognitiva” y reiteró que China no tiene derecho a controlar aguas internacionales. Además, instó a todos los cargueros que naveguen por el área a ignorar cualquier transmisión proveniente de autoridades chinas y a denunciar estos incidentes.

Las autoridades de Beijing mantienen su postura de que Taiwán constituye una “parte inalienable” del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para incorporarla bajo su control, una posición rechazada por el gobierno taiwanés, que afirma que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

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Tras cruzar este viernes las islas Ryukyu en el sur de Japón, el tifón Dolphin avanza con vientos de hasta 150 km/h al norte de Taiwán y, según la plataforma Zoom.earth, podría tocar tierra hacia las 20.00 hora local (12.00 GMT) del próximo domingo en la provincia oriental china de Zhejiang, donde las autoridades han elevado los niveles de alerta.

Una imagen satelital muestra al tifón Dolphin acercándose a Okinawa, Japón, el 6 de agosto de 2026 (CSU/CIRA y JMA/JAXA/Distribución a través de REUTERS)

China mantiene la alerta amarilla por la proximidad del tifón Dolphin. El Centro Meteorológico Nacional reportó que a las 05:00 hora local del viernes, el centro del sistema se ubicaba a unos 900 kilómetros al este de Wenzhou, en Zhejiang. Dolphin, clasificado como tifón fuerte, presentaba vientos máximos de 42 metros por segundo cerca de su núcleo.

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Se esperan vientos intensos en amplias zonas marítimas, incluyendo el mar de China Oriental, el sur del mar Amarillo, el estuario del Yangtsé y la costa de Zhejiang, con ráfagas especialmente fuertes en las áreas próximas al centro del tifón. Zhejiang activó medidas de emergencia contra tifones desde el jueves, con la suspensión de 21 rutas marítimas de pasajeros en la ciudad costera de Zhoushan, el cierre de obras marítimas, el envío de embarcaciones a refugio y la evacuación de más de 10.000 residentes de islas cercanas a la costa. Fujian implementó una respuesta de emergencia de cuarto nivel, mientras Cantón anunció controles al tráfico naval hacia el norte por la entrada sur del estrecho de Taiwán.

El tifón Dolphin se aproxima en un verano marcado en China por lluvias torrenciales, crecidas, deslizamientos y ciclones, fenómenos que dejaron decenas de muertos y provocado evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en varias provincias.

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(Con información de EFE)