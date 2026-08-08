Revelan de qué murió Brandon Clarke, jugador de la NBA: la autopsia confirma sobredosis de heroína y cocaína

La muerte de Brandon Clarke, alero de los Memphis Grizzlies, fue accidental y se debió a los efectos combinados de heroína y cocaína, según el médico forense de Los Ángeles (Sergio Estrada-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

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La muerte de Brandon Clarke, alero de los Memphis Grizzlies, fue consecuencia de los efectos combinados de heroína y cocaína, según confirmó el viernes la Oficina del Médico Examinador del Condado de Los Ángeles. El jugador de la NBA tenía 29 años y fue hallado sin vida el 11 de mayo en una vivienda del Valle de San Fernando, en Los Ángeles.

La oficina del médico examinador precisó, en un comunicado citado por ESPN, que también consideró “los efectos combinados de múltiples medicamentos recetados” como una “condición significativa” asociada al deceso, aunque no especificó cuáles. El informe completo, indicó la oficina, estará disponible en una fecha posterior.

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Qué ocurrió la noche del 11 de mayo

Los paramédicos encontraron a Clarke sin respuesta en una habitación de la casa y lo declararon muerto en el lugar, de acuerdo con la información del médico examinador. Fuentes que hablaron con ABC News en ese momento señalaron que se hallaron narcóticos en la escena y que no había indicios de un crimen.

La Oficina del Médico Examinador del Condado de Los Ángeles indicó que múltiples medicamentos recetados también fueron una condición significativa asociada al fallecimiento de Brandon Clarke (Kirby Lee-Imagn Images via REUTERS)

Tras el anuncio del deceso por parte de la franquicia, una persona con conocimiento de la investigación confirmó a The Associated Press —bajo condición de anonimato porque los detalles no habían sido divulgados públicamente— que en la residencia también se encontró parafernalia de drogas.

Clarke tenía contrato vigente con los Grizzlies hasta la temporada 2026-27.

Su carrera: siete temporadas en Memphis y un comienzo prometedor

Clarke llegó a la NBA como seleccionado de primera ronda tras su paso por la Universidad de Gonzaga. Con los Grizzlies disputó los 309 partidos de su carrera profesional, en los que promedió 10.2 puntos y 5.5 rebotes por encuentro, según datos recogidos por ESPN.

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Brandon Clarke fue hallado sin vida el 11 de mayo en una vivienda del Valle de San Fernando y los paramédicos lo declararon muerto en el lugar (Jesse Johnson-Imagn Images via REUTERS)

En su temporada de novato, 2019-20, terminó cuarto en la votación al Mejor Novato del Año. Con el paso del tiempo se consolidó como un complemento de alto rendimiento junto a figuras como Ja Morant y Jaren Jackson Jr., con un estilo de juego inteligente y de mucha energía.

La investigación sobre la muerte de Brandon Clarke detectó narcóticos y parafernalia de drogas en la residencia, sin indicios de un crimen (Dennis Schneidler-USA TODAY Sports via REUTERS)

Las lesiones marcaron sus últimos años. En 2023 sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo mantuvo fuera de la cancha por más de un año completo. En 2025 se sometió a dos procedimientos en la rodilla derecha, y la temporada más reciente la interrumpió por una distensión en la pantorrilla derecha. El equipo ya había anunciado que no volvería a jugar ese año.

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El arresto en Arkansas y el kratom

Unas seis semanas antes de su muerte, Clarke fue detenido en Arkansas tras ser parado por conducir a más de 160 kilómetros por hora en un Corvette nuevo. Los cargos incluyeron exceso de velocidad, conducción temeraria y posesión de una sustancia controlada, según informó CBS News.

El paso de Brandon Clarke por los Grizzlies incluyó un cuarto puesto en la votación al Mejor Novato del Año en la temporada 2019-20 (Petre Thomas-USA TODAY Sports via REUTERS)

Al revisar el vehículo, los agentes encontraron varias bolsas grandes con cápsulas transparentes que contenían una sustancia en polvo de color verde. En el video de la cámara corporal de los oficiales —obtenido por CBS News en julio—, Clarke, esposado en la parte trasera del patrullero, les dijo a los agentes: “Es solo kratom”.

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De acuerdo con el informe policial recogido por ESPN, la bolsa azul contenía aproximadamente 1.200 píldoras. El kratom es un extracto herbal que se usa desde hace siglos y que en varios estados de Estados Unidos se vende libremente en gasolineras. No obstante, en Arkansas su posesión es ilegal, por lo que Clarke fue arrestado y enfrentó cargos de posesión y tráfico de sustancias controladas.

La FDA ha señalado que el kratom se utiliza con frecuencia para el autotratamiento de condiciones como dolor, ansiedad, depresión y síndrome de abstinencia de opioides. En su forma manufacturada, algunos críticos lo denominan “heroína de gasolinera” por su potencial adictivo.

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La oficina del médico examinador no precisó si el kratom fue detectado en el cuerpo de Clarke al momento de su muerte.

La reacción de los Grizzlies y el recuerdo de la comunidad

La franquicia de Memphis expresó su dolor con una declaración que ESPN recogió en su cobertura:

“Brandon fue un compañero de equipo sobresaliente y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado”.