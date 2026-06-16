Toy Story 5 tiene un juego gratis y exclusivo en Google: cómo activar en celular y PC

Toy Story 5 cuenta con un juego oculto den Google que se activa en el buscador. REUTERS/Jack Taylor

Con el estreno de Toy Story 5 este mes de junio de 2026, Google activó un juego oculto en su buscador que simula una máquina de garra, en alusión directa a uno de los elementos más reconocibles de la saga de Pixar y Disney, los extraterrestres verdes.

Para acceder, basta con ingresar “Toy Story” en el buscador (desde el celular o el computador) y pulsar el ícono de un brazo mecánico que aparece en los resultados. La pantalla despliega entonces una máquina de garra interactiva con la que el usuario puede intentar atrapar a los extraterrestres verdes típicos así como los mismos elementos de la página de Google.

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Toy Story 5, dirigida por Andrew Stanton y codirigida por Kenna Harris, llega a los cines 31 años después del estreno de la primera entrega, en 1995, y coincide con el 30.º aniversario de Pixar Animation Studios. La cinta dura una hora y 42 minutos y es producida por Lindsey Collins.

Los usuarios pueden obtener un extraterrestre verde con este juego oculto. (Google)

Qué está preguntando los usuarios sobre Toy Story 5 en Google

Además de interactuar con el juego, los usuarios acuden a Google para consultar información sobre Toy Story 5. La pregunta más frecuente en Colombia y México es la fecha de estreno, la cual es el 17 de junio en diversos países.

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En algunas regiones como España, Disney+ permite conseguir las entradas para el cine directamente desde su plataforma.

Los usuarios también preguntan sobre el papel de la tecnología en esta nueva entrega. En ella, Jessie —la vaquera que debutó en Toy Story 2— asume el liderazgo del grupo de juguetes por primera vez. Woody, Buzz Lightyear, Rex, Hamm y el resto de la pandilla regresan junto a Bonnie para enfrentarse a un desafío sin precedentes: la irrupción de las pantallas en la vida de los niños.

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La gran antagonista es Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana a la que da voz Greta Lee en la versión original. El dispositivo capta la atención de Bonnie y desplaza a los juguetes tradicionales, aunque, según la productora Lindsey Collins, “el objetivo de los personajes no es deshacerse de la tecnología, sino volver a usar la imaginación para jugar como antes”.

El juego oculto de Toy Story de Google está disponible gratis en celulares y computadores. (Google)

En el doblaje al español para América Latina, la cantante y actriz Belinda presta su voz a Lilypad. La película también incorpora a Bad Bunny, Penélope Cruz y Bizarrap entre sus actores de doblaje.

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Cómo conseguir entradas para Toy Story 5 en Disney+

Desde disney.es/peliculas/toy-story-5, los usuarios en España pueden comprar las entradas de cine directamente en la web oficial de Disney. Basta con seleccionar la fecha, el cine y el horario preferidos, elegir los asientos y completar el pago en línea.

Qué otro juego oculto tiene Google

Otro juego oculto de Google activo en este momento es el del Mundial 2026. Para activarlo, basta con buscar desde el celular términos como “Copa”, “Mundial 2026” o el nombre de un partido —por ejemplo, “Colombia vs. Portugal”— en la aplicación o el navegador móvil de Google.

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Este juego oculto de Google inspirado en la Copa Mundial 2026 consiste en cobrar penales. (Google)

Al cargar los resultados, aparece un ícono azul con una pelota de fútbol en la esquina inferior derecha de la pantalla. El juego no está disponible en computador.

El minijuego se llama Mini Cup y funciona tanto en Android como en iOS, sin necesidad de descargar ninguna aplicación.

La dinámica es sencilla: el usuario elige un partido del torneo real, selecciona la selección que quiere representar y cobra penales arrastrando la pelota hacia el sector del arco al que apunta. El arquero se desplaza de un palo al otro y se vuelve más veloz con cada gol convertido.

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Si el disparo sale desviado o el portero lo detiene, el juego termina. A partir de los 15 goles consecutivos, la dificultad da un salto considerable.

Los puntos acumulados por cada usuario se suman al total de su selección en una tabla de clasificación mundial que se actualiza en tiempo real.

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