Dónde ver Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026, hora del partido, alineaciones y más preguntas trend en Google

Inglaterra y Ghana se enfrentan por el Grupo L del Mundial 2026. (Composición Infobae)

Inglaterra y Ghana protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con tres puntos tras ganar en su debut y buscarán una nueva victoria que les permita acercarse a los octavos de final sin depender de la última fecha de la fase de grupos.

La selección inglesa derrotó a Croacia en su estreno, mientras que Ghana sorprendió al imponerse por 1-0 sobre Panamá, un resultado que confirmó el buen momento del conjunto africano. El partido se disputará en el Estadio Boston y promete ser uno de los más llamativos de la jornada por el nivel de las dos selecciones y por la lucha por el liderato del grupo.

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¿A qué hora juegan Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026?

El encuentro entre Inglaterra y Ghana se jugará este miércoles y los horarios variarán según cada país:

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 17:00 horas.

Chile, Bolivia, Venezuela y Miami (Estados Unidos): 16:00 horas.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 15:00 horas.

México, El Salvador, Honduras y Costa Rica: 14:00 horas.

España: 22:00 horas.

Con ambos equipos igualados en puntos, el resultado podría ser decisivo en la pelea por el primer lugar del Grupo L.

Inglaterra se enfrentará a Ghana por el liderato del Grupo L del Mundial 2026. (Instagram)

¿Dónde ver Inglaterra vs Ghana en vivo?

La transmisión del partido estará disponible en diferentes plataformas y canales de televisión, dependiendo del país:

Argentina: Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium.

Uruguay: Canal 5 y DSports.

España: DAZN y La 1.

México: ViX.

Colombia y Ecuador: DSports.

Perú: América TV y DirecTV Sports.

Venezuela: Televen, DSports y DGO.

Estados Unidos: Telemundo, Peacock, FOX One y FOX.

Centroamérica: FOX.

La expectativa es alta debido al gran arranque de ambas selecciones en el torneo.

Inglaterra y Ghana se enfrentan por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un duelo que podrá seguirse en Perú por televisión y plataformas de streaming. (FA)

Inglaterra busca consolidar su favoritismo

El equipo dirigido por Thomas Tuchel dejó buenas sensaciones en su debut. La victoria sobre Croacia mostró una versión más equilibrada de los ingleses, con un mejor funcionamiento colectivo y una presión alta que complicó a su rival.

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Harry Kane continúa siendo la principal referencia ofensiva, mientras que Jude Bellingham se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes del mediocampo. Inglaterra también ha mostrado una evolución en defensa, uno de los aspectos que había generado cuestionamientos durante las eliminatorias.

Una victoria frente a Ghana dejaría a los europeos con un panorama muy favorable de cara a la clasificación a los octavos de final.

La jornada mundialista presenta un atractivo choque entre Inglaterra y Ghana. (FA)

Ghana quiere seguir sorprendiendo

La selección africana llega fortalecida tras vencer a Panamá por 1-0 en un encuentro que se definió en los minutos finales. El conjunto dirigido por Carlos Queiroz demostró orden táctico y una gran capacidad para aprovechar los espacios en ataque.

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La velocidad de jugadores como Kamaldeen Sulemana y Antoine Semenyo representa una de las principales armas del equipo africano, que intentará incomodar a Inglaterra mediante rápidas transiciones y una sólida estructura defensiva.

Históricamente, las selecciones africanas han sido rivales complicados para varios equipos europeos, y Ghana buscará prolongar esa tendencia en uno de los partidos más esperados de la fecha.

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Inglaterra llega con la intención de consolidar su posición en la tabla, mientras Ghana busca mantener vivas sus opciones de clasificación en una zona cada vez más disputada. (Ghana Football Association)

Posibles alineaciones del partido

Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, N’ O Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.

Ghana

Lawrence Atzi Zigi; Gideon Mensah, Jerome Opoku, Jonas Adjei Adjetey, M. Senaya; Caleb Yirenkyi, Elisha Owusu; Antoine Semenyo, Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana; J. Awey.

DT: Carlos Queiroz.

Con ambos equipos invictos y en la pelea por la cima del Grupo L, el duelo en Boston puede marcar un punto de inflexión en la clasificación y dejar a uno de los dos con un pie en los octavos de final del Mundial 2026.

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