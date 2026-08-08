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Emiratos Árabes Unidos acusó al régimen de Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Exteriores denunció que la ofensiva tuvo como objetivo una embarcación de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi, que transportaba crudo por una de las rutas marítimas más transitadas del mundo

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Stringer)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Stringer)
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El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU) acusó al régimen de Irán de atacar con un misil un buque cisterna de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) mientras este transitaba por el estrecho de Ormuz, sin que se registraran víctimas.

En un comunicado, el Ministerio afirmó: “Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente el ataque iraní con misil contra un buque cisterna de ADNOC mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, el cual no causó heridos”. La nota oficial calificó el ataque como “una flagrante violación” del derecho internacional.

El comunicado también señaló que los ataques contra la navegación comercial y el uso de Ormuz “como herramienta de presión económica o chantaje” constituyen “un acto de piratería por parte de la Guardia Revolucionaria iraní” y representan “una amenaza directa” para la estabilidad de Medio Oriente y la seguridad energética mundial.

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El Ministerio subrayó: “EAU enfatiza la necesidad de que Irán cese estos ataques agresivos, asegurando su pleno compromiso de detener todos los actos hostiles y la reapertura completa e incondicional del estrecho, logrando así la seguridad regional y la estabilidad de la economía y el comercio mundiales”.

Por su parte, ADNOC comunicó que uno de sus buques fue atacado con un misil y que “la situación fue controlada”.

Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El viernes, la empresa emiratí indicó que 15 de sus buques han sido atacados en Ormuz desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero, incluidos tres esta semana, incidentes que provocaron la muerte de un miembro de la tripulación y lesiones a otros 20.

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Plataformas de monitoreo reportaron que cerca de 70 buques han sufrido ataques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto.

La plataforma de monitoreo marítimo Kpler señaló que el jueves se registraron ocho tránsitos confirmados por Ormuz, una caída del 33% frente al día anterior; el 5 de agosto hubo 12 cruces y, un día antes, 15.

La disminución del tráfico se atribuye también a la incertidumbre de las navieras. Este contexto coincide con el avance en las negociaciones entre Irán y Omán para establecer una nueva ruta temporal de navegación en el estrecho, por donde antes del conflicto circulaba el 20% del crudo mundial.

La Guardia Revolucionaria iraní declaró que la reapertura de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte plenamente las “condiciones” de Teherán y detenga su intervención en las negociaciones regionales, en alusión a las conversaciones entre Irán y Omán sobre la gestión de este paso marítimo estratégico.

“El estrecho de Ormuz solo se reabrirá si Estados Unidos acepta plenamente las condiciones de Irán y deja de interferir en el proceso de negociaciones regionales”, afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Mohebí, en declaraciones a la agencia Tasnim durante una visita a la provincia de Hormozgan, cerca del estrecho.

Una pancarta con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán, Irán. 30 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una pancarta con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán, Irán. 30 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El portavoz no especificó cuáles son las condiciones exigidas, pero aseguró que la decisión sobre la reapertura responde únicamente a los mecanismos y condiciones que establece la República Islámica, y que este tema no está relacionado con las negociaciones entre Teherán y Mascate.

En el momento en que Estados Unidos acepte las condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz será reabierto, sin duda”, añadió.

El general remarcó la importancia del estrecho de Ormuz para Irán, señalando que no se trata solo de una ruta económica, sino también de un componente estratégico y geográfico clave para el país.

De acuerdo con fuentes iraníes, Irán y Omán alcanzaron en los últimos días un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho y están finalizando una declaración conjunta al respecto.

Según la versión iraní, la nueva ruta temporal atravesará aguas de Irán y Omán, permitiendo el paso de buques comerciales bajo un nuevo modelo de gestión, que reemplazará a las rutas provisionales establecidas previamente por ambos gobiernos.

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