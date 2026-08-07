Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

Marcelo Saracchi fue transferido al Houston Dynamo y se despide de Boca Juniors (@BocaJrsOficial)

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Boca Juniors anunció oficialmente que Marcelo Saracchi fue transferido en forma definitiva al Houston Dynamo de la MLS. Esta operación representa la primera experiencia del defensor de 28 años en el fútbol de Estados Unidos, después de un paso reciente por el Celtic de Escocia, donde disputó 27 partidos y celebró dos títulos.

El ciclo de Saracchi en Boca se resume en 52 partidos y 4 goles. El jugador había regresado de su préstamo en Escocia con la expectativa de competir por un lugar, pero el panorama cambió con la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes. El Vasco, optó por priorizar a Lautaro Blanco y Malcom Braida en la banda izquierda, relegando al uruguayo a entrenamientos apartados del grupo principal.

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La decisión de transferir a Saracchi se aceleró tras determinarse que no iba a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. El paso siguiente fue negociar con el Houston Dynamo, aunque el acuerdo no se cerró de inmediato. La franquicia estadounidense presentó una oferta inicial de USD 1,1 millones, un monto que la dirigencia de Boca consideró insuficiente. Tras varios días de incertidumbre y negociaciones, ambas partes alcanzaron un entendimiento por USD 1,3 millones, además de una plusvalía del 40% ante una futura venta.

El lateral uruguayo cerró su etapa en el club luego de perder terreno y continuará su carrera en la MLS (REUTERS/Sebastian Castaneda)

La transferencia, sin embargo, no representará el ingreso total de la suma al club argentino. Boca Juniors poseía el 60% de los derechos económicos del futbolista, mientras que el 30% pertenecía al Alavés de España. Para el hincha, la estadística más llamativa es que Saracchi se convirtió en el primer futbolista adquirido durante la gestión de Juan Román Riquelme que luego es vendido de manera definitiva. Desde la asunción de la actual dirigencia, el Xeneize incorporó a 51 refuerzos, de los cuales 24 ya se marcharon, pero ninguno había generado un ingreso directo por transferencia hasta ahora.

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El movimiento de Saracchi tiene además un efecto inmediato en el plantel profesional. Hasta su partida, Boca mantenía el cupo de extranjeros al límite, lo que dificultaba nuevas incorporaciones internacionales. Ahora, la nómina de foráneos quedó conformada por el arquero colombiano Álvaro Montero, el lateral uruguayo Leandro Lozano, el atacante chileno Carlos Palacios y los delanteros Sebastián Villa, Ángel Romero y Adam Bareiro.

Marcelo Saracchi se consagró campeón en su paso por la liga de Escocia (REUTERS/Russell Cheyne)

El lateral viajará en las próximas horas a Texas para realizar la revisión médica y firmar un contrato por tres temporadas con la franquicia de la MLS. Su último partido oficial con la camiseta azul y oro fue la derrota 2-1 ante el Bayern Múnich en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Luego dejó el equipo cedido a préstamo, debido a falta de minutos bajo la conducción de Miguel Ángel Russo.

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El recorrido profesional del lateral uruguayo incluye pasos por Danubio, River Plate, Leipzig, Levante, Galatasaray, Boca Juniors y Celtic. Ahora, su desembarco en el fútbol estadounidense inaugura una etapa inédita, mientras que para el Xeneize representa la oportunidad de analizar nuevos refuerzos. “Con la salida de Saracchi, Boca Juniors pone fin al ciclo del defensor uruguayo en el club y libera un cupo de extranjero. La institución le desea a Marcelo Saracchi muchos éxitos en este nuevo destino”, concluyó el comunicado del conjunto argentino.