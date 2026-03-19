Dos frases que están prohibidas decir durante una llamada desconocida: aumentan el riesgo de estafa

Las comunicaciones de personas extrañas suelen buscar generar dudas o urgencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los fraudes telefónicos ha llevado a organismos y plataformas a emitir advertencias sobre los riesgos que implica responder de forma descuidada a llamadas desconocidas.

Diversas autoridades han alertado sobre el peligro de pronunciar determinadas frases durante estas interacciones, pues pueden facilitar el acceso no autorizado a cuentas bancarias y perfiles en aplicaciones como WhatsApp.

En el centro de estas alertas se encuentran dos expresiones que, aunque cotidianas, se han convertido en herramientas clave para los ciberdelincuentes.

El fenómeno conocido como vishing, basado en técnicas de ingeniería social, utiliza el consentimiento verbal y la obtención de códigos de verificación como puertas de entrada para perpetrar robos de identidad y fraudes millonarios.

Cuál es la palabra que nunca se debe decir en una llamada desconocida

Una simple respuesta afirmativa puede ser utilizada para validar transacciones sin el conocimiento del titular y facilitar fraudes bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responder afirmativamente a una llamada de un número oculto o no identificado puede tener consecuencias más severas de lo que se imagina. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la palabra “sí” se ha convertido en un vector crítico para la validación fraudulenta de transacciones.

Los estafadores suelen iniciar la conversación con preguntas diseñadas para obtener esta respuesta, como “¿Está usted autorizando alguna transacción en este momento?” o “¿Desea actualizar sus datos?”.

La grabación de la voz diciendo “sí” permite a los ciberdelincuentes simular el consentimiento del titular ante bancos y servicios en línea, facilitando la suplantación de identidad. Las víctimas suelen descubrir el fraude solo después de recibir notificaciones extrañas o al detectar movimientos no reconocidos en sus cuentas.

Qué código de WhatsApp nunca se debe revelar a ninguna persona

El código de de verificación de WhatsApp permite abrir la cuenta en otro dispositivo. (Foto: Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

El segundo gran riesgo identificado por las autoridades y plataformas tecnológicas está vinculado con el código de verificación de WhatsApp.

Cuando alguien intenta registrar un número en un nuevo dispositivo, la aplicación envía automáticamente un código de seis dígitos por SMS. Si el usuario lo comparte, el control total de la cuenta queda en manos del estafador.

El centro de ayuda de WhatsApp insiste en que el código nunca debe ser facilitado a extraños, ni siquiera a quienes dicen pertenecer a la empresa o a un supuesto soporte técnico.

Los estafadores pueden suplantar la identidad de la víctima para cometer otros delitos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al obtener el código, los atacantes acceden a los mensajes, contactos y grupos, y pueden suplantar la identidad digital de la víctima para expandir la estafa. Sin este código, los atacantes no pueden realizar el secuestro de la cuenta, lo que subraya la importancia de mantenerlo en secreto absoluto.

Qué medidas tomar ante una llamada sospechosa

Frente a una llamada inesperada de un número desconocido, la pauta de las autoridades es no confirmar la identidad ni proporcionar ningún tipo de dato personal.

Tampoco se debe compartir códigos de verificación ni emitir afirmaciones que puedan ser grabadas. En caso de presión o insistencia por parte del interlocutor, lo más seguro es colgar inmediatamente.

Tras recibir una llamada de este tipo, conviene verificar a través de canales oficiales si la entidad mencionada intentó realmente establecer contacto.

Es necesario de cualquier llamada que pida actuar rápido o decir información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se debe revisar los movimientos bancarios y modificar las contraseñas de las cuentas que podrían haberse visto comprometidas. La reacción rápida es fundamental para minimizar el impacto del fraude.

Por qué es clave el monitoreo y la comunicación directa con los servicios financieros

El monitoreo constante de los movimientos bancarios y el contacto directo con los responsables de los servicios financieros constituyen barreras de protección adicionales frente al fraude digital. La mayoría de las víctimas solo detecta el problema tras recibir alertas inusuales o al intentar acceder a servicios bloqueados.

Asimismo, autoridades y aplicaciones coinciden en que la educación digital y la vigilancia activa son factores claves en la prevención. Ante cualquier sospecha, la comunicación inmediata con la entidad financiera puede limitar los daños y evitar la propagación del fraude a nuevos contactos o cuentas asociadas.