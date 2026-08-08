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Nueva advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní: dijo que reabrirá el estrecho de Ormuz cuando EEUU acepte “sus condiciones”

El vocero militar sostuvo que la reanudación del tránsito en la vía marítima clave depende de una aceptación plena de las exigencias de Teherán y del cese de la intervención estadounidense en las negociaciones regionales

Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
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La Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte las “condiciones” de Teherán y deje de intervenir en las negociaciones regionales, en referencia al diálogo entre Irán y Omán sobre la navegación en este paso estratégico.

El estrecho de Ormuz solo se reabrirá si Estados Unidos acepta plenamente las condiciones de Irán y deja de interferir en el proceso de negociaciones regionales”, afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Mohebí, en declaraciones a la agencia Tasnim durante una visita a la provincia de Hormozgan, cerca del estrecho.

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El portavoz no especificó cuáles son las condiciones exigidas, pero aseguró que la decisión sobre la reapertura responde únicamente a los mecanismos y condiciones que establece la República Islámica, y que este tema no está relacionado con las negociaciones entre Teherán y Mascate.

En el momento en que Estados Unidos acepte las condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz será reabierto, sin duda”, añadió.

El general remarcó la importancia del estrecho de Ormuz para Irán, señalando que no se trata solo de una ruta económica, sino también de un componente estratégico y geográfico clave para el país.

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Varias personas caminan junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera en la plaza Imam Hussein en Teherán, Irán, el 12 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Varias personas caminan junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera en la plaza Imam Hussein en Teherán, Irán, el 12 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

De acuerdo con fuentes iraníes, Irán y Omán alcanzaron en los últimos días un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho y están finalizando una declaración conjunta al respecto.

Según la versión iraní, la nueva ruta temporal atravesará aguas de Irán y Omán, permitiendo el paso de buques comerciales bajo un nuevo modelo de gestión, que reemplazará a las rutas provisionales establecidas previamente por ambos gobiernos.

En julio, Irán anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, que antes del conflicto permitía el tránsito del 20% del petróleo mundial. Estados Unidos respondió restableciendo el bloqueo naval sobre puertos y embarcaciones iraníes, lo que detuvo las negociaciones bilaterales en el marco del memorando de entendimiento para la paz firmado el 17 de junio.

Irán ha reiterado que un acuerdo con Omán no implicará automáticamente la reapertura del estrecho de Ormuz.

Un miembro de las fuerzas de seguridad hutíes opera una ametralladora montada en la parte trasera de un vehículo de patrulla en el lugar de una manifestación contra Arabia Saudita, en medio de una escalada de tensiones con el reino, en Saná, Yemen, el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Khaled Abdullah)
Un miembro de las fuerzas de seguridad hutíes opera una ametralladora montada en la parte trasera de un vehículo de patrulla en el lugar de una manifestación contra Arabia Saudita, en medio de una escalada de tensiones con el reino, en Saná, Yemen, el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Khaled Abdullah)

El Ejército de Yemen lanzó una operación contra posiciones de los rebeldes hutíes

En otro orden, el Ejército de Yemen anunció la ejecución de una operación militar contra posiciones, efectivos y equipamiento de los rebeldes hutíes en distintos puntos de las líneas de contacto, en respuesta a los recientes ataques atribuidos a los insurgentes contra fuerzas gubernamentales y civiles en las provincias de Marib y Hadramaut, que dejaron al menos tres soldados muertos.

El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes, coronel Majed al Nuzayli, informó sobre la operación a través de un comunicado difundido por los canales oficiales y en una intervención televisiva. Según su declaración, la acción se dirigió contra “elementos y equipamiento de los hutíes en distintos frentes”.

El Ejército justificó la ofensiva como respuesta a los “repetidos, traicioneros y terroristas” ataques perpetrados por la milicia hutí, que, de acuerdo con las autoridades yemeníes, provocaron muertes y lesiones tanto a militares como civiles.

Al Nuzayli destacó la coordinación entre las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas en la realización de la operación y advirtió que cualquier ataque contra uno de sus frentes será considerado una agresión contra todo el ejército. “Si alguien os agrede, respondedle en la misma medida en que os haya agredido, y temed a Dios; y sabed que Dios está con los que le temen”, citó el portavoz, recurriendo a un versículo del Corán en su mensaje.

En su mensaje, las autoridades militares de Yemen hicieron un llamado a la población y a las tribus locales para que respalden a las fuerzas gubernamentales y mantengan la cohesión social ante lo que describen como intentos de involucrar al país en conflictos regionales promovidos por intereses externos, en relación a la actual guerra en Medio Oriente.

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