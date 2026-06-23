Final de Toy Story 5 demuestra que la tecnología no es una amenaza para los niños, pero depende de los padres

Toy Story 5 plantea el conflicto entre los juguetes tradicionales y la tableta Lilypad por la atención de Bonnie. (Pixar)

Ser padre hoy implica estar en una lucha constante con el acceso de nuestros hijos a la tecnología. Tablets, celulares, computadores, consolas y juguetes inteligentes aparecen en todo momento y Toy Story 5 sirve como una muestra del alcance de este reto.

La trama de la nueva entrega de Pixar se centra en el desafío que enfrentan los juguetes tradicionales (Buzz, Jessie, Woody y demás) ante la irrupción de una tablet, llamada Lilypad, que capta la atención de Bonnie, la niña protagonista.

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Y esta batalla no es solo por el tiempo de juego, sino por el sentido de pertenencia, la imaginación y la forma en que los niños construyen vínculos y afrontan sus inseguridades. El punto clave en el que como padres debemos saber intervenir, para no convertir la tecnología en una amenaza.

Quién es el villano de Toy Story 5: ¿la tecnología?

En Toy Story 5, la aparición de la tablet Lilypad representa el temor recurrente de muchos padres: que las pantallas terminen desplazando el juego libre y la socialización presencial.

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Bonnie recibe la tablet Lilypad para integrarse con otras niñas a través de The Pond, una plataforma digital para chatear y jugar. (Pixar-Disney via AP)

Bonnie, una niña tímida, recibe el dispositivo con la intención de ayudarla a integrarse con sus posibles amigas. A través de una plataforma digital llamada The Pond, puede chatear, jugar y pertenecer a grupos en línea.

Lo que inicia como una herramienta para facilitar amistades, pronto revela su lado problemático: Bonnie se aísla de sus juguetes y comienza a sentir vergüenza de su propio modo de jugar.

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La película retrata cómo la tecnología puede convertirse en antagonista cuando reemplaza la imaginación y la interacción real. La presión social y el miedo al rechazo llevan a Bonnie a esconder su verdadera forma de ser, lo que desemboca en situaciones de bullying y ciberacoso.

Este conflicto no es una simple pelea entre juguetes “buenos” y pantallas “malas”, sino una representación fiel de los desafíos que enfrentan los niños modernos, empujados a madurar antes de tiempo y a renunciar a lo que les da alegría por encajar en un grupo.

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La película expone que la presión social, el bullying y el ciberacoso afectan a Bonnie cuando oculta su forma de ser para encajar.(Captura de tráiler oficial)

Cuál debe ser el rol de los padres, según Toy Story 5

La historia de Toy Story 5 va mucho más allá del entretenimiento infantil. Pixar también quiere poner en evidencia la angustia que viven los padres de Bonnie al ver a su hija sin amigos y los retos que llegan con la compra de una tablet: ¿Hasta qué punto permitir la entrada de la tecnología en la vida de los hijos es beneficioso? ¿Cómo saber cuándo intervenir, orientar o limitar su uso?

La película propone una respuesta clara: la presencia activa y la comunicación abierta son las herramientas fundamentales. Los padres no deben delegar en la tecnología la tarea de socializar o entretener a sus hijos, sino acompañar, dialogar y establecer reglas claras.

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Fabio Assolini, investigador en Seguridad para América Latina en Kaspersky, considera que “la educación para un uso seguro y consciente de la tecnología es la principal herramienta de protección que podemos ofrecer”.

Toy Story 5 presenta a los padres de Bonnie ante el dilema de cuánto permitir y cómo regular el uso de la tecnología en la infancia.

Durante la película los padres de Bonnie están en roles diferentes. Si bien durante un tiempo le permiten la interacción con la tablet durante largas horas, también saben intervenir frente a los problemas que surgen de ese exceso, escucharla y enfrentar con ella sus sentimientos.

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Cómo termina Toy Story 5 y cuál es su mensaje

El desenlace de Toy Story 5 demuestra que la relación con la tecnología no es de extremos. Lilypad, la tableta que parecía ser la gran villana, termina colaborando con los juguetes para ayudar a Bonnie a reconectar con su verdadera amiga, Blaze.

La historia no concluye con la derrota de la tecnología, sino con su integración en la vida de los niños de manera equilibrada. El verdadero conflicto no es entre lo viejo y lo nuevo, sino entre aquellas herramientas que potencian la imaginación y la libertad, y aquellas que, mal gestionadas, empujan a los niños a esconder quiénes son.

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En ese sentido, la película responde de manera directa a la pregunta sobre si la tecnología es mala para los niños: no lo es por naturaleza. El riesgo surge cuando se convierte en el centro absoluto de la vida infantil, desplazando el juego libre y la interacción genuina.

El final de Toy Story 5 muestra que la tecnología no es mala por naturaleza y puede integrarse de forma equilibrada sin reemplazar el vínculo real.

El mensaje que nos deja Toy Story 5 es que una pantalla puede servir para conectar a dos personas, pero no puede sustituir el momento en que esas personas se encuentran, juegan, se escuchan y se reconocen.

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Además, que como padres el acompañamiento debe ser continuo, nunca ignorar qué hacen ellos en chats y juegos, con quién hablan, cómo los tratan, cómo se sienten y qué quieren hacer. Todo ese contexto sano permitirá una relación sana con la tecnología.