Copilot bajo la lupa: vulnerabilidad en Microsoft Office compromete la privacidad de correos

La detección de una vulnerabilidad en Microsoft 365 Copilot ha puesto en alerta a empresas y usuarios que confían en esta herramienta de inteligencia artificial integrada en las aplicaciones de Microsoft Office. El fallo ha permitido que Copilot resumiera correos electrónicos confidenciales, una función que, en teoría, debería estar protegida por las políticas de privacidad y prevención de pérdida de datos.

La situación ha generado preocupación en sectores que manejan información sensible y utilizan sistemas automáticos para salvaguardar la confidencialidad.

Cómo afecta el fallo de Copilot a la privacidad en Microsoft Office

El incidente, confirmado por Microsoft y difundido por portales como Bleeping Computer, afecta directamente a la función Copilot Chat disponible en la pestaña de trabajo de las aplicaciones de Office.

La herramienta, diseñada para facilitar tareas como la redacción y el resumen de documentos o la extracción de información relevante, quedó en entredicho al detectarse que resumía mensajes de correo electrónico que contaban con etiquetas de confidencialidad activas.

La función de protección de datos, implementada precisamente para evitar el acceso automático a información privada, no logró impedir que Copilot accediera a mensajes almacenados en la Bandeja de entrada, los Elementos enviados y los Borradores.

El error de código, cuyos detalles no han sido divulgados, permitió incluso el procesamiento de mensajes marcados como confidenciales, contraviniendo las políticas internas de seguridad de datos.

Vulnerabilidad detectada y medidas de Microsoft

La compañía de Redmond identificó el problema el 21 de enero y, a principios de febrero, inició el despliegue de una solución. Durante este proceso, Microsoft afirmó estar en contacto con algunos clientes para verificar que el arreglo esté teniendo el efecto esperado.

Hasta el momento, la empresa no ha especificado el número de organizaciones afectadas ni la duración exacta durante la cual la vulnerabilidad estuvo activa antes de ser mitigada.

El seguimiento de la situación sigue en marcha y, mientras tanto, Microsoft recomienda a las empresas que utilicen Copilot revisar si la función continúa resumiendo correos protegidos en sus entornos y mantenerse informadas a través del Centro de administración de Microsoft 365.

Consejos de seguridad para empresas y usuarios de Copilot

Ante la persistencia de riesgos, Microsoft aconseja a las organizaciones comprobar manualmente los resúmenes generados por la inteligencia artificial, especialmente cuando contienen información sensible. Esta recomendación busca minimizar el impacto de posibles filtraciones y reforzar la vigilancia sobre el uso de herramientas automáticas en la gestión de datos confidenciales.

La situación evidencia la importancia de revisar periódicamente las políticas de seguridad y privacidad en entornos donde la inteligencia artificial interviene en la manipulación de información privada.

Además, resalta la necesidad de mantener actualizados los sistemas y prestar atención a las notificaciones y actualizaciones proporcionadas por los administradores de plataformas como Microsoft 365.

Windows 11 recupera una función clásica de Windows 95

Durante más de treinta años, la barra de tareas de Windows ha sido un componente básico en la interacción diaria con el sistema operativo. Ahora, Microsoft ha respondido a una larga demanda de sus usuarios y ha reincorporado en Windows 11 la posibilidad de mover y cambiar el tamaño de la barra de tareas, una función muy solicitada desde los tiempos de Windows 95.

Con esta actualización, los usuarios pueden situar la barra en cualquiera de los bordes de la pantalla —ya sea arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha— y modificar sus dimensiones de acuerdo a sus preferencias personales.

Esta opción de personalización, ampliamente utilizada en versiones anteriores, dejó de estar disponible con el lanzamiento de Windows 11 en 2021, cuando Microsoft rediseñó completamente el código de la barra de tareas.

La decisión de suprimir esta característica generó una reacción negativa inmediata en la comunidad. Durante más de un lustro, los usuarios insistieron para que se restaurara esta flexibilidad, considerada esencial para adaptar la experiencia de uso a los hábitos y necesidades individuales.

Ante la falta de una solución oficial, muchos optaron por instalar aplicaciones de terceros como WindHawk, ExplorerPatcher o StartAllBack para recuperar la personalización perdida de la barra de tareas.