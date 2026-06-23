Este robot remató tan fuerte un penalti que destrozó la pared: estilo Messi o Ronaldo

Ingenieros destacan que el sistema replica patrones de biomecánica con control eléctrico y sensorización, permitiendo tiros calibrados y acciones en secuencia, una señal de que los humanoides ya pueden ejecutar tareas deportivas complejas más allá de un golpe aislado - crédito @boosterobotics/X

En pleno Mundial 2026, un video viral ha dejado claro que el futuro del fútbol no solo pertenece a las selecciones nacionales: un robot humanoide, el T1 de Booster Robotics, ha acaparado la atención global al ejecutar penaltis con tal potencia que uno de los balonazos dejó una abolladura visible en la pared trasera de la portería.

La escena, que rápidamente recorrió las redes sociales, muestra un avance inquietante y espectacular en la robótica aplicada al deporte.

Un robot humanoide se vuelve viral por patear penales que abollan una pared - crédito captura de pantalla

Cómo es el robot futbolista

Mientras las aficiones celebran goles humanos y los algoritmos afinan pronósticos, hay un “jugador” que, por ahora, ningún equipo quiere enfrentar. El T1, con apenas 1,18 metros de altura y un peso de 30 kilos, es capaz de rematar con una fuerza desproporcionada respecto a su tamaño.

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El video muestra cómo algunos tiros se cuelan por la escuadra, otros impactan de lleno en la cámara que registra la escena y, en uno de los disparos más comentados, la pelota deja una marca en la pared que parece el rastro de un martillazo.

El T1 no destaca únicamente por la violencia de sus disparos. Los ingenieros de Booster Robotics han logrado que este androide también pueda correr tras el balón, combinar jugadas, rematar en movimiento y recuperar el equilibrio tras una caída. Su sistema de motores eléctricos y sensores le permite ajustar la precisión y la potencia de cada tiro, imitando la biomecánica natural de un futbolista profesional.

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Esta demostración tecnológica ha reavivado el debate sobre la integración de robots en el deporte y sobre los límites de la inteligencia artificial en tareas tradicionalmente humanas. Si bien el T1 no está listo para competir en un torneo oficial, su rendimiento anticipa un futuro donde los autómatas podrían ser parte de entrenamientos, espectáculos e incluso competencias especializadas.

El auge de los robots humanoides en 2026

Los humanoides apuntan a ofrecer compañía con respuestas más “humanas”, parpadeo, giros de cabeza y apariencia configurable, una propuesta que trasciende la asistencia funcional y reabre preguntas sobre dependencia emocional, datos personales y límites de la intimidad - crédito @UBTECHRobotics/X

El fenómeno del T1 es solo la punta de lanza de una revolución más amplia. Este año, el mercado de robots humanoides ha experimentado un crecimiento acelerado, con modelos diseñados no solo para tareas físicas, también para la compañía personal y la interacción emocional. Empresas como Ubtech y Unitree han lanzado robots orientados al consumidor que ya despiertan furor en ventas y debate social.

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El contexto de grandes ciudades y estilos de vida cada vez más individualistas ha incrementado la demanda de máquinas capaces de acompañar, conversar y establecer vínculos afectivos. La inteligencia artificial y la robótica han avanzado al punto de permitir que los humanoides ya no sean solo asistentes funcionales, sino compañeros emocionales.

Un ejemplo destacado es la línea Uworld de Ubtech, presentada en junio. Estos robots humanoides, disponibles en versiones masculina y femenina, cuentan con IA emocional, memoria integrada y una apariencia personalizable. Son capaces de reproducir gestos humanos, parpadear, girar la cabeza y mantener conversaciones adaptadas al estado de ánimo del usuario. Además, ofrecen conectividad WiFi y una autonomía de uso de entre 2 y 4 horas por carga.

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La preventa del Uworld ha sido un éxito rotundo, con más de 3.800 pedidos en tan solo diez días y una recaudación que supera los 10 millones de yuanes (más de 62.000 dólares). Ubtech ha enfocado el producto principalmente en adultos jóvenes y solteros, aunque el interés trasciende fronteras y segmentos demográficos. Para reservar uno de estos robots, basta con dejar un depósito de 3.000 yuanes, y el precio final se anunciará a fin de mes.

La viralidad del penalti del T1 y el ascenso de los robots con IA emocional reflejan la velocidad con la que la tecnología está redefiniendo lo que significa interactuar, competir y convivir. La frontera entre humano y máquina, tanto en el deporte como en la vida cotidiana, es cada vez más delgada. Lo que hoy parece una anécdota viral podría ser, en poco tiempo, parte habitual de nuestro entorno.

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