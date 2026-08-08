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Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Centroamérica exhibe su diversidad, pero mantiene la brecha social

La conmemoración del 9 de agosto vuelve a poner cifras sobre una deuda regional: pobreza extrema, exclusión y acceso limitado a salud, educación y trabajo para comunidades originarias en varios países centroamericanos

Mercado concurrido en Chichicastenango. Numerosas personas en atuendos tradicionales, puestos con flores coloridas y sombrillas, frente a la fachada de una iglesia blanca
Comerciantes y visitantes se congregan en el bullicioso Mercado de Chichicastenango, Quiché, donde se venden flores y artesanías frente a la histórica iglesia. (Los viajes de Claudia.com)
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El Día Internacional de los Pueblos Indígenas reúne cada 9 de agosto la atención del mundo sobre los derechos, la diversidad y los desafíos estructurales de más de 476 millones de personas distribuidas en 90 países.

En el corazón del continente americano, Centroamérica destaca por su diversidad étnica y cultural, con una presencia indígena que se expresa en la lengua, el arte, la organización comunitaria y la relación histórica con la naturaleza.

La región ocupa un lugar central en este panorama global por la persistencia de condiciones adversas, según lo documentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reportes regionales.

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La exclusión social y la pobreza extrema afectan de manera particular a comunidades indígenas de la región. De acuerdo con datos de la ONU, estos pueblos constituyen el 6% de la población mundial y representan al menos el 15% de quienes viven en pobreza extrema.

La situación es especialmente notoria en Panamá, donde, según la iniciativa Panamá Sin Pobreza, más del 80% de los habitantes de las comarcas y territorios indígenas permanece en situación de pobreza.

El desempleo formal alcanza cerca del 85% y la informalidad laboral supera el 90%. El reporte señala que la Comarca Ngäbe-Buglé registra el Índice de Pobreza Multidimensional más alto, superando el 90% en varios distritos, con crisis humanitarias reflejadas en la desnutrición infantil y la alta mortalidad materna.

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La migración hacia provincias vecinas y Costa Rica ha desintegrado comunidades de origen, mientras que el aislamiento geográfico y la dependencia de la agricultura de subsistencia perpetúan la desigualdad. La Comarca Guna Yala basa su economía en el turismo comunitario, aunque enfrenta una pobreza multidimensional cercana al 70%.

En la Comarca Emberá-Wounaan, el aislamiento y la escasez de agua potable clorada mantienen la pobreza multidimensional por encima del 78%.

Las comunidades dependen de la agricultura, la pesca y el turismo ecológico, pero sufren brotes de enfermedades y baja cobertura educativa. El territorio Naso Tjër Di, el más reciente de Panamá, muestra una pobreza cercana al 75% y enfrenta retos vinculados al analfabetismo funcional y la erosión de la identidad cultural.

Los territorios Guna de Madugandí y Wargandí presentan un aislamiento político-administrativo que eleva la pobreza multidimensional a más del 80%. Entre los principales problemas se encuentran la deserción escolar, la falta de centros de salud y los conflictos territoriales.

Indígenas de la comunidad Ngäbe Buglé fueron registrados este sábado, 16 de marzo, al celebrar el aniversario de la creación de su comarca en 1997, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos
Indígenas de la comunidad Ngäbe Buglé fueron registrados este sábado, 16 de marzo, al celebrar el aniversario de la creación de su comarca en 1997, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

En otros Estados como Guatemala, conviven cuatro pueblos principales: maya, ladino/mestizo, xinca y garífuna, donde se reconocen 24 comunidades lingüísticas. Según la organización FLAAR Mesoamérica, la riqueza cultural se refleja en el uso tradicional de plantas nativas para fines medicinales, alimentarios y ceremoniales.

FLAAR Mesoamérica remarca que el racismo, la violencia, la desigualdad y el saqueo de recursos persisten como desafíos diarios. La Asamblea General de la ONU instauró esta efeméride en 1994, y el país instituyó su propia ley de dignificación indígena en 2006, aunque la protección de estos derechos se mantiene insuficiente.

En Honduras, el Estado reconoce oficialmente nueve pueblos indígenas y afrodescendientes, entre ellos Lenca, Miskitu, Garífuna, Tolupan, Pech, Chortis y Tawahka. De acuerdo con la publicación Cipotes Times, estos grupos han defendido el territorio y el medio ambiente, y conservan saberes ancestrales.

