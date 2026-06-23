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El 65% de las usuarias de apps de citas aprovecharía el Mundial 2026 para concretar una aventura amorosa

El 68% de las mujeres y el 70% de los hombres encuestados en Latinoamérica considera que el torneo facilita encuentros fuera de la pareja

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Imagen de usuarios interactuando en una aplicación de citas en su smartphone. Exploran vínculos, practican sexting y buscan matches significativos. Una representación visual de la moderna escena de las citas en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)
La actividad en plataformas de citas suele incrementarse en eventos deportivos o multitudinarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

A casi dos semanas del inicio del Mundial FIFA 2026, la actividad en las aplicaciones de citas online ha registrado un repunte entre las mujeres que buscan una experiencia paralela a su relación amorosa en el contexto de la máxima competencia futbolística.

Según un sondeo difundido por la app de citas Second Love, el 65% de las usuarias afirmó que aprovecharía el evento deportivo para concretar una aventura amorosa o reencontrarse con un amante, en especial durante los partidos clave de sus selecciones nacionales.

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De acuerdo con esta aplicación dirigida a personas casadas o en pareja interesadas en relaciones extramatrimoniales, el interés femenino alcanzó cifras inéditas en comparación con torneos anteriores.

El informe, basado en la actividad de más de dos millones de usuarios latinoamericanos, destaca que los movimientos en la app aumentaron un 25% entre las mujeres durante las semanas previas al certamen.

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Por qué el Mundial genera una alta interacción en app de citas

Un hombre joven, de perfil, con camiseta de fútbol sostiene un smartphone amarillo con una aplicación financiera activa, mientras un partido de fútbol se ve en una TV de fondo.
Las largas jornadas futboleras y la desconexión emocional en pareja impulsan el uso de plataformas de citas entre mujeres en busca de nuevas experiencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de fútbol suele modificar rutinas familiares y de pareja. Con jornadas extensas frente al televisor y reuniones sociales frecuentes, muchas personas perciben una reducción del tiempo compartido en pareja.

Este escenario, sumado a la desconexión emocional que puede presentarse durante grandes eventos deportivos, impulsa la búsqueda de nuevas experiencias afectivas.

El sondeo de la app indica que el más de 6 de cada 10 de las mujeres encuestadas manifestó su intención de concretar un encuentro amoroso durante el Mundial.

Asimismo, la plataforma de citas en línea observó que durante el pasado torneo de Qatar 2022, la actividad femenina en apps de citas aumentó en los momentos en que jugaban las selecciones latinoamericanas.

Cómo varía el comportamiento de hombres y mujeres durante la Copa Mundial

Hombre en camiseta de Alemania mira fútbol en TV. Sentado en sofá con comida, botellas, latas y cartel de 'no hablar'.
El público masculino suele enfocar su atención en los partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio reveló una gran diferencia entre los géneros. Mientras solo el 15% de los hombres reconoció que dejaría de ver un partido para encontrarse con una amante, la mayoría de las mujeres consideró el torneo una oportunidad para priorizar una aventura sentimental.

Otro dato clave es que la actividad de los usuarios masculinos suele descender cerca de un 20% durante el Mundial, a medida que la atención masculina se concentra en el fútbol. En contraste, la actividad femenina no solo se mantiene sino que crece en estas fechas, marcando una tendencia que se repite en cada edición del torneo.

Qué países lideran el ranking de infidelidades durante eventos deportivos

(imagen ilustrativa infobae)
Varios países están en el podio de mayores infidelidades en app de citas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el análisis de comportamiento de usuarios realizado por Second Love, los países latinoamericanos con mayor crecimiento en interacciones extramatrimoniales durante el Mundial son Brasil, Argentina, Colombia, México y Uruguay.

En estos lugares, las conexiones entre personas en pareja o casadas aumentan notoriamente durante eventos futbolísticos de gran magnitud.

Las cifras de la app muestran que estos países concentran el mayor volumen de registros e interacciones en la región, sobre todo en las semanas previas y durante los partidos de sus selecciones.

Por qué podría incrementarse la infidelidad durante eventos deportivos

Especialistas sostienen que eventos deportivos como el Mundial 2026 intensifica problemas previos y favorece la búsqueda de relaciones paralelas, sin ser la causa directa de la infidelidad. (Foto: REUTERS/Luisa González)
Especialistas sostienen que eventos deportivos como el Mundial 2026 intensifica problemas previos y favorece la búsqueda de relaciones paralelas, sin ser la causa directa de la infidelidad. (Foto: REUTERS/Luisa González)

Según Second Love, los eventos deportivos como el Mundial 2026 no causan por sí mismo la aparición de infidelidades, pero sí actúa como catalizador de conflictos previos, sobre todo en parejas que experimentan distanciamiento emocional.

El 68% de las mujeres y el 70% de los hombres encuestados por Second Love consideran que durante eventos futbolísticos de alcance masivo resulta más fácil mantener una relación paralela fuera del conocimiento de la pareja.

Las largas jornadas futboleras, la multiplicación de salidas grupales y la atención puesta en el torneo crean un contexto adecuado para que estos encuentros pasen inadvertidos.

En este sentido, la combinación entre rutina, pasión por el fútbol y menor interacción afectiva genera un terreno fértil para la búsqueda de nuevas relaciones.

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