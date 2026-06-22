Gastar 1.000 dólares en Steam representa tener el juego más caro: solo te felicitan por comprarlo

Steam vende un juego de 999,99 dólares que solo felicita al comprador por gastarlos - Valve

En el catálogo de Steam, la plataforma de distribución de videojuegos de Valve, un usuario que ordenó la biblioteca por precio descendente encontró algo que no encaja con ninguna categoría convencional: un título llamado Congratulations On Your Purchase que se vende a 999,99 dólares y cuyo contenido se limita a felicitar al comprador por haber gastado ese dinero.

El juego fue lanzado el 28 de mayo de 2025 por Minimum Viable Prestige, con Worth It Studio como publicador, y pasó desapercibido hasta que ese hallazgo circuló en comunidades de jugadores.

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La pregunta que nadie termina de responder es si se trata de una broma elaborada, de una obra de arte digital o de un experimento sobre los límites del consumo en plataformas de entretenimiento. Lo que sí está claro es que el título existe, tiene precio y alguien, en algún momento, lo ejecutó.

Congratulations On Your Purchase cuesta casi 1.000 dólares y no tiene misiones ni combates - crédito captura de pantalla Steam

Qué ofrece el juego más caro de Steam

La experiencia transcurre en primera persona dentro de lo que los desarrolladores describen como un palacio. El entorno incluye lámparas de araña, alfombras rojas y barreras de terciopelo. Al final de ese recorrido, el usuario encuentra un certificado digital enmarcado en una pared virtual. Ese es el premio por haber desembolsado casi mil dólares.

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La página del título en Steam abraza el tono irónico desde su descripción oficial. Los desarrolladores afirman que preguntarse si la experiencia vale 999,99 dólares es, en sus propias palabras, “filosóficamente hablando, imposible de responder”. La frase funciona tanto como defensa ante la crítica como declaración de intenciones sobre lo que el producto representa.

El título no tiene combates, enemigos, misiones, árboles de habilidades ni cajas de botín, una lista de ausencias que puede leerse como una parodia de los elementos más cuestionados del videojuego comercial contemporáneo. Tampoco tiene reseñas de usuarios registradas en Steam, y su pico histórico de jugadores simultáneos es de una sola persona.

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Congratulations On Your Purchase tiene un único logro desbloqueable, titulado “You are now one of us”. Se obtiene simplemente por poseer el juego y ejecutarlo. No hay ningún desafío adicional ni tarea que completar. El logro es la compra misma, lo que convierte al título en un objeto concebido para ser tenido, no para ser jugado.

Su valor, si tiene alguno, es simbólico: quien lo tiene en su biblioteca de Steam puede mostrarlo como señal de que gastó mil dólares en algo que no sirve para nada. El estudio parece consciente de esa paradoja y la usa como argumento de venta.

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Cómo descargar juegos gratuitos en Steam

El logro único del juego más caro de Steam es poseerlo y ejecutarlo una vez - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al extremo de los 999,99 dólares, Steam ofrece también una sección de títulos completamente gratuitos que se actualiza con frecuencia y que sigue una lógica opuesta: estudios independientes que buscan audiencia sin cobrar nada. El proceso para reclamar esos títulos es directo:

Acceder a la cuenta de Steam desde la aplicación en el computador o desde store.steampowered.com. Buscar los juegos gratuitos usando la barra de búsqueda o navegando por la sección de novedades y juegos gratuitos. Añadir el título a la biblioteca haciendo clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio figure en cero. Confirmar la adquisición: el juego queda guardado de forma permanente y puede instalarse en cualquier momento, incluso después de que termine la promoción.

Para no perder esas oportunidades, los especialistas recomiendan revisar con frecuencia esa sección, activar las notificaciones de Steam y acceder directamente a los títulos desde la tienda oficial. Algunos juegos gratuitos vuelven a ser de pago sin previo aviso, por lo que reclamarlos mientras están disponibles garantiza el acceso permanente a la biblioteca.

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La plataforma también suele acompañar las promociones gratuitas con descuentos en títulos relacionados, lo que permite ampliar la colección a bajo costo. Compartir esas promociones con otros usuarios facilita descubrir nuevos géneros y aprovechar mejor las ofertas del catálogo.

El contraste entre este título y la abundante oferta de juegos gratuitos en Steam pone en evidencia que, en el universo de los videojuegos, el precio no siempre guarda relación con la experiencia o el contenido ofrecido.

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