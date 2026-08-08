Realizaba secuestros extorsivos, mató a un policía con una ametralladora en un robo y lo condenaron a 32 años

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la unificación de la pena contra Hanna

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó una pena única de 32 años de prisión para Iván Carlos Hanna, un hombre que fue juzgado por los delitos de secuestro extorsivo, robo agravado y homicidio agravado entre 2015 y 2021. Las sentencias se habían emitido de forma individual, pero el tribunal decidió unificarlas tras rechazar el recurso presentado por la defensa oficial.

La decisión, adoptada por la Sala III —integrada por los jueces Mariano H. Borinsky, Guillermo J. Yacobucci y Carlos A. Mahiques—, se dio a conocer este jueves, después de que definieran negar una solicitud para disminuir la condena de Hanna a 25 años.

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Entre los argumentos presentados por la defensa, se había alegado una supuesta falta de fundamentación y exceso en el monto impuesto. Sin embargo, el juez Borinsky, al encabezar el acuerdo, destacó que la unificación de condenas no es una suma aritmética, sino una nueva valoración integral de los hechos y circunstancias.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae, Hanna integraba una banda dedicada a secuestros extorsivos y había participado en un robo a mano armada con ametralladora, durante el cual se disparó contra las víctimas y un policía que intentó intervenir. El efectivo policial murió a raíz del ataque, mientras que otra persona fue víctima de un intento de homicidio en el mismo hecho.

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La unificación de las penas había sido decidida por el TOF N° 3 de San Martín

Producto de estos cargos, el condenado había acumulado tres sentencias firmes que habían sido dictadas entre 2015 y 2021. No obstante, la unificación de las penas fue realizada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N ° 3 de San Martín, que aplicó el método composicional.

En 2015, lo habían sentenciado a cumplir 2 años y 4 meses en prisión junto con una inhabilitación para portar armas de fuego por el doble de los años de reclusión, tras haber sido considerado autor del delito de portación ilegal de arma de guerra atenuada.

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En una segunda condena, emitida en 2019, lo condenaron a cumplir 17 años de prisión luego de haber sido considerado como “coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito de obtener el rescate y por haberse cometido con la participación de tres o más personas” en un total de cuatro hechos.

Por último, en 2021, Hanna recibió otra pena de 25 años por el crimen del policía y otra de las víctimas resultó herida. Tras finalizar el juicio, en el fallo fue considerado coautor de tentativa de robo, agravado por haberse cometido con armas de fuego, en poblado y en banda; homicidio criminis causa y homicidio en tentativa, ambos agravados por el uso de armas de fuego.

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Entre los delitos cometidos, el condenado fue acusado de haber sido coautor del crimen de un policía durante un robo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicaron fuentes oficiales, en esa oportunidad, se habían considerado agravantes como la nocturnidad, la pluralidad de intervinientes, el poder vulnerante del armamento, la violencia ejercida y las secuelas sufridas por las víctimas.

De la misma manera, entre los atenuantes, se incluyeron la duración de los procesos judiciales, la juventud de Hanna al momento de los hechos y su desempeño durante el encierro, donde completó estudios y cursa una carrera universitaria.

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Por este motivo, el tribunal de origen fijó los 32 años de prisión como resultado de ponderar agravantes y atenuantes, estableciendo una pena sensiblemente inferior a los 44 años y 4 meses que había solicitado el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Tras revisarse la actuación del TOF N° 3 de San Martín, los jueces de la Sala III concluyeron que la sentencia estaba debidamente fundada y era razonable. Por este motivo, rechazaron de manera unánime el recurso de casación de la defensa.

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Con esta decisión, se consolidó la condena única a Hanna por los hechos de secuestro extorsivo, robo agravado y homicidio agravado, confirmando la aplicación de los criterios legales para la unificación de penas y el método composicional, según fue informado por la Cámara Federal de Casación Penal.