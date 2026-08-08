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Desarticularon una red de narcotráfico tras 14 allanamientos en el este de República Dominicana

La Operación LGTCA dejó 11 detenidos y el decomiso de 10 vehículos, embarcaciones, GPS, equipos de comunicación, dinero y documentos, según el Ministerio Público

La Operación LGTCA se ejecutó desde la madrugada del jueves en zonas turísticas entre la desembocadura del río Chavón y Bayahíbe, con 14 allanamientos, 11 arrestos y la incautación de vehículos, lanchas y dinero (Foto cortesía Ministerio Público)
La Operación LGTCA se ejecutó desde la madrugada del jueves en zonas turísticas entre la desembocadura del río Chavón y Bayahíbe, con 14 allanamientos, 11 arrestos y la incautación de vehículos, lanchas y dinero (Foto cortesía Ministerio Público)
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El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desarticularon desde la madrugada del jueves una red dedicada al narcotráfico tras ejecutar la “Operación LGTCA” en el este de República Dominicana, informó el organismo. El operativo apuntó contra una estructura que recibía, almacenaba y redistribuía cargamentos de sustancias controladas provenientes de Sudamérica.

La base de operaciones, según las autoridades, se ubicaba en el litoral este, en zonas turísticas entre la desembocadura del río Chavón y Bayahíbe, y funcionaba como puente para otras redes internacionales con envíos posteriores hacia Puerto Rico en lanchas rápidas.

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En la intervención simultánea participaron 18 fiscales y más de 300 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras agencias de inteligencia del Estado, bajo coordinación de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas.

Allanamientos y detenidos

El Ministerio Público informó también que ejecutó 14 allanamientos en propiedades vinculadas a la red en La Romana, La Altagracia y Puerto Plata. El despliegue dejó 11 detenidos y el decomiso de 10 vehículos, embarcaciones, dispositivos GPS, equipos electrónicos de comunicación, dinero y documentos.

El despliegue en La Romana, La Altagracia y Puerto Plata incluyó 18 fiscales y más de 300 agentes, con el decomiso de 10 vehículos, embarcaciones, GPS, equipos de comunicación, documentos y efectivo vinculado a la estructura (Foto cortesía Ministerio Público)
El despliegue en La Romana, La Altagracia y Puerto Plata incluyó 18 fiscales y más de 300 agentes, con el decomiso de 10 vehículos, embarcaciones, GPS, equipos de comunicación, documentos y efectivo vinculado a la estructura (Foto cortesía Ministerio Público)

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades confirmaron 10 integrantes dentro de la organización, varios con condenas previas por delitos asociados al narcotráfico en Puerto Rico. Los arrestados serán presentados ante los tribunales para la audiencia de medidas de coerción.

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“Las autoridades han confirmado 10 integrantes dentro de la organización, varios de los cuales cuentan con condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico en Puerto Rico. Las personas arrestadas serán presentadas por el Ministerio Público ante los tribunales para que los jueces les conozcan medidas de coerción”, expone el reporte de las autoridades.

Otro golpe al narcotráfico en República Dominicana

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, destacados en el Muelle de Haina Oriental del municipio Santo Domingo Oeste, coordinados por miembros del Ministerio Público, y dentro del reforzamiento de las acciones para atacar y combatir el narcotráfico, incautaron 41 paquetes de marihuana, ocultos en una carga procedente de los Estados Unidos este jueves.

El hallazgo de los paquetes de la droga se produjo durante una inspección realizada en una de las áreas de verificación, tras perfilar decenas de contenedores que arribaron al país procedente de Brooklyn, Nueva York.

Las autoridades ubicaron su centro logístico en el extremo oriental, donde recibía cargamentos desde Sudamérica para almacenarlos y distribuirlos, con conexiones a otras organizaciones internacionales y envíos posteriores hacia la isla vecina (Foto cortesía Ministerio Público)
Las autoridades ubicaron su centro logístico en el extremo oriental, donde recibía cargamentos desde Sudamérica para almacenarlos y distribuirlos, con conexiones a otras organizaciones internacionales y envíos posteriores hacia la isla vecina (Foto cortesía Ministerio Público)

Al abrir la estructura, se localizó un tanque en cuyo interior se ocupó una caja de cartón donde se hallaron los 41 paquetes de la sustancia, envueltos en fundas negras, con un peso preliminar aproximado de 43 libras.

De acuerdo con el manifiesto de la carga, el envío fue realizado desde el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos y tenía como destino final el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Ayer mismo, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y detener a los responsables de la frustrada operación de narcotráfico internacional.

Estas acciones conjuntas formaron parte de las estrategias coordinadas con el Ministerio Público y agencias aliadas para salvaguardar la seguridad ciudadana y evitar que el suelo dominicano fuera utilizado para el tráfico de sustancias controladas.

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