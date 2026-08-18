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Cada cuánto tiempo se deben limpiar el altavoz y el micrófono del celular

En términos de higiene, la grasa natural de la piel y los restos de maquillaje se transfieren al auricular y al micrófono durante el uso cotidiano

celular - altavoces - móvil - IA - tecnología - 11 de mayo
El uso diario del teléfono expone tanto el altavoz como los micrófonos a la acumulación de polvo. (Imagen ilustrativa Infobae)
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La frecuencia ideal para limpiar el altavoz y el micrófono del celular depende de la exposición diaria a polvo, grasa y suciedad, pero existe una pauta general: realizar una limpieza superficial cada una o dos semanas y una limpieza más detallada de forma mensual.

Mantener estos componentes libres de residuos previene la pérdida de volumen, distorsión de sonido y problemas de higiene, de acuerdo con las recomendaciones expuestas por Gemini.

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Por qué es importante limpiar regularmente el altavoz y el micrófono del celular

El uso diario del teléfono expone tanto el altavoz como los micrófonos a la acumulación de polvo y partículas provenientes del ambiente o de los bolsillos. Con el tiempo, esta acumulación puede obstruir las rejillas y afectar el rendimiento del sonido.

La limpieza superficial del altavoz y los micrófonos se aconseja realizar cada una o dos semanas.
La limpieza superficial del altavoz y los micrófonos se aconseja realizar cada una o dos semanas.

Según la fuente, la disminución gradual del volumen y la distorsión del audio suelen tener su origen en estos residuos, que dificultan la salida de las ondas de sonido o alteran la vibración de la membrana interna.

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Además, los teléfonos modernos incorporan entre dos y cuatro micrófonos distribuidos en diferentes zonas del chasis, cada uno con una función específica. El micrófono principal, situado en la parte inferior, es responsable de las llamadas y grabaciones de voz, mientras que los secundarios cumplen tareas como la cancelación de ruido ambiental o la grabación de video.

Si estos orificios se bloquean, la calidad de las llamadas y grabaciones se ve comprometida, llegando incluso a que la otra persona escuche la voz de manera lejana o distorsionada, como si estuviera bajo el agua.

Primer plano de una persona sosteniendo un teléfono azul oscuro y usando una aguja fina de metal para limpiar su puerto de carga USB-C.
Una persona utiliza una aguja para limpiar cuidadosamente el puerto de carga USB-C de un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de higiene, la grasa natural de la piel y los restos de maquillaje se transfieren al auricular y al micrófono durante el uso cotidiano. Esta capa de grasa atrapa y retiene el polvo ambiental, formando una película difícil de eliminar si no se actúa con regularidad. Por este motivo, Gemini subraya la importancia de no dejar pasar meses sin realizar una limpieza adecuada.

Métodos y frecuencia recomendada para limpiar los componentes de audio del teléfono

La limpieza superficial del altavoz y los micrófonos se aconseja realizar cada una o dos semanas. Esta tarea consiste en pasar un paño de microfibra seco y emplear un cepillo de cerdas suaves, siempre en seco, para retirar el polvo acumulado de la superficie y las ranuras.

Para la limpieza mensual, se recomienda quitar la funda protectora, inspeccionar los orificios con una fuente de luz y eliminar cualquier suciedad visible. Cuando el teléfono ha estado expuesto a ambientes con partículas finas como harina, arena o aserrín, la limpieza debe efectuarse de inmediato.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
De acuerdo con Gemini, se debe iniciar la limpieza en los puertos, continuar con los altavoces y terminar en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento seguro comprende tres pasos principales. El primero es el cepillado en seco, para lo cual se utiliza un cepillo de dientes limpio y de cerdas suaves. El teléfono debe sostenerse ligeramente inclinado hacia abajo, facilitando que la suciedad caiga fuera del dispositivo.

El segundo paso consiste en utilizar una pequeña cantidad de masilla adhesiva. Esta se aplica suavemente sobre las rejillas y orificios, retirándola después para que la suciedad adherida salga junto con la masilla. Finalmente, se aconseja pasar un paño de microfibra apenas humedecido con alcohol isopropílico al 70 % o superior sobre la superficie externa del dispositivo para desinfectar.

La IA de Google advierte de manera explícita qué prácticas deben evitarse. El uso de objetos punzantes, alfileres, agujas o clips puede dañar la malla protectora o la membrana interna del teléfono, comprometiendo la protección contra el agua y el funcionamiento acústico.

Igualmente, el aire comprimido a alta presión puede romper la membrana del altavoz o desplazar los componentes internos. Por último, el contacto con líquidos directos o el uso de alcohol medicinal común es riesgoso, ya que estos productos contienen agua y pueden oxidar las piezas internas si penetran por los orificios.

Primer plano de una mano utilizando una aguja para extraer un cúmulo de pelusa y suciedad de un puerto de carga USB-C negro en la parte inferior de un smartphone.
Los teléfonos modernos incorporan entre dos y cuatro micrófonos distribuidos en diferentes zonas del chasis, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de no mantener limpios el altavoz y el micrófono del smartphone

La acumulación de polvo y suciedad en los altavoces y micrófonos de un teléfono puede reducir de forma significativa la calidad del audio. Cuando las rejillas se tapan, el sonido pierde potencia y claridad, mientras que la suciedad en contacto con la membrana interna puede generar vibraciones irregulares, causando distorsión o un tono metálico.

La obstrucción de los micrófonos, especialmente el principal, afecta la percepción de la voz durante llamadas y grabaciones, llegando incluso a dificultar el uso de asistentes de voz o comandos.

Por otro lado, la falta de higiene puede favorecer la formación de una capa persistente de grasa y polvo que se adhiere con fuerza a las superficies, dificultando su remoción posterior y favoreciendo el deterioro estético y funcional del dispositivo.

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