El país ha ratificado instrumentos clave como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A pesar de la garantía formal del derecho a la consulta previa y la tierra, la implementación es limitada y los proyectos extractivos suelen avanzar sin consentimiento legítimo.

TEGUCIGALPA (HONDURAS), 12/04/2026.- Un grupo de personas participa en una marcha este domingo, en Tegucigalpa (Honduras). Los pueblos garífunas (negros) de Honduras conmemoraron el 229 aniversario de la llegada de sus descendientes al país exigiendo que se respete el derecho a sus tierras y que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre (CIDH) sobre territorios de su etnia en tres departamentos en el Caribe hondureño. EFE/ Sophia Amador
TEGUCIGALPA (HONDURAS), 12/04/2026.- Un grupo de personas participa en una marcha este domingo, en Tegucigalpa (Honduras). Los pueblos garífunas (negros) de Honduras conmemoraron el 229 aniversario de la llegada de sus descendientes al país exigiendo que se respete el derecho a sus tierras y que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre (CIDH) sobre territorios de su etnia en tres departamentos en el Caribe hondureño. EFE/ Sophia Amador

La situación en Nicaragua es especialmente compleja, en particular para las mujeres indígenas. Según un mapeo realizado por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), se registra un desplazamiento significativo de mujeres miskitas hacia Costa Rica debido a la violencia de colonos y la represión estatal.

Las entrevistas recogidas en San José exponen la precariedad de las condiciones de vida, el aumento del flujo migratorio y las dificultades para acceder a servicios básicos y regularizar la situación migratoria. El acceso a derechos fundamentales sigue siendo un reto, según CISAS.

En El Salvador, la marginación ha marcado la historia de los pueblos indígenas. El país no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, pese a las demandas reiteradas de las comunidades. Tras la masacre de 1932, que extinguió numerosas lenguas originarias, el reconocimiento constitucional llegó en 2014.

Datos del Banco Central de Reserva (BCR) señalan que 68,148 personas se autoidentifican como indígenas, lo que representa el 1.1% de la población. El pueblo Nahua Pipil es el más numeroso, seguido por los Lenca, Kakawira o Cacaopera, Maya Chortí, Maya Pocomames, Xinca, Mangue, Mixe y Alagüilac. La recuperación de la identidad y la protección de los derechos lingüísticos destacan como los retos más inmediatos.

Por su parte, la población indígena de Costa Rica enfrenta un panorama de desigualdad persistente pese al discurso oficial sobre desarrollo e inclusión. Según la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional (UNA), más de 104,000 personas indígenas viven actualmente en el país, expuestas a condiciones de pobreza, exclusión y falta de acceso a servicios básicos.

El informe, divulgado el 11 de junio de 2026, detalla que los niveles de pobreza varían dramáticamente entre territorios, desde un 34.2% en la zona huetar hasta un 94.3% en el territorio cabécar, mientras que el promedio nacional de pobreza en 2025 fue de un 15.2%.

Mujeres indígenas mayas achíes de la comunidad de Rabinal en un nuevo juicio contra tres exparamilitares acusados de delitos de violencia sexual cometidos durante la guerra civil, en la sala de audiencias, en Ciudad de Guatemala, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo)
Mujeres indígenas mayas achíes de la comunidad de Rabinal en un nuevo juicio contra tres exparamilitares acusados de delitos de violencia sexual cometidos durante la guerra civil, en la sala de audiencias, en Ciudad de Guatemala, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo)

En general, la situación de los pueblos indígenas en América Latina implica desafíos compartidos, como la exclusión, el despojo territorial y la discriminación institucional, incluso frente a avances jurídicos. Cipotes Times remarca que la región conserva una riqueza cultural resiliente ante siglos de presión externa.

La implementación de políticas públicas que garanticen la autodeterminación y los derechos colectivos continúa como una deuda pendiente.

Las conmemoraciones del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, impulsadas por la ONU y diversas organizaciones regionales, buscan visibilizar estos retos y alentar el respeto a la diversidad, la inclusión social y el reconocimiento efectivo de los derechos indígenas.

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